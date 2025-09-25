Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ірі француз корпорациясы Қазақстанда су бұру, су және жылумен жабдықтау жүйесін жаңғыртуға қатысуға дайын
тақырып бойынша жаңалықтар
Алматыда жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады
Біздің ауданымызда саябақтар жетіспейді. Енді балаларымызбен серуендеп, отбасымызбен тынығатын әсем орынның салынатыны өте қуаныштымыз", - дейді Рахат шағынауданының тұрғыны.
Қазақстандық колледж студенттері ТМД-да киберқауіпсіздік саласы бойынша үздік танылды
Біздің студенттер жұмысшы мамандықтар қазір тек дәстүрлі салалар ғана емес, сонымен қатар білімді, креативтілікті және командалық еңбекті талап ететін жоғары технологиялық бағыттар екенін дәлелдеді. GO CTF турниріндегі жеңіс - елдің цифрлық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жаңа буын мамандарын қалыптастыруға қосқан үлес", - деді ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Әсет Мұханбетов.
Полигондағы өрт: Алатау қаласында төтенше жағдай режимі енгізілді
Өрт ауқымды аумақты қамтығандықтан, төтенше жағдай режимін енгізу қажетті күштер мен құралдарды - өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды, арнайы техниканы дер кезінде жұмылдыруға және барлық қызметтің жұмысын үйлестіруге мүмкіндік береді", - деп хабарлады облыс әкімдігі.
Жағдай тұрақты бақылауға алынды. Тұрғындардың өміріне еш қауіп жоқ. Барлық қызмет түрі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Өрттің шығу себебін анықтау мақсатында арнайы тексеріс жүргізіледі", - делінген мәлімдемеде.
ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді
Автокөлік әуесқойлары интернет-алаяқтардың нысанасына айналды
- сілтемелер арқылы өтпеңіз және күмән тудыратын хаттардың тіркемелерін ашпаңыз;
- айыппұлдар туралы ақпаратты тек egov.kz, qamqor.gov.kz ресми ресурстарында және банктердің мобильді қосымшаларында қайта тексеріңіз.
- банк картасын шұғыл бұғаттаңыз;
- ықтимал алаяқтық фактісі туралы банкке және полицияға 102 телефоны арқылы хабарлаңыз;
- құрылғыны вирустың бар-жоғына тексеріңіз.
Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда
Алматыда заңсыз салынған монша кешені сүріліп жатыр
Полиция электросамокаттарға бақылауды күшейтті
Профилактика жылы және "Заң мен тәртіп" қағидаты - бұл біз үшін жол қозғалысы қауіпсіздігіне жүйелі әрі күнделікті бақылау дегенді білдіреді. Электросамокат қолданушыларымен жұмыс жалғасуда: біз құқық бұзушылықтардың алдын аламыз, ережелерді түсіндіреміз және қажет болған жағдайда заңда көзделген шараларды қолданамыз", - деді Алматы қаласы ПД жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Серік Шумаев.
