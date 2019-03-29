Нұр-Сұлтан. 28 наурыз. Kazakhstan Today - Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының және облыстардың әкімдері қатысқан кеңес өтті, деп хабарлайды Ақорда. Бұл отырыс кеше болып өтті.



Жиын барысында Премьер-Министрдің бірінші орынбасары - Қаржы министрі Ә.Смайыловтың, Премьер-Министрдің орынбасарлары Ж.Қасымбек пен Г.Әбдіқалықованың, Алматы қаласының әкімі Б.Байбектің және Павлодар облысының әкімі Б.Бақауовтың есептері тыңдалды.



Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың тұрақты екенін және мемлекеттік бағдарламалардың дәйекті түрде жүзеге асырылып жатқанын атап өтіп, кейбір бағыттар бойынша жұмыстарды жандандыру қажеттігін айтты.



- Тұңғыш Президентіміз - Елбасының дана саясатының арқасында ең қиын кезеңдерге табысты төтеп беріп, экономиканың өсу қарқынын қамтамасыз еттік және халықтың әл-ауқатын арттырдық. Қазіргі таңда осы қарқынды сақтауды, жұмыс тәсілдерін жетілдіруді және жүктелген міндеттерді сапалы орындауды қамтамасыз ету қажет. Басты мақсат - азаматтарымыздың әл-ауқатын және болашаққа деген сенімін арттыру, - деді Қазақстан Президенті.



Басқосу соңында Мемлекет басшысы экономиканың өсімін, инвестиция тарту ісін қамтамасыз етуге, әлеуметтік тұрақтылықты нығайтуға, өңірлердегі инфрақұрылымдық және экологиялық өткір проблемаларды шешуге, су тасқынының алдын алуға, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын және әлеуметтік саланы қамтамасыз етуге, сондай-ақ көктемгі егіс жұмыстарына дайындық және оны жүргізу жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді.



Берілген тапсырмалардың бәрін қатаң бақылауда ұстау Президент Әкімшілігіне тапсырылды.



Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөйлеген сөзінің толық мәтінін Ақорда орыс тілінде жариялады.



Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының және облыстардың әкімдерінің қатысуымен өткен кеңесте сөйлеген сөзі:



Құрметті жиынға қатысушылар!



Біз бүгін осы құрамда алғаш рет бас қосып отырмыз.



Қазір - өте жауапты кезең.



Елбасының дана шешімінің арқасында билік сабақтастығы ешбір дүрбелеңсіз жүзеге асты.



Бұл - еліміздің баянды болашағы, қоғамның тұрақтылығы мен ұдайы дамуы үшін жасалған бірегей қадам.



Біздің стратегиялық мақсатымыз белгілі, міндеттеріміз айқын.



Оны еш өзгеріссіз жүзеге асыратын боламыз.



Сөз басында бір мәселеге тоқталып өткім келеді.



Ел тарихындағы Елбасының өлшеусіз еңбегін ұлықтау - бәрімізге ортақ парыз. Бұл - әділеттілік.



Біз елордамыздың атауын Нұр-Сұлтан деп өзгерттік. Бұл - өте дұрыс шешім. Тарихи оқиға.



Мұндай мәселеге немқұрайлы қарап, асығыс және ойланбай әрекет жасауға болмайды.



Сабырлылықпен, парасаттылықпен жұмыс істеу керек.



Еще раз хочу подчеркнуть, что переименование столицы и улиц городов является историческим событием, подчеркивающим особые заслуги нашего Елбасы, как основателя Независимого Казахстана. Это - проявление исторической справедливости в отношении заслуг Первого Президента Республики Казахстан



В связи с этим, я поручаю акиму столицы отрегулировать работу всех заинтересованных служб и ведомств в части переименования главного города страны.



Поручаю министру информации продолжать разъяснения данного решения.



Министерству внутренних дел, Пограничной службе КНБ не создавать никаких препятствий и бюрократических проволочек по ранее выданным визам и разрешительным документам до завершения срока их действия в связи с переименованием столицы.



Особое внимание следует обратить на основные пограничные пункты перехода, в том числе аэропорты, вокзалы, железнодорожные станции.



Поручаю Администрации Президента обеспечить контроль за исполнением данной работы.



Важно разъяснить населению, что все связанные с переименованием вопросы будут осуществляться естественным образом, не причиняя неудобств населению.



Уважаемые участники совещания!



ПЕРВОЕ. Экономическое развитие.



Ключевыми факторами достижения роста и диверсификации экономики являются инвестиции, экспорт и индустриализация.



Здесь необходима слаженная работа государства и бизнеса, а также Центра и регионов.



Это особенно важно в такой сфере, как привлечение инвестиций.



В этом году создан Фонд прямых инвестиций.



