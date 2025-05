2025 жылы Алматыда бизнесті қолдауға 70 млрд теңге бөлінді

Ағымдағы жылы 450 жұмыс орнын құрумен 20 млрд теңге сомасына жеті жобаны пайдалануға беру жоспарлануда. Олардың қатарында Kaspi Cloud, "МедПроФарм", "Технопроект-А", Juldyz Kenan Ltd., "Алтын-Групп" "А-Медикал", Doc Co. ltd. Бұл туралы Алматы қаласының кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасынан хабарлады