09.04.2026, 15:47 2261
Алматы хайуанаттар бағында бірден үш кенгуренің төлі дүниеге келді
Сурет: instagram/almatyzoo
Алматы хайуанаттар бағында қуанышты жаңалық - кенгурелерден бірден үш төл пайда болды.
Екі кенгуренің төлі сұр кенгурелерден, ал біреуі қызыл кенгурелерден туған. Хайуанаттар бағының мәліметінше, жаңа туған кенгурелер өте кішкентай болып келеді және аналықтарының қалтасында өсіп жетіледі, сондықтан оларды тек біраз уақыттан кейін ғана байқауға болады.
Төлдердің бірінің жынысы анықталды - ол еркек, ал қалғандарының жынысы әзірге белгісіз.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
30.03.2026, 11:10 17031
Қызғалдақ, жылу және жасыл желек: көктем Қазақстанның оңтүстігіне келді
Сурет: instagram/dots_foto
Алматылық фотограф Дмитрий Доценко Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндегі көктемнің көрінісін бейнелейтін фотосуреттер топтамасымен бөлісті.
Оның айтуынша, елдегі табиғи контрасттар дәл осы мезгілде айқын байқалады: "Қазақстан өте үлкен, сондықтан мұнда маусымдар өз заңдылығымен өмір сүреді - солтүстікте әлі де қар кездессе, орталық өңірлерде ол еріп кеткен, ал оңтүстікте көктем толық күшіне еніп, кей жерлерде жазға ұласып барады".
Фотограф Шымкентте ауа температурасы +30°C-қа дейін жеткенін, қаладағы гүлзарлар қызғалдаққа толып, ағаштар жасыл желекке оранғанын атап өтті.
Аралар таңнан кешке дейін өздерінің маңызды ісімен айналысып жүр - айналадағының бәрі жанданып келеді", - деді ол.
Сондай-ақ автор өсіп келе жатқан айды да түсіріп үлгерген. Оның айтуынша, бұл көрініс көктемнің келуімен астасып жатыр.
Қазір ай толығуға жақындап, сәуірдегі толық айға дайындалып жатыр… мұнда бір ерекше сезім бар - көктем де аймен бірге өсіп келе жатқандай", - деп қосты Доценко.
Фотограф барша қазақстандықтарға жылу мен шынайы көктемгі көңіл-күй тіледі.
15.03.2026, 20:55 33691
Қазақстанда референдум қалай өтіп жатыр: дауыс беру күнінің атмосферасы
Сурет: gov.kz
Казахстан-да жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өтіп жатыр. Ел бойынша мыңдаған дауыс беру учаскелері ашылып, азаматтар таңдау жасау үшін таңертеңнен бастап келуде.
Әртүрлі өңірлерде дауыс беру тыныш әрі мерекелік атмосферада өтуде: учаскелерде балаларымен келген отбасыларды, жастарды, егде жастағы сайлаушыларды, сондай-ақ ерекше образдар мен креативті бастамаларды көруге болады.
08.03.2026, 07:27 37121
Қазанда алғаш рет өткен MISS BRICS 2026 халықаралық сұлулық байқауының финалы өтті
Сурет: Максим Богодвид/РИА Новости
Қазанда MISS BRICS 2026 халықаралық сұлулық байқауының финалы өтті. Байқауға 17 елден 50-ден астам қатысушы қатысты. Жеңімпаздар "Мисс", "Миссис" және "Мини-мисс" аталымдары бойынша анықталды.
Бас жүлде - "Мисс БРИКС" атағын Ресей өкілі Валентина Алексеева жеңіп алды. Екінші орынды Боливиядан келген Иммакулате Вахера иеленсе, үшінші орын беларусьтік қатысушы Алия Короткаяға бұйырды. Ол сондай-ақ көрермендер көзайымы сыйлығын да алды.
Миссис БРИКС" санатында Оңтүстік Африка Республикасының өкілі Миллисент Мпхолоди Тлоу жеңімпаз атанды. Екінші орынды Қазақстаннан қатысқан Ольга Мигунова иеленіп, көрермендер көзайымы сыйлығына да ие болды. Үшінші орын Ресей өкілі Александра Хватоваға бұйырды.
