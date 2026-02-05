Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан журналистерін Ұлттық басылым күнімен құттықтады
Қазақстан мен Тәжікстан денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда
Мадридте қазақ-испан байланыстарын тереңдету перспективалары айқындалды
Саарбрюккен қаласында Қазақстанның Құрметті консулдығы ашылды
Қазақстан мен Король Салман атындағы академия ынтымақтастықты нығайтуда
Мемлекет басшысы Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифпен келіссөз жүргізді
Қазақстан Президенті ретінде Пәкістанға бірінші рет мемлекеттік сапармен келіп отырмын. Бұл сапар тарихи мәнге ие және уақыт тезінен өткен серіктестігіміздің маңызды кезеңі саналады. Мен бұған сенімдімін. Халықтарымыздың Жібек жолы арқылы және кең таралған ислам өркениеті аясында ғасырлар бойы қалыптасқан достығын жоғары бағалаймын", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Ташкентте Ауғанстанмен ынтымақтастық мәселелері талқыланды
Словенияның фармацевтика көшбасшылары Қазақстанмен стратегиялық серіктестікті нығайтуда
Қазақстан мен Сербия құқықтық ынтымақтастықты нығайтуда