Вместе с тем, в ряде областей сохраняются административные барьеры и ограничения, сдерживающие деловую активность.



По сути, на сегодняшний момент потенциальный инвестор выступает в роли просителя.



Это касается вопросов получения земли, подключения к инженерным и электросетям, получения различного рода разрешений. Вместо конструктивного и оперативного их решения в акиматах на среднем уровне разведена волокита и бюрократия.



В итоге у потенциального инвестора опускаются руки, и он уходит в другую страну.



И это касается не только иностранных, но и отечественных инвесторов.



Акимы и Правительство должны принимать все меры по устранению выявленных системных и оперативных проблем, а также принимать решение о персональной ответственности соответствующих должностных лиц.



Касательно Фонда прямых инвестиции, по решению Елбасы были выделены значительные средства из Нацфонда в размере 370 миллиардов тенге.



Поэтому я ожидаю, что уже в этом году Фонд принесет ощутимые результаты.



Министрам и акимам нужно четко понимать, что объемы привлеченных инвестиций и несырьевого экспорта будут являться ключевыми показателями оценки их деятельности.



Администрации Президента нужно внести соответствующие изменения в действующую Систему оценки госорганов.



Далее, нужно повысить роль и ответственность местных исполнительных органов при формировании стратегических и программных документов страны.



Ранее зачастую центральные государственные органы разрабатывали документы без полноценного учета мнения регионов.



В свою очередь регионы не всегда эффективно и ответственно подходили к их исполнению.



В этом году по поручению Елбасы нам необходимо разработать целый ряд программных документов на средне и долгосрочный период.



Это - Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года, Программа развития регионов до 2025 года и Третья пятилетка ГПИИР.



Акимы должны активно включиться в разработку и обсуждение данных документов.



В них должны найти отражение решение системных проблем регионов.



Правительство со своей стороны должно обеспечить всестороннее обсуждение и учет предложений акиматов.



ВТОРОЕ. Благосостояние граждан и качество жизни.



Курс на социально справедливое государство, будет продолжен.



Его комплексная реализация осуществляется в рамках программ "Нурлы жол" Пяти социальных инициатив и поручений, данных Елбасы на открытии Года Молодежи и 18-ом съезде партии Nur Otan.



Считаю, что необходимо ускориться и по другим направлениям социальной поддержки.



Я уже поручил на месяц раньше повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы - с 1 июня.



Данная мера повлияет на жизнь более миллиона служащих.



В части обеспечения жильем, предусмотрено выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан.



Поручаю акимам начать выделение этих квартир уже с мая текущего года.



Мы также должны думать о повышении качества жизни каждого казахстанца.



Поэтому необходимо обратить внимание на системные вопросы инфраструктурного характера, непосредственно влияющие на качество жизни населения.



Это проблемы в сфере ЖКХ - тепло- и водоснабжение, водоотведение, дороги, вопросы газификация, экологии и безопасности.



На решение этих проблем направлены проекты "Құтты мекен" и "Ауыл - Ел бесігі".



На их реализацию предусмотрено более триллиона тенге в следующие три года.



Правительству и акимам необходимо обеспечить оперативное доведение бюджетных средств до реальной экономики.



При этом поручаю проконтролировать максимальное вовлечение отечественных производителей в данные проекты.



Это позволит решить не только социальные вопросы, но и простимулировать экономику регионов.



Кроме того, регионам нужно активнее участвовать в реализации социальной политики государства.



Сегодня акиматы оказывают более 10 видов социальной помощи.



Среди них выплата пособий, жилищная помощь, льготы на проезд, бесплатное питание и другое.



Однако, в целом, в регионах на меры социальной поддержки выделяется менее 5,3% средств.



Львиная доля социальных выплат производится с республиканского уровня.



Необходимо отметить, что действующий бюджет не сбалансирован и требует переформатирования.



В-первую очередь, растет социальная составляющая. Источники пополнения не генерируются.



Во-вторых, имеются "непроизводительные расходы" бюджета. Осуществляется очень много ненужных трат.



Мы должны кардинально изменить отношение к бюджету. Если не в этом году, то в следующем, обязательно.



Акимам необходимо проводить более активную социальную политику за счет средств местного бюджета, прекратив финансирование ненужных дорогостоящих приобретений, имиджевых мероприятий и тому подобного.



Вместе с тем необходимо четко понимать, что решить проблемы реальных доходов населения исключительно за счет бюджетных расходов невозможно.



Лучшая социальная защита для наших граждан - это возможность вести собственный бизнес или получать достойную заработную плату за квалифицированный труд.



ТРЕТЬЕ. Новый формат взаимодействия с населением.



Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей.



Держать руку на пульсе.



Это всегда является нашим приоритетом и особенно в предэлекторальный период.



Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу.



Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией.



Обратная связь с населением налажена не везде, из 17 акиматов всего у 4-х есть контактные колл-центры, а мобильный народный контроль - в 7 регионах.



Выстраивание конструктивного диалога на встречах с населением показало, что многие проблемные вопросы могут быть решены акиматами на должном уровне.



Это повышает доверие граждан к институтам власти.



Акимы регионов должны не только на отчётных встречах, но и на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты.



На современном этапе развития общества умение четко и доступно донести суть проводимых реформ и реализуемой госполитики становится неотъемлемым требованием к каждому руководителю.



Вы сами видите, что иногда даже самый грамотный специалист не может разговаривать на простом и доступном языке.



Поэтому необходимо на базе Академии госуправления внедрить соответствующие курсы и направлять на них всех чиновников, которые активно взаимодействуют с населением.



Поручаю акимам перейти на новый формат взаимодействия с населением, обеспечив максимальный охват, открытость и оперативность реагирования.



Крайне важен личный контакт руководства регионов с гражданами.



Это касается акимов всех уровней, от сельского до областного акима.



ЧЕТВЕРТОЕ. Сопричастность молодежи к процессам преобразований в стране.



2019 год объявлен Первым Президентом - Елбасы Годом молодежи.



Поддержка молодежи является приоритетом государственной политики.



В этом году запущен специальный социальный проект "Жастар ел тірегі".



Он направлен на развитие молодежного предпринимательства, обучение востребованным профессиям и обеспечение занятости молодежи.



В целом, такие вопросы трудоустройства молодежи, как отсутствие опыта, нехватка практических навыков, необходимость трудовой адаптации, требуют более пристального внимания со стороны акимов и Правительства.



Они должны находиться на постоянном контроле.



Все системные вопросы, в том числе изменения в законодательство, выделение бюджетных средств, создание инфраструктуры должны быть решены в течение этого года - Года Молодежи.



Также очень сложным и важным является вопрос реализации программы трехъязычия в сфере среднего образования.



Прежде всего, должно осуществляться обучение казахскому, русскому языкам.



Они очень важны для наших детей. И лишь затем обучать английскому языку.



ПЯТОЕ. Обеспечение общественной безопасности.



В активную фазу перешла реформа правоохранительной системы, ключевой задачей которой является неукоснительное обеспечение защиты прав граждан.



Текущая ситуация указывает на необходимость усиления взаимодействия и координации работы акиматов и органов правопорядка.



Это особенно важно в свете новых полномочий акимов по назначению начальников департаментов полиции.



В последнее время общественный резонанс вызывали правонарушения, по которым не наблюдалось слаженной реакции акиматов и правоохранительных органов на местах.



Особую обеспокоенность в этой связи вызывают отдельные попытки придать событиям межнациональный подтекст.



Такого рода провокации должны незамедлительно пресекаться, как со стороны органов правопорядка, так и идеологическими мерами.



Как я говорил во время поездки в Туркестан, необходимо системно бороться с коррупцией.



ШЕСТОЕ. Текущие оперативные вопросы.



Необходимо благополучно завершить отопительный сезон и обеспечить стабильное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.



Поручаю Правительству подвести итоги и принять меры по подготовке к следующему периоду.



По противопаводковым мероприятиям.



В прошлом году в 5 регионах было подтоплено порядка 1,5 тысячи жилых домов.



Совместными усилиями пострадавшим оказана помощь.



Правительству и акимам необходимо принять меры по предотвращению паводков в регионах.



Организовать мониторинг водохранилищ и рек, провести ревизию гидротехнических сооружений и быть готовыми к любым ситуациям.



В южных областях уже начались весенне-полевые работы.



Необходимо своевременно решать все возникающие вопросы.



Держать на контроле обеспечение семенами высокого качества, удобрениями и горюче-смазочными материалами.



Особое внимание следует обратить на крупные проблемные агрохолдинги и хозяйства, испытывающие финансовые трудности.



Все весенне-полевые работы там должны быть проведены в полном объеме и в срок.



Поручаю Правительству и акимам тщательно подготовиться и качественно провести весенне-полевые работы, максимально вовлекая в оборот все посевные площади.



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Благодаря мудрой политике Первого Президента - Елбасы, в самые тяжелые времена мы успешно выходили победителями, обеспечивали положительные темпы роста и рост благосостояния населения.



Сейчас необходимо сохранить эту динамику по всем направлениям, усовершенствовать подходы к работе и обеспечить качественное выполнение намеченных планов и задач.



Главная цель - повысить благосостояние наших граждан и уверенность в будущем.



Администрации Президента поручаю взять все сегодняшние поручения на контроль.



Жду конкретных результатов и желаю успехов!



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