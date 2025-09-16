12.09.2025, 16:09 7556

Қазақстан АӨК саласындағы импортқа тәуелділікті азайту үшін 202 инвестициялық жобаны іске қосады

Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау мақсатында Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин агроөнеркәсіптік кешендегі жобаларды кең ауқымда тарату және инфляцияны тежеу мәселелері бойынша жиын өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы АӨК-тің 12 бағыты бойынша 202 жобаны қамтитын 2025-2027 жылдарға арналған "Инвестицияға тапсырыс" тұжырымдамасын таныстырды.

Біз "Инвестицияға тапсырыс" тұжырымдамасын әзірледік. Ол 202 жобадан тұрады және ішкі нарықты сұранысқа ие азық-түлікпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ импорталмастырудан экспортты дамытуға көшуге мүмкіндік береді", - деді Ермек Кенжеханұлы.


Тұжырымдаманың негізгі бағыттары - импортқа тәуелділігі жоғары өнімдерді өндіру. Олар - құс еті (қамтамасыз етілу деңгейі - 79%), ірімшік пен сүзбе (52%), қант (33%), шұжық өнімдері (60%), балық өнімдері (67%). Қалған жобалар астықты, картопты, жеміс-көкөніс дақылдарын, тері мен жүнді терең өңдеуге, сондай-ақ сүт-тауарлы фермалар, жылыжай кешендері мен қоймалар салуға бағытталған.

Құс еті бойынша биылдың өзінде-ақ өз-өзімізді толық қамтамасыз етуге және жаңа жобалар есебінен экспортты ұлғайтуға қол жеткізу жоспарланып отыр. Сүт саласында үшінші жыл қатарынан "Үлкен жоба" жүзеге асырылуда, ол - сүт-тауарлы фермалар құрылысына жылдық 2,5%-бен жеңілдетілген несие беру бағдарламасы. Бүгінде 49 жаңа және кеңейтілген ферма пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 20, ал келесі жылы 17 ферма іске қосылады. Осы жобаның арқасында 2-3 жыл ішінде ішкі сұранысты толық жабуға мүмкіндік туады.

Жылыжай құрылысы бойынша Шымкент қаласы, Түркістан, Батыс Қазақстан және Алматы облыстарында ірі жобалар қолға алынған. Бұл елді маусымаралық кезеңде көкөніспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Картоп пен жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеуді дамытуға өз алдына бөлек назар аударылып отыр. Қазір Pepsico және Иранның Solico компанияларымен бірлескен жобалар жүзеге асуда. Сонымен қатар картопты, жемістер мен бақша дақылдарын қайта өңдеуді айтарлықтай арттыруға мүмкіндік беретін тағы 27 бастама қолға алынған.

Сауда және интеграция министрлігі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары (ӘМАТ) бойынша импорттың инфляцияға әсері туралы талдау жасады. Орта есеппен алғанда ӘМАТ ішіндегі импорттық брендтердің үлесі 16,5%-ды құрайды, шекара маңындағы өңірлерде ол 50%-ға дейін жетеді. Ең төменгі үлес Түркістан (8,4%), Қызылорда (7,6%), Алматы (7,3%) және Абай (2,8%) облыстарында тіркелген. Алты ай ішінде ӘМАТ индексіне қатысты импорттық инфляцияның үлесі 32%-ды құрады.

Фискалды деректер операторының мәліметтерін талдау нәтижесінде еліміздегі дүкендерде сатылатын ӘМАТ бойынша 234 шетелдік бренд анықталды. Жалпы, ӘМАТ импортының 97%-ы ЕАЭО елдерінен келеді, мәселен: Ресейден - 184, Беларусьтан - 23, Қырғызстаннан - 10 бренд. Сондай-ақ Италия, Үндістан, Қытай, Пәкістан және Түркиядан да өнімдер бар, алайда олардың үлесі 2%-дан аспайды", - деді сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова.


Сауда және интеграция министрлігі Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетімен бірлесіп, сауда ағындарын цифрландыру бойынша пилоттық жобаны жалғастыруда. Бұл жоба шетелдік брендтердің өнім түрлерін бақылап, халықтың тұтыну талғамын анықтауға мүмкіндік береді. Пилоттық жоба аяқталған соң әкімдіктер импорттың өңірлерге ықпалын нақты уақыт режимінде бағалап, тұрғындардың қажеттіліктеріне сәйкес отандық өнім өндірісін тиімді арттыра алады.

Азық-түлікпен өз-өзімізді толық қамтамасыз ету тек азық-түлік қауіпсіздігін нығайтып қана қоймай, бағаны тұрақтандырудың да маңызды факторы болмақ. Сонымен бірге жобаларды әзірлеуде тексерілген технологияларға сүйеніп, шикізат базасын мұқият есептеу қажет, әсіресе ылғалсүйгіш дақылдарға арналған жобаларда", - деп атап өтті Серік Жұманғарин.

 

12.09.2025, 11:06

Олжас Бектенов LuLu Group International басшысы Юсуф Алимен АӨК саласындағы келешегі зор жобаларды талқылады

ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов LuLu Group International компаниясының негізін қалаушы Юсуф Али Мусалям Виттиль Абдул Кадермен кездесу өткізді. Онда Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінде және сауда саласында инвестициялық жобаларды жүзеге асыру перспективалары талқыланды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Юсуф Али бүгінде компания қазақстандық ет және ауылшаруашылық өнімдерін импорттап отырғанын және ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті екенін мәлімдеп, мұндағы жоғары әлеует пен қолайлы инвестициялық жағдайларды атап өтті.

Компанияның Қазақстанда ет өңдеу зауытын және аграрлық өнімдерді сатып алу жөніндегі үлестіру орталығын салу жоспарына назар аударылды.

Олжас Бектенов Қазақстан бұл бастамаларды жүзеге асыруға қызығушылық танытатынын, аталған жобалар Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауда айтқан ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу жобаларын кеңейту жөніндегі міндеттерімен үндесетінін атап өтті.

Бүгінде қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдері 70-тен астам елге экспортталады. Еліміз бұл көрсеткішті саланың өнімділігін үш есеге арттыру есебінен екі есеге ұлғайтуды жоспарлап отыр.

Агроөнеркәсіп кешені еліміздің экономикасында қашанда маңызды орында. Қазақстан бірлескен агротехнопарктер мен экспортқа бағытталған логистикалық хабтар құрудан бастап, электронды коммерцияны және басқа да жобаларды дамытуға дейінгі ынтымақтастықты кеңейтуге дайын. Ол үшін елімізде барлық қажетті жағдайлар жасалған", - деп атап өтті Олжас Бектенов.


Кездесу қорытындысы бойынша мемлекеттік органдарға жобаларды жүзеге асыруға қажетті қолдау көрсету тапсырылды.

Анықтама:

БАӘ-де орналасқан LuLu Group International компаниясы әлемнің 20-дан астам елінде 260-тан аса түрлі форматтағы сауда нысандарын басқарады. Ол GCC (Парсы шығанағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесі) аймағының жетекші ритейлері және Азия нарығындағы ең ірі ойыншылардың бірі. Қазіргі уақытта LuLu Group өзінің қатысу географиясын қарқынды түрде кеңейтіп, Қазақстанмен ынтымақтастықты дамытып келеді. Компания қазақстандық ұсақ мал етін импорттайды, сондай-ақ құс еті, бал, бидай, ұн, жарма және бұршақ дақылдары бағыттары бойынша қазақстандық өндірушілермен жұмыс істейді.
 

11.09.2025, 11:10

ҚТЖ-да астық тасымалдау талқыланды

ҚТЖ-да астық тасымалдау талқыланды
Сурет: railways.kz

ҚТЖ" ҰК" АҚ-да астық тасымалдаушылар операторларының, экспедиторлардың, Ауыл шаруашылығы министрлігінің, "Атамекен" ҰКП, Ақтау және Құрық порттарының, сондай-ақ астық терминалдары өкілдерінің қатысуымен биылғы егіннің астығын тасымалдау мәселелері бойынша кеңес өтті, деп хабарлайды "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ баспасөз қызметінен.


Маркетингтік кезең шеңберінде (2024 жылғы қыркүйек - 2025 жылғы тамыз) астық тасымалдау көлемі 13,3 млн тоннаны құрады, оның 10,2 млн тоннасы экспортқа бағытталды. Маркетингтік кезеңде астық жүктерінің 1 670 бағыты қалыптастырылып, жөнелтілді, экспорттық маршруттар Қытайға, Ақтау порты арқылы және Орталық Азия елдеріне бағытталды.

 Астықты тасымалдау үшін 13,8 мыңға жуық астық тасымалдаушы (өткен жылмен салыстырғанда 20% артық), 16,5 мың жабық вагон бар, сондай-ақ ТМД елдері операторларының 2 мыңнан астам вагоны қосымша тартылды.

ҚТЖ негізгі: Достық - Мойынты, Бейнеу - Ақтау, Жетіген - Алтынкөл, Семей - Павлодар және т.б. бағыттарды жаңғыртудың ауқымды бағдарламасын іске асыруда. Жобаларды іске асыру желінің өткізу қабілетін едәуір арттыруға мүмкіндік береді.

