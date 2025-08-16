Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифті құттықтады
тақырып бойынша жаңалықтар
Еліміз спорттың нысана көздеу түрлерін дамытуға бұрыннан ерекше мән беріп келеді - Президент
Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министрі Нарендра Модиді құттықтады
Бұл күн үнді халқының мызғымас рухы мен мемлекеттік құрылыс, экономикалық даму және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жолындағы тамаша жетістіктерін көрсетеді", - деп жазылған жеделхатта.
Мемлекет басшысы Бүкіләлемдік таеквондо федерациясының (WT) президенті Чунгвон Чоуды қабылдады
Қазақстан мен Сербия саяси ынтымақтастықты тереңдетуде
Қазақстан мен Сербия ауыл шаруашылығы саласындағы сауданы кеңейту және туризм саласындағы ынтымақтастықты нығайту жайын талқылады
Бүгінгі таңда Еуропалық комиссия қазақстандық балық өнімін ЕуроОдақ елдеріне экспорттауға қойылатын талапты келісті. ЕО тізіліміне көксерке жон еті мен балық өнімін жеткізетін 20 қазақстандық кәсіпорын енгізілген. Осы жылғы ақпанда біз Еуропалық Одаққа бал экспорттауға рұқсат алдық. Қазақстандық 4 ірі бал өндіруші компания өз өнімдерін Еуропаға жеткізуге дайын. Бұдан басқа, аквадақылдарды және жылқы еті өнімін ЕО елдері нарығына жеткізу бойынша Еурокомиссиямен жұмыс жүргізілуде", - деді ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы.
Экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссияның кезекті 19-шы отырысы барысында Қазақстан-Тәжікстан ынтымақтастығының ағымдағы жағдайы мен даму перспективалары қаралды
Мемлекет басшысы көрме павильонын аралап көрді
Мемлекет басшысы Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедовпен кездесті
