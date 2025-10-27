Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ақтөбе облысындағы жол-көлік оқиғасының себептерін тергеу жөнінде үкіметтік комиссия құрылды
Мұрны сынып, басы жарылған. Алматыда 18 жастағы жігітті бір топ ер адам соққыға жықты
Үлкен еркектер, бәрі семейный деп естідім. Солар нападать етіп, бірінші менің баламның досына тиіседі. Артынан балам келеді, не болды деген кезде, мама 15 секунд өткен жоқ қалай құлағанымды білмеймін, удар болды дейді. Мына жағынан удар болған, мына сүйегі сынған. Көз көрінбейді. Мұрны ішке кіріп кеткен баланың, балада сотрясение.
Жанжалға қатысқан барлық тұлғалар анықталып, оның қызы бар, ері бар деген сияқты. Жанжалдың неден туындағанын анықтау үстіндеміз. Алдын ала мәлімет бойынша сөзге келіспеген жас адамдар жұдырық ала жүгірді. Қазіргі таңда барлық азаматтар ұсталып, оларға қатысты бұлтартпау шарасы тағайындалатын болады.
Мерзімді әскери қызметте жүрген сарбаз өзіне қол жұмсады
Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Құрлық әскерлерінің қолбасшылығы марқұмның туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Оларға барлық қажетті көмек көрсетіледі",- делінген ресми хабарламада.
Астанада кафе өртеніп, 8 пәтер тұрғындары зардап шекті
Алматы облысындағы ҚТҚ полигонындағы жануды сөндіру жұмыстары жүргізілуде
Маңғыстауда жол-көлік апатынан 10 адам қаза тапты
Жол апатының салдарынан 8 адам оқиға орнында көз жұмды, тағы екі адам ауруханаға жеткізу барысында қайтыс болды. Жүргізуші мен екі жолаушы түрлі жарақаттармен ауруханаға жатқызылды",- делінген хабарламада.
"Келешек мектептері": Құлсарыда салынып жатқан мектептің төбесі опырылып, ортасына түсті
Аталған нысанды "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында "Turan Ascent" ЖШС салып жатыр. Мектепті пайдалануға беру мерзімі- 2025 жылдың соңы. Алдын ала мәлімет бойынша, құрылыс материалдарын дұрыс сақтамау және орналастыру талаптарының бұзылуынан осындай оқиға болған. Атап айтқанда, спорт залының шатырына шектелген аумаққа салмағы 6 тоннадан асатын материалдар қойылып, конструкцияға зақым келтірген. Оқиғаға байланысты тапсырыс беруші тарапынан басшылық, техникалық және авторлық қадағалау өкілдері кіретін комиссия құрылды. Сонымен қатар, жобалық шешімдерге сәйкестігін және конструкциялардың көтеру қабілетін тексеру үшін арнайы техникалық сараптама ұйымы тартылды",- деп хабарлады "Samruk-Kazyna Construction" АҚ-ның баспасөз қызметі.
"Samruk-Kazyna Construction" АҚ "Келешек мектептері" ұлттық жобасын жүзеге асыру барысында сапа мен қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауды басты қағида етіп ұстанады",- деп хабарлады баспасөз қызметі.
Түркістан облысының тауларында туристерді іздеу және құтқару бойынша операциясы аяқталды
Алматы әуежайында жолаушы өзіне қол салды