ҚТЖ-да тасымалдауды үйлестіру жөніндегі астық штабы жұмыс істейді, ал жол бөлімшелерінде астық топтары жұмыс атқаруда.
 

11.09.2025, 09:01

8 айдағы Қазақстанның ЖІӨ өсімі 6,5%-ды құрады

8 айдағы Қазақстанның ЖІӨ өсімі 6,5%-ды құрады
Сурет: Depositphotos
Ұлттық статистика бюросының жедел деректері бойынша, 2025 жылдың сегіз айында Қазақстанның ЖІӨ өсімі 6,5%-ды құрады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметінен.

Өсудің негізгі факторлары сауда, өнеркәсіп және байланыс салаларындағы оң динамика болды.

Өнеркәсіп 7,6%-ға өсті. 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім 6,5%-ды құраған өңдеу секторындағы өсім қарқынының жеделдеуі байқалды.

Өңдеу өнеркәсібінің негізгі драйверлері: машина жасау (+15,1%), тамақ өндірісі (+10,1%), мұнай өңдеу (+7,6%), химия өнеркәсібі (+7,5%) және металлургия (+1,1%) салалары.

Сауда негізінен көтерме сауда есебінен 8,9%-ға өсті, оның саладағы үлесі 66,6%-ды құрайды. Ең жоғары өсу қарқыны Шымкент (+21,3%), Шығыс Қазақстан (+5,7%) және Жетісу (+0,6%) облыстарында тіркелді.

 

09.09.2025, 17:46

Үкімет жыл соңына дейін ЕАЭО-ның сыртқы шекарасындағы 8 өткізу пунктін жаңғыртуды аяқтайды

Үкімет жыл соңына дейін ЕАЭО-ның сыртқы шекарасындағы 8 өткізу пунктін жаңғыртуды аяқтайды
Президенттің 2025 жылғы Жолдауын жүзеге асыру шараларына арналған Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысы көлік-логистикалық кешенді дамытудың маңызды элементі саналатын шекарадағы өткізу пункттерінің инфрақұрылымын дамытуға ерекше назар аударып отырғанын баса айтты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Премьер-министр қабылданған шаралардың нәтижесінде ЕАЭО-ның сыртқы шекарасындағы өткізу пункттерінде өту уақыты 2 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарғанын атап өтті.

Үкімет шекарадан өту рәсімдерінің барлығын жетілдіру бойынша жүйелі жұмысты жалғастырады. Өткізу пукттерінде жылдамдық пен жайлылық стандартқа айналуға тиіс.


Қаржы министрлігіне Көлік министрлігімен, әкімдіктермен және Шекара қызметімен бірге жыл соңына дейін Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы шекарасындағы 8 өткізу пунктін жаңғыртуды аяқтауды тапсырамын", - деп тапсырды Олжас Бектенов.

Сонымен қатар кеден бекеттерінің айналасындағы инфрақұрылымды - қоймалар мен сервистік нысандарды дамыту қажеттігі атап өтілді. Сондай-ақ бүгінде сақтау, сұрыптау, тасымалдау және цифрлық сервистерге инвестиция салуға дайын инвесторлар қазірдің өзінде бар.

Сонымен қатар Премьер-министр Қаржы министрлігіне Көлік, Ауыл шаруашылығы, Цифрландыру министрліктерімен, Шекара қызметі және әкімдіктермен бірге осы инфрақұрылымды дамыту бағытында нақты шаралар қабылдауды тапсырды.
 

09.09.2025, 14:41

Премьер-министр инфляция деңгейін бақылау және төмендету бойынша қажетті шаралар қабылдауды тапсырды

Премьер-министр инфляция деңгейін бақылау және төмендету бойынша қажетті шаралар қабылдауды тапсырды
Сурет: Depositphotos
Президент Жолдауын жүзеге асыру жөніндегі шаралар қаралған Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов бағаның тұрақсыз болуы инфляция деңгейіне әсерін тигізетінін атап өтті. Тамыз айында ол 12,2%-ды құрады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Біз оны жыл соңына дейін 11%-дан аспайтын деңгейде ұстап тұру мүмкіндігін көріп отырмыз.


Ұлттық экономика министрлігіне Ұлттық Банкпен, әкімдіктермен, Ауыл шаруашылығы, Сауда, Өнеркәсіп, Энергетика министрліктерімен, сондай-ақ Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен бірге Инфляция деңгейін бақылау және төмендету жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауды тапсырамын", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
 

04.09.2025, 14:07

Елімізде сиыр еті экспортына квота енгізіледі

Елімізде сиыр еті экспортына квота енгізіледі
Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен Сыртқы сауда саясаты және халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның (ВАК) отырысында сиыр еті экспортына квота енгізу туралы шешім қабылданды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Ішкі нарықтағы бағаның өсуін тежеу және халықты ірі қара етімен жеткілікті көлемде қамтамасыз ету мақсатында сиыр етін экспорттауға уақытша шектеу енгізілуде. Сонымен қатар квота ірі адал өндірушілерге қолданыстағы келісімшарттар бойынша жеткізілімдерді сақтауға және сыртқы сату нарықтарын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Тиісті бұйрық Ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан қабылданады.

Сондай-ақ жиында Қазақстаннан автокөлік және теміржол көлігі арқылы бензин, дизель отыны және мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін әкетуге тыйым салуды ұзарту туралы шешім қабылданды. Бұл шара ішкі нарықты үздіксіз қамтамасыз етуге бағытталған.

Сонымен қатар 2026 жылғы қаңтардан бастап жеңіл дистилляттарды, авиациялық керосинді, дизель отынын, газойльдарды, толуолды, ксилолды және мұнай битумын ЕАЭО кедендік аумағынан тысқары шығаруға тыйым салу алты айға ұзартылады.
 

04.09.2025, 12:02

Батыс Қазақстан облысында 260 шақырым жол жөнделуде

Біз қазір Өнеге ауылының маңында тұрмыз. Жолаушылардың көлігін қажытып, жүйкесін тоздырған бұл жолда Кеңес үкіметінен бері асфальт болмаған. Алты жыл бұрын осы жерде сюжет жасаған едік. Қазір жол тақтайдай тегіс. Президент тапсырмасымен Бөкей ордасы мен Жәнібек аудандарына қатқыл табанды жол салынды, деп хабарлайды qaj.kz.

Жол жағдайы бұрын нашар еді. Батпақтан арылмайтынбыз. Оралға 12-15 сағат жүріп барған кездеріміз болды. Қазір шүкір, Орал мен Жәнібектің ортасына асфальт жол салынып жатыр", - Үмітханы Салихова, Өнеге ауылының тұрғыны.


Ірі жоба аясында Хан ордасы ауылына дейінгі 21 шақырым жол да орташа жөндеуден өтуде. Мемлекет басшысының бақылауындағы құрылыс жыл соңына дейін аяқталуы тиіс.

Сонымен қатар Подстепное-Теректі-Ресей шекарасы бағытындағы күре жол қайта жаңғыртылуда. Орал-Ақтөбе тасжолының тұсындағы жол айрығында жұмыс қарқын алған. Бұл өткел клевер жапырағы тәрізді көпірге айналады.

Көлік жол айрығы аясында көпір салынуда. Бұл жерде жоспарланған 15 шақырым жаңа тасжол басталады. Ол Подстепное, Пойма елді мекендері мен әуежайды айналып өтеді. Қажетті техника мен материалдар дайын, жұмыс жүріп жатыр", - Данияр Дүйсенғалиев, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ облыстық филиалы бөлім басшысы.


Сондай-ақ, көлік апаты жиі болатын "Орал-Атырау" тасжолының 80 шақырымы биыл орташа жөндеуден өтеді. Бағдарлама аясында 45 млрд теңге бөлініп, жалпы 260 шақырым жол жөнделуде. Нәтижесінде талапқа сай жолдардың үлесі 56-дан 62%-ға дейін артады.
 

04.09.2025, 10:26

Ұлттық қор 9 айда 1,3 трлн теңгемен толыққан

Қаржы министрлігі Ұлттық қордың 9 айдағы жай-күйі туралы мәлімет жариялады. Ресми мәліметке сенсек, 9 айдың ішінде Ұлттық қорға 1 трлн 375 млрд 751 млн 991,8 мың таза табыс түскен, деп хабарлайды Inform.kz.

2025 жылдың басында Ұлттық қорда 34 трлн 730 млрд 106 млн 884 мың теңге ақша болған. Ал 1 қыркүйекте бұл сома 36 трлн 105млрд 858 млн 875,8 мың теңгеге жетіп отыр.

Айта кету керек, 9 айда Ұлттық қорға барлығы 5 трлн 238 млрд 786 млн 755,5 мың теңге кіріс түскен. Оның ішінде 2 трлн 480 млрд 802 млн 213 мың теңгесі - қорды басқарудан түскен инвестициялық кіріс.

Осы 5,2 трлн теңгенің 3 трлн 863 млрд 34 млн 763,7 мың теңгесі жұмсалған. Оның ішінде кепілдік берілген трансферттерге 2 трлн теңге, мақсатты трансферттерге 1 трлн 830 млрд теңге, қорды басқару мен сыртқы аудит шығындарына 33 млрд 34 млн 763,7 мың теңге бағытталған.
 