Жас қатысушылар арасында "Мини-мисс БРИКС" атағын Қытайдан келген Думалаог Саффира Кара Гилле жеңіп алды. Екінші орын Беларусь өкілі Изабелла Новиковаға, үшінші орын БАӘ-ден келген Лия Бегларянға берілді.
Қазылар алқасының құрамында стилист Влад Лисовец, модель Виктория Лопырева, әнші Ольга Серябкина және әртіс Марк Тишман болды.
Ұйымдастырушылар байқау Рамазан айына сәйкес келгендіктен дәстүрлі купальникпен дефиле өткізілмегенін хабарлады. Оның орнына қатысушылар спорттық киіммен және ұлттық киім үлгілерімен сахнаға шықты. Қазылар алқасы тек сыртқы келбетті ғана емес, қатысушылардың сахнадан тыс мінез-құлқын да бағалады.
Байқау 2 наурызда басталды. Оның негізгі кезеңдері жабық форматта өтті, ал көрермендерге тек финалдық кезең көрсетілді.
14.02.2026, 18:28 60751
Алматы әуежайында Қытай Жаңа жылын мерекелеу
Сурет: Kazakhstan Today
07.02.2026, 14:37 77686
Миланда XXV қысқы Олимпиаданың ашылу салтанаты өтті
Сурет: Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында ресми түрде XXV қысқы Олимпия ойындары басталды. Төртжылдықтың басты додасының ашылу салтанаты Миландағы "Сан-Сиро" стадионында өтті. Мемлекеттер шеруінде Қазақстанның көк байрағын Денис Никиша (шорт-трек) мен Аяулым Әміренова (фристайл-могул) ұстап шықты.
Биылғы Олимпиаданың басты ерекшеліктерінің бірі - ашылу рәсімінің бір мезетте төрт жерде өтуі. Денис Никиша Милан қаласындағы салтанатқа қатысса, Аяулым Әміренова шаңғы жарыстарын қабылдайтын Ливиньо коммунасындағы рәсімде болды. Сондай-ақ Олимпиада алауы алғаш рет екі жерде тұтанды: бірі Миландағы Салтанат қақпасында, екіншісі Кортина-д’Ампеццодағы Piazza Dibona алаңында. Ашылу рәсімі Armonia ("Үйлесім") деп аталды.
Айта кетейік, Милан-Кортина Олимпиадасы 6-22 ақпан күндері өтеді. Италиядағы төртжылдықтың басты додасына әлемнің 93 мемлекетінен 3 мыңға жуық спортшы қатысады. Олар 8 спорт түрі (16 дисциплина) бойынша 116 медаль жиынтығын сарапқа салады. Қазақстан ұлттық құрамасы сапынан 36 спортшы (18 ер, 18 әйел) 10 дисциплинада жүлдеге таласады.
03.02.2026, 18:23 88666
Қазақстан мен Пәкістан: ынтымақтастықтың негізгі бағыттары
Сурет: depositphotos.com
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Пәкістанға алдағы мемлекеттік сапары қарсаңында ынтымақтастығының негізгі бағыттарын, оның ішінде саяси диалогты, сауда-экономикалық өзара іс-қимылды, көпжақты ынтымақтастық пен гуманитарлық байланыстарды қамтитын инфографиканы ұсынамыз, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
31.01.2026, 21:05 94906
Қазақстан мен Түркия арасындағы ынтымақтастықтың негізгі бағыттары
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың Түркия Республикасына ресми сапары қарсаңында қарқынды дамып келе жатқан стратегиялық серіктестігінің негізгі бағыттарын, оның ішінде саяси диалог, сауда-инвестициялық ынтымақтастық, көпжақты өзара іс-қимыл және мәдени-гуманитарлық байланыстарды қамтитын инфографиканы ұсынамыз, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
07.01.2026, 11:50 116081
Рождестволық литургия Алматыдағы Вознесенский соборында өтті
Сурет: mitropolia.kz
Қаңтардың 6-нан 7-не қараған түні Алматыдағы Вознесенский соборында Христостың туған күніне орай мерекелік құдайлық литургия өтті. Қызметті Астана және Қазақстан митрополиті, Қазақстан Православие шіркеуінің приматы Александр басқарды. Мерекелік шараға шіркеуге көптеген шіркеу қызметкерлері, дінбасылары және қонақтар жиналды.
