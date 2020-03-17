Алматы. 16 наурыз. Kazakhstan Today - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев көгілдір экран арқылы халыққа арнап үндеу жария етті.



Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуінің толық мәтіні:



"Құрметті отандастар!



Баршаңызға мәлім, қазір бүкіл әлем өте күрделі ахуалды бастан өткеруде.



Дүние жүзін коронавирустың таралуы алаңдатып отыр.



Бұл індет күннен-күнге ушығып барады.



Өкінішке қарай, осы дерт біздің елімізде де тіркелді.



Менің кешегі Жарлығыммен бүгін таңғы сағат 08.00-ден бастап Қазақстанның аумағында төтенше жағдай енгізілді.



Төтенше жағдай режимі 30 тәулікке созылады.



Президент жанынан Мемлекеттік комиссия құрылды. Оны Премьер-министр басқарады.



Барлық қажетті алдын алу шаралары жүзеге асырылады.



Қоғамдық тәртіп қатаң бақылауға алынады.



Көпшілік қатысатын іс-шаралар тоқтатылды.



Көптеген азаматтарымыздың алдағы мереке күндеріне орай жоспар құратынын түсінемін.



Дегенмен, бүкіл халықтың денсаулығы үшін осындай шешім қабылдап отырмыз.



Ірі сауда нысандарының жұмысын шектеуге мәжбүрміз, бірақ азық-түлік дүкендері және базарлар өз жұмысын жалғастыра береді.



Ойын-сауық орталықтары, кинотеатрлар, театрлар, көрмелер және жұртшылық көп баратын басқа да орындар уақытша жабылады.



Оқушылар демалысқа жіберілді. Студенттер қашықтан оқыту жүйесіне көшті.



Сондай-ақ, азаматтарымыз отбасылық іс-шараларды өткізбеген жөн деп санаймын.



Қазақстан Республикасының аумағына кіруге және шығуға шектеу қойылады.



Мемлекеттік шекара бойындағы өткізу бекеттерінде, вокзалдар мен әуежайларда санитарлық режим күшейтілді.



Менің тапсырмам бойынша Үкімет қорынан дәрі-дәрмек, тест-жүйелерін және зертханаға арналған жабдықтарды алу үшін қаражат бөлінді.



Ауруханаларда орын жеткілікті.



Осы шаралардың барлығы - азаматтардың денсаулығы үшін жасалып отырған өте маңызды қадамдар. Мұны дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын.



Сақтанғанды Құдай сақтайды.



Бұл індетпен күресуге толық мүмкіндігіміз бар екенін баса айтқым келеді.



Бұл қиындықты бәріміз бір халық, бір қоғам болып міндетті түрде еңсеріп шығамыз.



Бұл - уақытша дүрбелең.



Осы дағдарыстан абыроймен өтуіміз керек!



Енгізілген шектеулерге әр азамат жауапкершілікпен қарауы тиіс.



Әр адам барынша сақтанып, вирустың таралмауына атсалысуы қажет.



Еліміздің барлық азаматтары өкілетті органдардың қызметіне қолғабыс көрсетеді деп сенемін.



Осындай кезде бәріміз сабыр сақтап, тәртіпке бағынуымыз керек.



Дерттің алғашқы белгілері пайда болған жағдайда бірден тұрғылықты жердегі дәрігерге қаралу қажет.



Бәріміздің азаматтық жауапкершілігіміз осындай сәтте сыналады.



Біз экономикалық жағдайды басты назарда ұстаймыз.



Мемлекет барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындайды.



Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында бұған қажетті қорымыз қалыптасты. Қаражат бар.



Осы орайда, азық-түлік қоры жеткілікті екеніне назар аударғым келеді.



Күнделікті тұтынатын тауар бағасын негізсіз қымбаттатуға жол берілмейді.



Біз ел-жұртты дүрліктіретін, арандататын әрекеттерге тыйым саламыз.



Жалған ақпарат таратып, дүрбелең туғызатындар заңға сәйкес жауапқа тартылады.



Бұқаралық ақпарат құралдары, интернет-ресурстар тек ресми мәліметтерге сүйеніп, жұмыс істеуі керек.



Біз осы жаһандық кеселге қарсы тұру үшін күш-жігеріміздің мықты екенін көрсетуіміз қажет.



Татулық пен тұтастықтың арқасында кез-келген қиындықтан шығуға болады.



Сондықтан, бәріміз бір адамдай жұмылып, қауіпті індетпен күресуіміз қажет.



Береке мен бірлік бәрін де жеңеді!



Уважаемые казахстанцы!



Как вам известно, министерство здравоохранения официально заявило, что на сегодняшний день у девяти казахстанцев диагностированы признаки коронавируса. Есть опасность распространения.



Вирус завезен извне. Зараженные граждане находятся под наблюдением врачей.



Люди, с которыми они контактировали, установлены и тоже находятся под медицинским контролем.



Казахстан раньше многих стран создал специальный экспертный штаб и межведомственную комиссию на уровне Правительства, принял план по противодействию распространению вируса.



Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб.



Поэтому в соответствии с казахстанским законодательством мной подписан Указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны.



Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов утра 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено.



Указом предусмотрены необходимые превентивные и профилактические действия.



Усиливается охрана общественного порядка.



Введен запрет на проведение массовых мероприятий.



Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования.



К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться.



В то же время вводится ограничение функционирования крупных объектов торговли, но продуктовые и другие магазины, где продаются товары первой необходимости, в том числе находящиеся внутри торгово-развлекательных центров, конечно, продолжат работу.



Режим функционирования рынков определит государственная комиссия на основе предложений местных исполнительных органов.



Временно закрываются развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей.



Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение. Это внесет коррективы в учебный процесс, но здоровье детей - наш приоритет.



Гражданам надлежит отказаться от проведения массовых собраний, связанных с семейными и памятными торжествами.



Вводятся ограничения на въезд и выезд с территории Республики Казахстан. Прошу отнестись к этому с пониманием.



Но вышеуказанные меры не распространяются на грузовые перевозки.



В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим.



По моему поручению из резерва Правительства выделены средства для приобретения лекарственных средств, тест-систем, лабораторного оборудования. В больницах страны имеется достаточный коечный фонд.



Хочу особо отметить, что государственными органами разработаны планы по организации санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий.



Призываю граждан Казахстана оказывать необходимое содействие уполномоченным службам.



Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину.



При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания.



Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться.



При этом нужно помнить о простых способах заботы о себе и о своих близких: регулярно мыть руки, соблюдать санитарную гигиену, стараться избегать мест массового скопления людей.



В эти дни большая нагрузка ложится на работников системы здравоохранения.



Многое зависит от их профессионализма и человеческого участия. Этот непростой этап в жизни страны наши медики должны пройти с честью и сделать все необходимое для сохранения здоровья казахстанцев.



Дорогие соотечественники!



Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику.



По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы.



Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса.



Но, несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности, безработицы.



Благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева международные резервы нашей страны достигли около 90 миллиардов долларов.



Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств государства.



Мы переориентируем бюджетные расходы на те направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и бизнеса.



На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге.



Нельзя допустить снижения уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы "Экономика простых вещей".



На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо.



По моему поручению Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль.



Я также подписал Указ "О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства".



Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это понадобится.



Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей.



Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах.



Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности.



Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону.



Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких.



Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны.



Құрметті отандастар!



Біз - тарихымызда небір қиындықты бастан өткерген халықпыз.



Сол сынақтардан, ең алдымен, береке-бірліктің арқасында сүрінбей өттік.



Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын.



Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін!



Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын!



Біз біргеміз!".



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