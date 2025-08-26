"Жасыл даму" АҚ кәдеге жарату алымы қаражаты есебінен 8,5 млрд теңгеден астам қаржыны экологиялық жобаларға бағыттады"Жасыл даму" АҚ кәдеге жарату алымы қаражаты есебінен 8,5 млрд теңгеден астам қаржыны экологиялық жобаларға бағыттады
Жезқазған - Астана пойызымен болған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды
Ұлытау облысындағы теміржолда болған оқыс жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
- Көліктегі полиция департаменті Жезқазған - Астана бағытындағы жолаушылар пойызы мен жүк пойызының соқтығысуына байланысты "Теміржол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігі немесе пайдалану ережелерін бұзу" бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта тергеу жүргізіліп жатыр. Қаза тапқандар жоқ, - деп хабарлады көліктегі полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Еске сала кетейік, 24 тамыз күні Қызылжар - Түйемойнақ аралығында №107 жолаушылар пойызы жолда тұрған жүк вагонына байланысты шұғыл тоқтауға мәжбүр болған. Оқиға салдарынан бірнеше жолаушы жеңіл жарақат алған.
25.08.2025, 14:23 1271
Астанадағы автобус апаты: 14 адам ауруханаға жеткізілді
Бүгін таңертең елордада автобус жолдан шығып кетіп, апатқа ұшырады, деп хабарлайды Inform.kz.
Жол-көлік оқиғасы Астанадағы Қабанбай батыр даңғылында болды. Тараған видеоға қарағанда, автобус қалалық маршрутта жүрген көлікке ұқсамайды.
- Қабанбай батыр көшесінде болған жол-көлік оқиғасы салдарынан 14 адам жедел жәрдем арқылы қалалық көпсалалы стационарларға, сондай-ақ Ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығына жеткізілді. Қабылдау бөлімінде барлығы салалық мамандардың тексеруінен өтті. Осы орайда зардап шеккендердің бірқатары амбулаторлық емдеуге жіберілді, ал қалғандары қосымша тексеруден өтіп жатыр. Зардап шеккендердің басым бөлігі жеңіл түрде жараланған, - делінген қалалық денсаулық сақтау басқармасының Kazinform агенттігіне берген мәліметінде.
14.08.2025, 09:27 14836
Шымкент қаласы Абай ауданы әкімдігінің ғимаратында өрт шықты
2025 жылғы 14 тамыз сағат 03:19-да "112" қызметіне Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы, Тәуке хан даңғылы №3 мекенжайында орналасқан әкімшілік ғимаратта өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Өрттің жалпы көлемі 1200 ш.м. (шатырдың жануы) құрады.
Өрт сағат 04:58-де оқшауланып, 05:27-де толығымен сөндірілді.
Өртте зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Өрттің себебі анықталуда.
Өртті сөндіруге Шымкент қаласы ТЖД-ның 21 техникасы және 88 қызметкері, Апаттар медицинасы орталығынан 1 техника мен 3 маман, жергілікті атқарушы органнан 2 техника мен 2 қызметкер жұмылдырылды.
05.08.2025, 17:04 22091
Оралда сүт комбинатының ғимараты өртенді
Орал қаласында Ш. Айталиев көшесі бойында орналасқан "Береке" сүт комбинаты аумағында өрт шықты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
БҚО ТЖД баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, екі цехтың шатыры жанған. Оның біріншісінде дайын өніммен бірге тоңазытқыш жабдықтары орналасқан, екіншісі балмұздақ өндіруге арналған.
Алдын ала мәлімет бойынша өрттің аумағы - шамамен 3 мың шаршы метр.
- Қазіргі кезде құтқарушылар жоғары рангімен жұмыс істеп жатыр. Өрт сөндіру оқпандары іске қосылған. Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ, - деп хабарлады ведомстводан.
Өртеніп жатқан ғимараттың түтіні алыстан көрініп тұр.
29.07.2025, 13:22 31001
Әскерилер су қоймасынан табылған жоғалған тікұшақтың фрагменттерін анықтайды
Сорбұлақ су қоймасы аймағында іздестіру-құтқару операциясы жалғасуда, деп хабарлайды ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сорбұлақ су қоймасы ауданында іздеу-құтқару операциясы 28 шілде күні таңертең де жалғасты. Сағат 04:30-дан бастап су беті мен жағалау маңын тексеру жүргізілді, сонымен бірге ұшқышсыз басқарылатын құрылғыларды пайдалану арқылы аймақта ұшу жүргізілді.
Іздеудің тиімділігін арттыру мақсатында жағалаудың оңтүстік бөлігін жердегі және судағы топтар қосымша іздеді. Аймақты жан-жақты қарау үшін су айлағы шартты түрде секторларға бөлінген. Суға 13 бірлік жүзу құралы жұмылдырылып, түбін тексеруге арнайы техникалық құралдар пайдаланылуда.
Күні бойы операция жүргізілетін ауданға басқа өңірлерден қосымша күш-құралдар жеткізілді. Оның ішінде Қонаев қаласынан - іздеу бөлімшесі, оған қоса Ақтау қаласынан - А-400 әскери-көлік ұшағымен жеткізілген жеке құрам мен техника да бар. Құрамында су айдынының жету қиын учаскелерін зерттеуге арналған сүңгуірлік жабдықтар, эхолоттар, катер мен қайық та бар.
