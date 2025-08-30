Президент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілдіПрезидент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
29.08.2025, 12:48 2961
Алматыда кезекті заңсыз салынған қосалқы нысан сүріліп жатыр
Сурет: gov.kz
Жұмабаев көшесі, 23б мекенжайындағы кафе жанында салынған қосалқы нысан сот шешімі бойынша бұзылатын болды, деп хабарлайды қалалық Қала құрылысын бақылау басқармасы, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесінің (жеке тұлға) рұқсат құжаттарынсыз, қосалқы нысанды заңсыз салғаны анықталды.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шара қабылданды, кейін істі қаланың әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі Мамандандырылған ауданаралық соты қарады.
2025 жылғы 27 маусымда Мамандандырылған ауданаралық сот меншік иесін кінәлі деп тауып, заңсыз тұрғызылған құрылысты бұзу жөнінде қаулы қабылдады.
Сот шешімін орындау мақсатында құрылыс меншік иесінің күшімен толықтай бұзылды.
тақырып бойынша жаңалықтар
29.08.2025, 18:46 3101
Алматыда Қазақстандағы алғашқы энергетикалық қалдықтарды кәдеге жарату зауыты салынады
Сурет: depositphotos
Алматы қаласы әкімдігінде "Қалдықтарды кәдеге жарату негізінде электр энергиясын өндіру" жобасы бойынша инвестициялық келісімге қол қойылды. Құжатқа Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев пен қытайлық инвестор - "Junxin Environmental Protection (Almaty)" ЖШС қол қойды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды жоба стратегиялық тұрғыдан аса маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, еліміздің ең ірі мегаполисі үшін бұл тек жаңа инвестициялық жоба ғана емес, заманауи халықаралық стандарттарға сәйкес қалдықтарды басқарудың жаңа жүйесін қалыптастыру жолындағы маңызды қадам болып табылады.
Әкімнің айтуынша, Алматыда жыл сайын шамамен 1 миллион тонна қатты тұрмыстық қалдық түзіледі. Сондықтан дәл осы қалада мұндай ауқымды бастамаларды іске асырудың маңызы зор. "Жаңа инновациялық зауыт қоқысты полигондарға көму көлемін айтарлықтай қысқартып, экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл жоба жасыл экономиканы дамытуға елеулі үлес қосып, қазіргі және келер ұрпақтың игілігіне қызмет етеді деп сенеміз", - деді Дархан Сатыбалды.
Болашақ зауыт Қазақстанда қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуға арналған алғашқы кәсіпорын болады. Ол зиянды шығарындыларды барлығын толықтай ұстап, Еуропалық одақтың экологиялық қауіпсіздік стандарттарына сай жұмыс істейді. Кәсіпорынның қуаттылығы тәулігіне 1600-2000 тонна қалдықты өңдеуге есептелген. Соның нәтижесінде 60 МВт электр энергиясы өндіріледі. Жобаның жалпы инвестиция көлемі 280 миллион АҚШ долларын құрайды. Зауыт заманауи автоматтандырылған басқару жүйелерімен және көпсатылы тазарту кешенімен жабдықталады. Бұл қоршаған ортаға түсетін ықпалды барынша азайтып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
Жоба аясында қатты тұрмыстық қалдықтармен қатар, медициналық және қалалық қалдықтарды, сондай-ақ кәріздік тазарту құрылыстарынан шыққан тұнбаларды кешенді қайта өңдеу қарастырылған. Оның базасында электр және жылу энергиясын өндіру, жаңартылатын энергия көздерінде деректерді өңдеу, кадр даярлау және халықтың экологиялық сауаттылығын арттыру орталығын құру бағыттарын дамытады. Құрылыс кезеңінде шамамен 700 уақытша жұмыс орны ашылады. Ал нысан пайдалануға берілгеннен кейін 120-дан астам тұрақты жұмыс орны құрылады.
Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату - Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде айқындалған негізгі бағыттардың бірі. Алматыда осы жобаны жүзеге асыру пилоттық бастамаға айналып, еліміздің өзге өңірлерінде де осындай өндірістерді дамытуға үлгі болмақ.
29.08.2025, 13:28 3266
Алматылықтарды алаңдатқан Есентайдағы судың түсіне қатысты министрлік не дейді
Сурет: Facebook: Victor Burdin
Алматыда Есентай өзенінің түсі өзгеріп, тот түске айналды. Бұл өзгерісті 28 тамыз күні кешке қала тұрғындары байқап, желіде жаза бастады, деп хабарлайды Inform.kz.
Экология және табиғи ресурстар министрлігі жағдайға қатысты түсінік берді.
Ведомствоның мәліметінше, өзгеріс су арнасын тұрақтандырушы құрылғыны тазалау жұмыстары жүргізілгеннен кейін болған.
– «Қазселқорғау» мекемесінің ақпараты бойынша, өзен арнасында су ағысын тұрақтандыру құрылғысын тазалау жұмыстары жүргізіліп, соның салдарынан суға тот бөлшектер түсіп, түсі өзгерген, - делінген хабарламада.
Қазір арнайы зертхана мамандары өзен суын тексеріп жатыр.
27.08.2025, 17:30 18466
7 айда 176 бала көлік апатынан көз жұмған
Ішкі істер министрлігі Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Қайсар Сұлтанбаев елімізде 7 айда көлік апаттарынан 176 бала қайтыс болғанын мәлім етті, деп хабарлайды inform.kz.
Өкінішке қарай, жеті айда жол апаттарында 176 бала қаза болды. Бұл - орны толмас шығын. Біздің қолымыздағы ең қымбат бағалы дүние - балалардың өмірін сақтап қалу үшін қолдан келгенше аянбауымыз керек. Зардап шеккен балалардың жартысынан көбісі жолаушы ретінде қайтыс болған. Қалғандары - жаяу жүргіншілер, соның ішінде велосипедші, самокатшы немесе мопед жүргізгендер", - деді ол.
Комитет басшысының сөзінше, көп жағдайда балалар көлік ішінде балаға арналған қауіпсіздік құрылғылары мен қауіпсіздік белдіктерін қолданбау салдарынан қаза болған.
Жол апатында көбіне жаяу жүргінші-балалардың өздері кінәлі болып жатады, Ал ең өкініштісі, жолды кез-келген жерден немесе бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кету жиі тіркеледі. Кейбір балалар тіпті жолдан өтерде жан-жағына қарау керек екенін ұмытып кетеді, себебі бұрылыстан көлік шығып қалуы мүмкін. Ал қараңғы мезгілде, әсіресе ымырт түскенде жүргізушілер жаяу жүргіншілерді байқамай қалуы мүмкін. Өйткені олар киімдеріне жарық шағылыстыратын элементтерді қолданбайды. Сондықтан балаларға өте сақ болуды және көлік жүргізушісі жол берегеніне көз жеткізуін үнемі түсіндіріп отыруымыз керек", - деді Қайсар Сұлтанбаев.
26.08.2025, 17:48 18081
Елімізде заңсыз полигондар саны азайды
Сурет: Depositphotos
Заңсыз қоқыс үйінділерін жою мәселесі мемлекеттік экологиялық саясаттың өзекті міндеттерінің бірі болып қала береді. Экология және табиғи ресурстар министрлігі заңсыз полигондардың пайда болуының алдын алу, анықтау және жоюды бақылау бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде. Соңғы жылдары анықталған заңсыз полигондар санын азайтудың оң үрдісі байқалып тұр. Егер 2020 жылы жою деңгейі 66% ғана болатын 8884 полигон анықталса, 2024 жылы олардың саны 4886-ға дейін азайып, оның 93%-ы жойылды. Бұл туралы ҚР ЭТРМ Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің төрағасы Ерболат Қожықов ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында мәлім етті.
Оның айтуынша, ағымдағы жылы ғарыштық мониторинг деректері бойынша 2707 қоқыс үйіндісі тіркелді, бұл өткен жылдармен салыстырғанда айтарлықтай аз, бірақ жою сапасы проблемасы сақталуда - бүгінгі күні анықталғандардың 672 объектісі немесе 24%-ы ғана жойылды. Әсіресе, Абай, Жетісу, Ақмола, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облыстарында және Шымкент қаласында жоюдың төмен көрсеткіштері байқалады.
Жоюдың жоғары пайызы Алматы, Қызылорда, Павлодар және Қостанай облыстарында байқалады. Қалдықтарды басқару саласындағы экологиялық талаптарды бұзғаны үшін, оның ішінде заңсыз полигондарды жою бойынша жеткіліксіз жұмыс үшін 87 лауазымды тұлға, оның ішінде 10-нан астам аудан және қала әкімінің орынбасарлары жалпы сомасы 12,4 млн теңгеге әкімшілік жауапкершілікке тартылды", - деді спикер.
Заңсыз полигондарды қалыптастыру үшін жауапкершілікті күшейту мақсатында Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер енгізілді. Осылайша, айыппұл мөлшері кәсіпкерлік субъектісіне қарай 100-ден 1000 АЕК-ке дейін ұлғайтылып, көлік құралын тәркілеу түріндегі шара енгізілді.
Айта кетерлігі, заңсыз қоқыс үйінділерін жою жұмыстары "Таза Қазақстан" жалпыұлттық бастамасының бір бағыты болып табылады. Бағдарламаның негізгі мақсаты - азаматтардың таза және қауіпсіз өмір сүру ортасын құру және аумақтардың санитарлық жағдайы басты назарда.
22.08.2025, 10:00 34656
Жыл басынан бері қазақстандықтарға 2,4 трлн теңгеге жуық зейнетақы төленді
Сурет: Depositphotos
Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 2 трлн 451,4 млрд теңге сомасына зейнетақы төленді, оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге - 793 млрд теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге - 1 трлн 658,4 млрд теңге қарастырылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі.
2025 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны - 2 млн 497 мың адам.
2025 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша республикалық бюджеттен төленетін жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 143 097 теңгені құрады, оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері - 95 491 теңге, базалық зейнетақы - 47 606 теңге.
Бұдан бұрын хабарланғандай, 2025 жылғы 1 қаңтарда базалық зейнетақы төлемінің мөлшері ҚР Ұлттық Банкі айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 6,5%-ға, ынтымақты зейнетақы 8,5%-ға, яғни инфляция деңгейінен 2% - ға оза отырып ұлғайтылды.
Бұдан басқа Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2023 жылдан бастап бес жыл ішінде ең төмен базалық зейнетақыны ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін, ең жоғары - 120%-ға дейін жыл сайын кезең-кезеңімен арттыру жүзеге асырылады.
Мәселен, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төмен мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 65%-нан 70%-ға дейін ұлғайтылды, бұл 32 360 теңгені құрап, оның ең жоғары мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен 105-тен 110%-ға дейін арттырылып, 50 851 теңгені құрайды.
2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатынын еске саламыз.
Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақыты, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылады.
Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на тең болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2 %-ға артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 90 %-ын құрайды. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде яғни 110% белгіленеді.
Егер бір ай ішінде міндетті зейнетақы жарналары Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйеге қатысу мерзімі бір айды құрайды.
Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады.
Өз кезегінде азаматтың жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1998 жылғы 1 қаңтардағы жұмыс өтіліне және зейнеткерлікке дейінгі кезеңдегі орташа айлық табысына байланысты болады.
21.08.2025, 17:45 38836
Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен балаларға барды
Сурет: pexels.com
Бүгін денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Абай облысының Үржар ауданында жол-көлік оқиғасы салдарынан зардап шеккен балаларға барды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі.
Министр Кеше Астана қаласының №2 көпбейінді балалар ауруханасына жатқызылған екі баланың жағдайымен жеке танысты.
Жарақаттық шок жағдайында, жіліншік, қол жарақаттарымен түскен зардап шеккен баланы тұрақтандыруға қол жеткізілді және бүгін ол реанимациядан кәдімгі палатаға ауыстырылады, деп хабарлады бөлімше дәрігерлері.
А. Әлназарова балалар ауруханасының емдеуші дәрігерлерімен әңгімелесті, оқиғадан кейінгі алғашқы сағаттан бастап шұғыл көмектің толық көлемін қамтамасыз еткен мультидисциплиналық бригадалардың үйлесімді жұмысын атап өтті.
Сапар барысында ведомство басшысы баланың анасымен кездесіп, тезірек қалпына келуін тілеп, шын жүректен қолдау білдірді.
Біздің балаларымыздың денсаулығы мен өмірі басты басымдық болып табылады. Мемлекет оларды қалпына келтіру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Мен кішкентай пациенттерді құтқаруға жедел қатысқан дәрігерлерге алғысымды білдіремін. Балаларға тезірек сауығып кетуін, ал туыстарына - осы қиын уақытта күш пен шыдамдылық тілеймін", - деп атап өтті Ақмарал Әлназарова.
Денсаулық сақтау министрлігі ЖКО-дан зардап шеккен балаларды емдеу процесін ерекше бақылауда ұстауды жалғастырады.
20.08.2025, 11:00 44636
Абай облысының Үржар ауданында қайғылы жағдай болды
Кәмелетке толмаған балаларды көлік қағып, салдарынан үш бала көз жұмды. Тағы үш балаға дәрігерлер көмек көрсетіп жатыр, деп хабарлайды Абай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Президенттің тапсырмасымен Астанадан Денсаулық сақтау министрлігінің дәрігерлері Қорғаныс министрлігінің әскери-көлік авиациясымен жеткізілді.
Облыс әкімі Берік Уәлидің тапсырмасына сәйкес қаза болғандардың отбасыларына жерлеу рәсімін ұйымдастыруға қажетті барлық қолдау, сондай-ақ психологиялық және материалдық көмек көрсетіледі.
Оқиға орнында облыс әкімінің орынбасарының үйлестіруімен арнайы топ жұмыс істеп жатыр. Жағдай облыс басшылығының ерекше бақылауында.
13.08.2025, 20:40 67571
Алматының орталығында екі қабатты ғимарат бұзылып жатыр
Сурет: gov.kz
Қала құрылысын бақылау басқармасы Құрманғазы көшесі, 103 мекенжайында орналасқан нысанның бұзылып жатқанын хабарлады, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесі (жеке тұлға) нысанды тиісті рұқсат құжатсыз салғаны анықталды.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, заңбұзушылықты жою туралы нұсқама берілді.
2024 жылы 23 қыркүйекте басқарма Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына нысанды бұзу жөнінде талап-арыз түсірді. Сот талапты қанағаттандырды. 2025 жылы 20 сәуірде Алматы қалалық сотының қаулысымен бірінші сатыдағы сот шешімі өзгеріссіз қалдырылды.
Сот шешімін орындау мақсатында нысан иесі ғимаратты өзі бұза бастады.
