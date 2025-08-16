15.08.2025, 19:50 2761
Еліміз спорттың нысана көздеу түрлерін дамытуға бұрыннан ерекше мән беріп келеді - Президент
Сурет: Akorda
Достарға айту
Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық нысана көздеу федерациясының президенті Лучано Россимен және Нысана көздеуден Азия конфедерациясының президенті шейх Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахпен кездесуде ынтымақтастық перспективасын талқылады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы халықаралық федерациялардың атқаратын миссиясына және ұйым басшыларының аталған спорт түрін танымал етуге қосқан жеке үлесіне жоғары баға берді.
Қасым-Жомарт Тоқаев еліміз спорттың нысана көздеу түрлерін дамытуға бұрыннан ерекше мән беретінін атап өтті. Президент алдағы уақытта нысана көздеу және стенд ату спортын дамытуға дайын екенін жеткізіп, шетелдік серіктестермен ықпалдастықты кеңейту үшін қажетті шаралар қабылдайтынын айтты.
ISSF пен ASC жетекшілері осы спорт түрін дамытуға айрықша назар аударғаны үшін Қазақстан Президентіне ризашылықтарын білдірді.
Әңгімелесу барысында еліміздегі нысана көздеу кешендерінің материалдық-техникалық базасын жаңғырту, спортшыларды даярлаудың заманауи әдістемесін енгізу, сондай-ақ жастармен, балалар және жасөспірімдердің спорт клубтарымен жұмыс бағдарламасын кеңейту мәселелері қарастырылды.
Кездесу соңында Мемлекет басшысы Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
15.08.2025, 17:12 2591
Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министрі Нарендра Модиді құттықтады
Достарға айту
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Премьер-министр Нарендра Модиге құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Бұл күн үнді халқының мызғымас рухы мен мемлекеттік құрылыс, экономикалық даму және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жолындағы тамаша жетістіктерін көрсетеді", - деп жазылған жеделхатта.
Мемлекет басшысы Қазақстан мен Үндістан арасындағы қарым-қатынас сипатын оң бағалап, екі елдің стратегиялық серіктестігі алдағы уақытта да нығая беретініне сенім білдірді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
14.08.2025, 11:47 5396
Мемлекет басшысы Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифті құттықтады
Достарға айту
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістан Ислам Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Премьер-министр Шахбаз Шарифке құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
- Әлеуметтік-экономикалық дамуда елеулі табысқа жеткен Сіздің еліңіз Азияда және әлемдік аренада лайықты орынға ие. Пәкістан гүлденген әрі орнықты қоғам құру жолында алдағы уақытта да жаңа белестерді бағындыратынына сенімдімін, - деп жазылған жеделхатта.
Мемлекет басшысы Қазақстанның Пәкістанды аймақтағы негізгі серіктестердің бірі ретінде қарастыратынын атап өтіп, қос халықтың игілігі үшін сан қырлы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екенін жеткізді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
12.08.2025, 20:30 5586
Мемлекет басшысы Бүкіләлемдік таеквондо федерациясының (WT) президенті Чунгвон Чоуды қабылдады
Сурет: Akorda
Достарға айту
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Чунгвон Чоудың сапары Қазақстанның спорт қауымдастығы үшін маңызды оқиға саналатынын атап өтті. Сондай-ақ бұл Бүкіләлемдік таеквондо федерациясының елімізде аталған спорт түрінің дамуына жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін білдіреді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы таеквондо олимпиадалық спорт түрі ғана емес, үйлесім, тәртіп және өзара құрмет қағидаттарына негізделген, дүние жүзіндегі миллиондаған адамды біріктіретін философия деп санайды.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, елордада G1 санатындағы Kazakhstan Open 2025 халықаралық рейтинг турнирін өткізу отандық спортшылардың кәсіби тұрғыдан шыңдалуына, тәжірибе алмасуына әрі Ұлттық федерацияның бәсекеге қабілеттілігін көтеруге кеңінен жол ашады. Мемлекет басшысы бірлескен күш-жігердің нәтижесінде Қазақстанда таеквондоның танымалдылығы артып, халықтар арасындағы байланыс нығая түсетініне сенім білдірді.
Чунгвон Чоу қонақжайлық танытып, Қазақстанда таеквондоның дамуына әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Бүкіләлемдік федерация басшысы ертеңгі турнирдің ұйымдастырылуына және еліміздегі осы спорт түріне қызығушылық деңгейіне жоғары баға берді. Сонымен қатар қазақ спортшыларының халықаралық аренадағы табысына тоқталды.
Кездесу соңында Қазақстан Президенті әлемде таеквондоның дамуына елеулі үлес қосқаны үшін Чунгвон Чоуды ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады.
Бүкіләлемдік таеквондо федерациясының президенті Мемлекет басшысына ерекше құрметтің белгісі ретінде тоғызыншы дан қара белбеуін табыс етті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
11.08.2025, 21:05 10666
Қазақстан мен Сербия саяси ынтымақтастықты тереңдетуде
Достарға айту
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінде Қазақстан мен Сербияның сыртқы саяси ведомстволары арасында саяси консультациялардың үшінші раунды өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шара барысында екі елдің дипломаттары саяси ынтымақтастық, сауда-экономикалық байланыстар, мәдени-гуманитарлық қарым-қатынастар сияқты кең ауқымды мәселелерді талқылады. Келесі жылдарға жоспарланған екіжақты іс-шаралар мен сапарлардың күнтізбесін қарастырды.
Өз сөзінде ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов Қазақстанның Сербияны Еуропадағы маңызды саяси және экономикалық серіктес ретінде қарастыратынын атап өтіп, екіжақты және көпжақты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға дайындығын білдірді.
Сербия делегациясының басшысы, Сыртқы және еуропалық істер министрлігінің Мемлекеттік хатшысы Дамьян Йович Қазақстанды Сербияның Орталық Азиядағы негізгі серіктесі ретінде және жақында Алматыда өткен Үкіметаралық комиссиясы отырысының (ҮАК) оң нәтижелерін ерекше атап өтті.
Сонымен қатар екі елдің дипломаттары халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, көпжақты құрылымдар мен халықаралық ұйымдар аясындағы тығыз өзара іс-қимылды жалғастыруға бейілділік білдірді.
Тараптар сыртқы істер министрліктері арасында белсенді және нәтижелі диалогты жалғастыруға, сондай-ақ сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарды жандандыру бағытында бірлескен жұмысты жалғастыруға келісіп, ҮАК пен Іскерлік кеңестің кезекті отырыстарын өткізудің, сондай-ақ екіжақты шарттық-құқықтық базаны одан әрі дамытудың маңыздылығын назарға алды.
ҚР мен СР арасындағы тауар айналымы 2025 ж. қаңтар-маусымда 45,8 млн АҚШ долларын (+3,85%) құрады, оның ішінде қазақстандық экспорт - 10,3 млн (+28%), Сербиядан импорт - 35,5 млн (-1,3%). 2024 жылы екіжақты сауда көлемі 100 млн долларды (+9,7%) құрады, оның
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.08.2025, 18:16 18081
Қазақстан мен Сербия ауыл шаруашылығы саласындағы сауданы кеңейту және туризм саласындағы ынтымақтастықты нығайту жайын талқылады
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
8 тамызда Алматыда өткен қазақстандық-сербтік Үкіметаралық комиссиясының (ҮАК) IV отырысында Сербияға қазақстандық жоғары сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын ұлғайту туралы ұсыныс айтылды. ҮАК тең төрағалары вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мен Үкімет төрағасының орынбасары, Ішкі істер министрі Ивица Дачич, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз сөзінде Серік Жұманғарин екі ел арасындағы ынтымақтастықтың ең перспективалық бағыты сауда мен көлік, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, туризм, ғылым, биотехнология, білім мен мәдениет екенін атап өтті.
Аграрлық сауданың өсуі екі елдің әлеуетін айғақтайды: 2025 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы өнімінің тауар айналымы 1,5 есеге артып, 4 млн АҚШ долларына жеткен. Қазақстан астық және бұршақ дақылы, өсімдік майы, балық, ет пен сүт өнімі экспортын арттыруға мүдделі.
Бүгінгі таңда Еуропалық комиссия қазақстандық балық өнімін ЕуроОдақ елдеріне экспорттауға қойылатын талапты келісті. ЕО тізіліміне көксерке жон еті мен балық өнімін жеткізетін 20 қазақстандық кәсіпорын енгізілген. Осы жылғы ақпанда біз Еуропалық Одаққа бал экспорттауға рұқсат алдық. Қазақстандық 4 ірі бал өндіруші компания өз өнімдерін Еуропаға жеткізуге дайын. Бұдан басқа, аквадақылдарды және жылқы еті өнімін ЕО елдері нарығына жеткізу бойынша Еурокомиссиямен жұмыс жүргізілуде", - деді ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы.
Сондай-ақ, қазақстандық тарап мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы өнімін қайта өңдеу саласында бірлескен инвестициялық жобаларды іске асыруды ұсынды. Ынтымақтастықтың перспективалы бір бағыты - ғылыми-зерттеу саласы. Оның ішінде селекция мен тұқым шаруашылығы саласының мамандарын даярлау, Қазақстанның түрлі өңірлерінде дәнді, майлы және көкөніс дақылы тұқымдарына далалық сынақтар жүргізу, бірлескен будан құру, биопестицид өндірісіндегі ынтымақтастық бар.
Отырыс барысында Қазақстан Белградта көпфункционалды қонақ үй кешенін салуға дайын екенін жеткізді (жеке инвестициялар есебінен). Туризм және спорт вице-министрі Ержан Еркінбаевтың айтуынша, жоба туристік инфрақұрылымды дамытуға серпін беріп, екі ел арасындағы іскерлік және мәдени байланыстарды нығайтады.
Сонымен қатар, вице-министр Түркістан қаласындағы Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті мен Белградтағы Сингидунум университеті арасында серіктестік орнатуды ұсынды. Бұл студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламасын дамытуға, туризм саласындағы қазақстандық және сербиялық ғалымдардың бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыруға ықпал етпек. Сондай-ақ сербиялық туркомпанияларды 2026 жылғы сәуірде Алматыда өтетін "Туризм және саяхат" атты жыл сайынғы Қазақстандық халықаралық көрмеге қатысуға шақырды.
Тараптар Транскаспий халықаралық көлік бағытын Еуропаға, оның ішінде Сербияға қарай ұзарту перспективасын зерттеуді жалғастыруға уағдаласты. Астана мен Белград арасында биыл тікелей әуе қатынасын ашу жайын талқылады.
Тікелей рейсті SCAT әуе компаниясы жүзеге асырады. Бүгінде екі елдің әуе компаниялары әуе рейсін іске қосудың барлық қажетті рәсімін жүргізуде. Бағыттың тартымдылығын арттыру үшін әуе жолын Белградтан Марокко, Тунис, Барселона мен Ларнакаға дейін ұзарту туралы келісім жасалуда.
Сондай-ақ, осы жылы Сербияға сауда-экономикалық миссия ұйымдастырып, алғашқы қазақстандық-сербтік іскерлік кеңес өткізу туралы шешім қабылдады. Бұл екі елдің іскерлер тобы арасындағы сауда-экономикалық қатынас пен инвестициялық байланысты нығайта түсуге мүмкіндік бермек.
Қатысушылар ҮАК-та көтерілген мәселелердің егжей-тегжейін екіжақты кездесуде тағы талқылады.
Отырыс қорытындысы бойынша қол жеткізілген уағдаластықтарды бекітетін хаттамаға қол қойылды. Үкіметаралық комиссияның келесі отырысын 2026 жылы Сербияда өткізу жоспарланып отыр.
Анықтама:
Сингидунум университеті - Дүниежүзілік туристік ұйымның (UNWTO) TEDQUAL халықаралық сертификаты бар Сербиядағы жалғыз жоғары оқу орны. QS Europe University Rankings 2025 нұсқасы бойынша еуропалық 600 жоғары оқу орнының қатарына кіреді. Сингидунум университеті - UNWTO-ның ресми аймақтық анықтамалық кітапханасы, Балқандағы туристік ғылыми әдебиеттердің ең үлкен коллекциясының бірі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.08.2025, 17:14 18231
Экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссияның кезекті 19-шы отырысы барысында Қазақстан-Тәжікстан ынтымақтастығының ағымдағы жағдайы мен даму перспективалары қаралды
Достарға айту
Бүгін Астана қаласында Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр және Тәжікстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Хоким Холикзоданың тең төрағалығымен экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Тәжікстан Үкіметаралық комиссиясының 19-шы отырысы өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Пленарлық отырысында сөз сөйлеген Роман Скляр Үкіметаралық комиссия Қазақстан мен Тәжікстанның өзара іс-қимылының маңызды құралына айналғанын, оның күн тәртібінде екіжақты қатынастарды одан әрі тереңдетудің, жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асырудың, сондай-ақ инвестициялық әлеует пен өңіраралық байланыстарды кеңейтудің маңызды мәселелері бар екенін атап өтті.
Өз кезегінде Хоким Холикзода бұндай маңызды жиын сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық салаларда қарқынды дамып келе жатқан, екіжақты қатынастардың дамуына жаңа серпін беретінін атап өтті.
Отырыс барысында сауда, өнеркәсіптік кооперация, ауыл шаруашылығы, сондай-ақ көлік және логистика саласындағы өзара іс-қимылды дамыту перспективаларына ерекше назар аударылды.
Роман Скляр комиссияның жұмысы, ең алдымен, алдағы жоғары деңгейде өтетін кездесулерді мұқият дайындауға бағытталуы тиіс екенін атап өтті.
Тараптар қабылданған шешімдер өзара іс-қимылдың барлық бағыттары бойынша екіжақты қатынастарды одан әрі нығайтуға және тереңдетуге ықпал ететініне сенім білдірді.
Отырыстың қорытындысы бойынша тиісті хаттамаға қол қойылды.
Экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссияның кезекті 20-шы отырысы 2026 жылы Тәжікстанда өтеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
05.08.2025, 21:44 22431
Мемлекет басшысы көрме павильонын аралап көрді
Сурет: Akorda
Достарға айту
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Теңізге шығар жолы жоқ дамушы елдерге арналған Біріккен Ұлттар Ұйымының үшінші конференциясына қатысушы делегация басшылары Орталық Азия елдерінің көрме павильонына барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Көрермендер ұлттық нақышта безендірілген Қазақстан экспозициясын тамашалады. Павильонда қонақжайлық пен ырыс-берекені паш ету үшін киіз үй тігілген.
Қонақтарға ұлттық салт-дәстүрлерімізден театрландырылған қойылым ұсынылды.
Сондай-ақ көрмеде Түрікменстан, Қырғызстан, Өзбекстан елдерінің мәдени мұрасы мен меймандос халқының бай рухани қазынасымен танысуға болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
05.08.2025, 20:53 23206
Мемлекет басшысы Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедовпен кездесті
Сурет: Akorda
Достарға айту
Қазақстан Президенті Теңізге шығар жолы жоқ дамушы елдерге арналған Біріккен Ұлттар Ұйымының үшінші конференциясына шақырғаны үшін Сердар Бердімұхамедовке алғыс айтты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қасым-Жомарт Тоқаев аталған іс-шара осы санатқа жататын елдердің жағдайына қатысты өзекті мәселелер туралы пікір алмасып, нақты шешімдер әзірлейтін маңызды алаң екеніне назар аударды.
Кездесу барысында сауда-экономика, энергетика, көлік-транзит салаларындағы серіктестікті нығайту мәселелері талқыланды. Мемлекеттер басшылары Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы стратегиялық серіктестікті жан-жақты дамытуға бейіл екенін тағы да растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ең көп оқылғаны
13.08.2025, 10:20Каспий теңізі ғылыми-зерттеу институтын одан әрі дамытуға Үкімет резервінен қаражат бөлінді 14.08.2025, 10:21Үкімет Президенттің тапсырмасы аясында нашақорлық профилактикасы және есірткі қылмысына қарсы іс қимыл бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі республикалық штаб құрды24621Үкімет Президенттің тапсырмасы аясында нашақорлық профилактикасы және есірткі қылмысына қарсы іс қимыл бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі республикалық штаб құрды 12.08.2025, 19:16Олжас Бектенов Президент тапсырмаларын орындау бойынша жиын өткізді: цифрлық трансформация бойынша топ (цифрлық штаб) құрылды24216Олжас Бектенов Президент тапсырмаларын орындау бойынша жиын өткізді: цифрлық трансформация бойынша топ (цифрлық штаб) құрылды 13.08.2025, 11:3424081Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесінің отырысын өткізді 14.08.2025, 16:0524056Президент Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевты қабылдады 18.07.2025, 14:1290331Қазақстандық су саласы мамандарының үшінші легі Қытайға оқуға аттанды 18.07.2025, 13:1989531Қазақстанда жасанды интеллект құралдары мемлекеттік органдардың қызметіне енгізілуде 18.07.2025, 18:472025 жылдың басынан бастап көпбалалы отбасылар мен наградталған аналар шамамен 304 млрд теңге сомасына жәрдемақы алды846412025 жылдың басынан бастап көпбалалы отбасылар мен наградталған аналар шамамен 304 млрд теңге сомасына жәрдемақы алды 18.07.2025, 18:4084001Қазақстан президенті жаңа Салық кодексіне қол қойды 18.07.2025, 18:4483461Қазақстанда суды тазартуға арналған мембраналардың отандық өндірісі құрылды