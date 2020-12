Алматы әкімі Б. Сағынтаев мегаполисте алғашқы Alatau Creative HUB-ты ашты

Алматы. 15 желтоқсан. Kazakhstan Today - Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Тәуелсіздік күні қарсаңында Алатау ауданында ашылған Alatau Creative HUB-тың жұмысын бастап берді, деп хабарлайды Kazakhstan Today Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.



Ұзақ мерзімді "Алматы-2050" даму Стратегиясындағы басты бағыттардың бірі – креативті индустрияларды дамыту. Қала әкімі Б. Сағынтаев Instagram-дағы өзінің парақшасында Alatau Creative HUB Алматыдағы креативті индустрияларды дамытудың алғашқы қадамы екенін жазды.



"Қала экономикасының құрылымын әртараптандыру үшін қажетті жаңа тауашалар құрылуда. Шығармашылық тұрғыда өзін дамытып, еңбек нәтижелерін монетизациялау үшін барлық жағдай жасалған. Маркетинг-құралдар, PR, ивентика кешені ұсынылып отыр. Мұнда баспа үйі, кітап дүкендерімен байланыс орнатып, өнімді жылжыту бойынша іс-шаралар өткізуге көмектеседі. Егер шығармашылық идеяңызды жүзеге асырғыңыз келсе, Alatau Creative HUB-қа қош келдіңіз", - деп атап өтті шаһар басшысы Б. Сағынтаев.



Сондай-ақ креативті дарындылар аймағына заманауи кітапхана, коворкинг-кеңістік, балаларға арналған тегін 25 шығармашылық үйірме, мастер-кластар мен презентацияларға арналған алаң, медиатека кіреді. Үйірмелер арасында М. Мутурғановтың "Сен жұлдызсың" цирк өнері мектебі және Д. Шарапованың вокалдық мектебі бар.



Өнердің заманауи түрлерінен өзге ХАБ-та креативті форматта халықтық дәстүрлерді үйренуге болады. "ArtBit" оқу-көрме орталығында өнер мен мәдениеттегі жаңа технологияларға басымдық берілген.



Екінші қабатта ІТ-зертхана құрылуда, сонымен қатар мұнда стартаптар мен ІТ-инкубатор MOSТ, Element бағдарламалау мектебі, ELTEX радиоэлектроника орталығы, First Lego League робот техникасы мектебі және Стэнфорд университетіндегі Хассо Платтнердің дизайн Институтының тәжірибесі бойынша құрылатын SDU компетенциясының тақырыптық орталығы орналасатын болады.



Қала әкімі Б. Сағынтаев мұндай орталықтар Алматының барлық аудандарында құрылатындығын атап өтті. Келер жылы Алмалы ауданында жеке инвесторлар коворкинг және Academie One бағдарламалау мектебі мен FIFTY FOUR ('54) бизнес-кеңістігі үшін арнайы үй-жай дайындауда. Бостандық ауданында "ТехноДом" көпсалалы орталығының базасында IT-стартаптарға арналған коворкинг-орталық ашылады.



Тоқсан сайынғы есеп бойынша, 2020 жылдың 9 айында Алматыда көрсетілген қызметтердің жалпы көлемі 1,4 трлн теңгені құрады. Оның үстіне, креативті экономика қызметтерінің көлемі 605,6 млрд теңгеге жетіп, өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемінен озып өтіп, 568 млрд теңгені құрады.



Креативті экономикаға ақпараттық қызмет, баспа, жарнама, кинофильмдер өндірісі, ғылыми зерттеулер, сәулет, дизайн және шығармашылық қызметтің басқа да түрлері кіреді.



Ақпаратты пайдаланѓан жаѓдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігініњ материалдарына авторлық қ±қық.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна.