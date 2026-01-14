Қазақстанда 2025 жылы 33 жаңа өнеркәсіптік кәсіпорын іске қосылды

- "Astana Motors Manufacturing Kazakhstan" ЖШС (Алматы қаласы, машина жасау) Инвестициялар - 182 млрд теңге, 3 600 жұмыс орны, қуаты жылына 120 мың жеңіл автокөлік шығару.
- "KIA Qazaqstan" ЖШС (Қостанай облысы, машина жасау), қуаты - жылына 70 мың бірлік автомобиль, инвестициялар - 131,5 млрд теңге, 1500 жұмыс орны.
- "EkibastuzFerroAlloys" ЖШС (қара металлургия, Павлодар облысы), қуаты - 240 мың тонна ферросилиция, инвестициялар - 92,4 млрд теңге, 800 жұмыс орны
- "KamLitKZ" ЖШС (Қостанай облысы, машина жасау), қуаты - жылына 74 000 бірлік, инвестициялар - 82,5 млрд теңге, 550 жұмыс орны.
- "KamLitKZ" ЖШС, Қостанай облысы, қуаты - жылына 90 000 бірлік, инвестициялар - 78,2 млрд теңге, 100 жұмыс орны
- "Qaragandy Power Silicon" ЖШС (Қарағанды кешенді қорытпалар зауыты), (қара металлургия, Қарағанды облысы), қуаты - жылына 175 мың тонна, инвестициялар - 62,7 млрд теңге, 1145 жұмыс орны.
- "ТЭМПО-Казахстан" ЖШС (қара металлургия, Қарағанды облысы), қуаты - жылына 250 мың тонна, инвестициялар - 37,9 млрд теңгеден астам, 547 жұмыс орны
- "ТексолТранс" ЖШС (машина жасау, Атырау облысы), инвестициялар - 30,8 млрд теңге, 180 жұмыс орны құрылды, шығару - 2 160 жартылай вагон, 885 платформа, 165 жабық вагон және 900 цистерна.
- "Kazferro Limited" ЖК (қара металлургия, Павлодар облысы), ферросилиций өндірісі - 60 000 тонна, инвестициялар - 27 млрд теңгеден астам, 350 жұмыс орны.
- "Гранд Материк" ЖШС (жеңіл өнеркәсіп, Атырау облысы): полиэтиленнен қап шығару - жылына 200 000 дана, инвестициялар - 10 млрд теңге, 35 жұмыс орны.
- "CENTRAL ASIA ALUMINIUM" ЖШС (түсті металлургия, Түркістан облысы): алюминий профилінің өндірісі - жылына 20 мың тонна, инвестициялар - 8 млрд теңге, 250 жұмыс орны.
- "Sauran Bricks" ЖШС (құрылыс материалдарын өндіру, Шымкент қаласы): автоклавты газоблокты шығару - жылына 200 мың м3 дейін, инвестициялар - 7,8 млрд теңге, 150 жұмыс орны.
- "СЛ Групп" ЖШС (түсті металлургия, Алматы облысы): қуаты - жылына 20 000 дана радиатор, инвестициялар - более 7,3 млрд теңге, 200 жұмыс орны.
- "Евразийский Механический завод" ЖШС (машина жасау, Павлодар облысы), қуаты - жылына 8 700 бұйым, инвестициялар - 7,2 млрд теңгеден астам, 60 жұмыс орны
- "Hong Shun"ЖШС (химия өнеркәсібі, Алматы облысы): қуаты - жылына 200 000 тонна, инвестициялар - 7 млрд теңгеден астам, 90 жұмыс орны
- "Алтын Дала Мақта" ЖШС (резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру, Түркістан облысы): қуаты - тәулігіне 60 тонна, инвестициялар - 6,7 млрд теңге, 60 жұмыс орны.