Операцияларға қосымша бес әскери бөлімнің күш-құралдары тартылды. Жұмыс тәулік бойы жалғасуда.
Іздеу шаралары барысында тікұшақтың қалдықтары табылды. Оларды анықтау жұмыстары жүргізілуде.
Операция күрделі гидрография жағдайында өтуде.
Соған қарамастан, барлық жұмылған бөлімшелер жүктелген міндеттерді барынша дәл және үйлесімді орындауды жалғастыруда.
Қорғаныс министрлігі басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп іздеуді аяқтау үшін барлық мүмкін шараларды қолданып жатыр. Қосымша ақпарат жаңа деректердің түсуіне қарай мәлімденетін болады.
25.07.2025, 19:40 39181
Сәбидің пойызда қаза табуына анасының психикалық ауруы себеп болған
Сәбидің пойызда қаза табуына анасының психикалық ауруы себеп болған, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Қарағанды көлік прокуратурасы "Қарағанды-Сұрыптау-Сарыбел"аралығында жолаушылар пойызында орын алған қайғылы оқиға бойынша сот тергеуін аяқтады.
2025 жылғы 20 сәуірде пойыз жолаушыларының бірі толғағы келіп, вагонның санитарлық бөлмесінде босанып қалған. Босану медициналық мекемеден тыс және тиісті көмек көрсетілмей жүзеге асқан.
Тергеу барысында анықталғандай, психикалық аурумен есепте тұрған әйел ауруының асқыну кезеңінде жаңа туған нәрестені санитарлық шұңқырға тастап жіберген. Сәби темір жол рельстеріне құлап, өмірмен сыйыспайтын жарақаттар алған.
Қарағанды облысының Осакаров аудандық соты әйелді қылмыстық іс-әрекет жасаған сәтінде есі дұрыс емес деп танып, оны арнайы медициналық мекемеде мәжбүрлеп емдеу туралы қаулы шығарды.
Сот актісі заңды күшіне енген жоқ.
25.07.2025, 16:02 39371
Алматы облысында әскери тікұшақ радардан жоғалып кетті
2025 жылғы 25 шілдеде Алматы облысында жоспарлы ұшу барысында Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштерінің EC-145 тікұшағы радардан жоғалып кетті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен.
Алдын ала мәлімет бойынша, тікұшақ бортында үш экипаж мүшесі болған. Оқиға орнына Қорғаныс министрлігі мен ТЖД-ның күштері мен құралдары жұмылдырылып, іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізілуде.
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия аттанды.
Қосымша ақпарат оқиғаны анықтау барысы бойынша берілетін болады.
24.07.2025, 18:05 40561
Тоқаев Амур облысындағы ұшақ апатына байланысты Путинге көңіл айтты
Амур облысында Ан-24 жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Ресей Федерациясының Тергеу комитеті әуе кемесінің бортындағылардың барлығы қайтыс болғанын растады, деп хабарлайды агенттік тілшісі.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Амур облысындағы ұшақ апатына байланысты Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинге көңіл айтты",-деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
РБК жазғандай, Хабаровск - Благовещенск - Тында рейсімен ұшқан" Ангара " авиакомпаниясының бортында 43 адам болған.
26.06.2025, 14:31 65771
СҚО газ таситын көлік жарылып, сегіз адамды күйік шалды
СҚО газ таситын көлік жарылып, сегіз адамды күйік шалды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
25 маусымда СҚО ТЖД "101" кезекші қызметінің пультіне Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Ильичевка ауылындағы "Тайынша май" ЖШС аумағында сұйытылған газды тасымалдаған автокөліктің өртенгені туралы хабарлама келіп түсті.
Алдын ала ақпарат бойынша жанармай құю кезінде газгольдердің шлангісі үзіліп, газ тасығыш машина, кейінен жерасты резервуар тіреуіш арматурасы жанды.
Оқиға орнына Солтүстік Қазақстан облысы ТЖД күштері мен құралдары, сондай-ақ Ақмола облысынан құтқарушылар жедел келді. Күш-жігерді үйлестіру үшін өңіраралық өзара іс-қимыл жоспары іске қосылды.
Оқиға салдарынан 8 адам түрлі дәрежедегі күйік алып, Көкшетау қаласының облыстық ауруханасына жеткізілді. Дәрігерлердің қарауынан кейін бір адам үйіне жіберілді.
Құтқарушылардың жедел, үйлесімді және кәсіби іс-қимылдарының арқасында 50 ш. м. алаңда өрт сағат 20.57-де толығымен сөндірілді.
Өртті сөндіруге жеке құрамнан 80 адам және 20 бірлік техника, оның ішінде Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарының ТЖД, сондай-ақ Тайынша аудандық шаруашылық жүргізу объектілерінің өрт сөндіру бекеттері мен мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет бөлімшелері жұмылдырылды.
Өрттің себептері анықталуда. Оқиға фактісі бойынша СҚО ТЖД сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.
