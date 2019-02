"The Planet of ART-2019" халықаралық фестиваль- байқауына ағымдағы жылдың 1 мамырына дейін өтініштер қабылданады

Астана. 24 ақпан. Kazakhstan Today - "The Planet of ART-2019" халықаралық фестиваль- байқауы жаңа таланттар іздейді.



Қазақстандық Ұлттық ЮНЕСКО Клубтары Федерациясы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Қорымен бірге жобаның биылғы маусымына қатысуға өтініштерді қабылдай бастайды. Биылғы фестиваль-байқау Жастар жылы мен "Рухани жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылады.



Жобаның негізгі мақсаты - жас орындаушыларды қол­дау, олардың шығармашылық әлеуетін нығайту, бала­лардың шығармашылығын паш ету арқылы қазақ­стандық мәдениетті халықаралық аренада насихаттау. Халықаралық деңгейде жүзеге асырылатындықтан, жоба аймақтағы елдердің талантты жастарының арасында мәдениетаралық байланыс пен достыққарым-қатынасты нығайтуға бағытталған.



1999 жылы "Балалар әлемді бейнелейді" атауымен бастау алған жобаны жыл сайын өткізу әдемі дәстүрге айналған. Жоба жүзеге асырылған 20 жылдың ішінде 35 000 қатысушыларды қамтыған.



"The Planet of ART-2019" Халықаралық фестиваль-байқауы Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан елдерінің талантты жас­тарына есігін қайта айқара ашады. 12-17 жас аралығындағы талантты өрендер вокал, аспаптық музыка және хореографиялық өнер аталымдары бойынша өзара бақ сынасады. Өнерімен өз ортасынан озып шыққан жеңім­паздарға тренингтер мен шеберлік сабақтары өткізіледі. 28 қыркүйекте гала-концерт ұйымдастырылады. Өнер байқауының жеңімпаздары Америка мен Еуропа елдеріндегі мәдени-оқыту бағдарламасына қатысуға мүмкіндік алады.



Ағымдағы жылдың 1 мамырына дейін өтініштер қабылданады. Халықаралық фестиваль-байқау туралы толық ақпаратты unescoclubs.kz. сайтынан білуге болады.