- "ТК Газоблок" ЖШС (құрылыс материалдарын өндіру, Алматы облысы): минералды жылытқыштар шығару - жылына 15 000 тонна металл конструкциясы, инвестициялар - 6,2 млрд теңге, 50 жұмыс орны
- "Қазақстандық ыстық мырыштау зауыты" ЖШС: (түсті металлургия, Қарағанды облысы): қуаты - жылына 48 000 тонна, инвестициялар - 6,2 млрд теңге, 115 жұмыс орны
- "Синтез Урал" ЖШС (химия өнеркәсібі, Батыс Қазақстан облысы): қуаты - жылына 10 000 тонна метилэтанол, инвестициялар - 6 млрд теңге, 35 жұмыс орны.
- "KazFeltec" ЖШС (жеңіл өнеркәсіп, Ақтөбе облысы): қуаты - жылына 2 112 тонна, инвестициялар - 5 млрд теңге, 40 жұмыс орны.
- "ALLIANCE BUILDINGS" ЖШС (құрылыс материалдарын өндіру, Шымкент қаласы):қуаты - жылына 150 000 бірлік, инвестициялар - 4,8 млрд теңгеден астам, 200 жұмыс орны
- "KazPan" ЖШС (құрылыс материалдарын өндіру, Астана қаласы): қуаты - жылына 1,5 млн м2, инвестициялар - 4,5 млрд теңге, 50 жұмыс орны.
- "Bir beldeu bir zhol technology" ЖШС (машина жасау Түркістан облысы): қуаты - жылына 518,4 мың дана, инвестициялар - 4,2 млрд теңге, 45 жұмыс орны.
- "QILU Agro" ЖШС (машина жасау Солтүстік Қазақстан облысы), қуаты - жылына 1 000 бірлік техника, инвестициялар - 3,5 млрд теңге, 50 жұмыс орны, шығару - тракторлар 500 бірлік, тіркеме техникасы 150 бірлік, аспалы техника 200 бірлік, суару жүйелері 150 бірлік.
- "MARVIK PARTNERS" ЖШС (жеңіл өнеркәсіп, Шымкент қаласы): қуаты - жылына 8 млн сызықтық метр мата, инвестициялар - 3,2 млрд теңге, 200 жұмыс орны.
- "Himmel Aluminium" ЖШС (қара металлургия, Шымкент қаласы): қуаты - құю 14 400 тонна, жаншу 2 400 тонна, сырлау 6 000 тонна, инвестициялар - 3,2 млрд теңге, 150 жұмыс орны.
- "Euro Glass" ЖШС (құрылыс материалдарын өндіру, Шымкент қаласы): қуаты - жылына 500 мың м2, инвестициялар - 3 млрд теңге, 50 жұмыс орны.
- "Алтын Групп" ЖШС (машина жасау, Алматы қаласы): қуаты - жылына 250 000 модуль, инвестициялар - 2,9 млрд теңге, 87 жұмыс орны.
- "Багдар ЛТД" ЖШС (құрылыс материалдарын өндіру, Алматы қаласы): қуаты - жылына 67,1 млн дана, инвестициялар - 2,4 млрд теңге, 58 жұмыс орны.
- "БайконурСтройСнаб" ЖШС (машина жасау, Астана қаласы): қуаты - жылына 240 000 тежегіш бөлшек, инвестициялар - 1,5 млрд теңгеден астам, 45 жұмыс орны.
- "Kapital Construction" ЖШС (қара металлургия, Алматы қаласы): қуаты - жылына профильді құбырлар - 1,7 мың тонна, арматуралық тор - 510 мың м2, кварц агломераты - 25,5 мың м2, инвестициялар - 1,5 млрд теңгеден астам, 100 жұмыс орны.
- "AynaGlass" ЖШС (құрылыс материалдарын өндіру, Қызылорда облысы): қуаты - жылына 720 мың м2, инвестициялар - 1,5 млрд теңге, 55 жұмыс орны.
- "ПолиТрейд Қазақстан" ЖШС (резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру, Шымкент қаласы): қуаты - жылына 100 млн метр, инвестициялар - 1,3 млрд теңге, 30 жұмыс орны.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.