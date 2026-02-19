18.02.2026, 10:43 11821
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы тікелей сатып алу бағдарламасы бойынша дәнді және майлы дақылдарды қабылдауды жалғастыруда
Салық заңнамасының өзгеруі және агроөнімге ішкі бағалардың құбылмалылығы мемлекеттік қолдау шараларының маңызын күшейтеді. Осыған байланысты Азық-түлік келісімшарт корпорациясы 2024-2025 жылдары астық және майлы дақылдарды ең көп сұранысқа ие тетіктердің бірі - тікелей сатып алу бағдарламасы бойынша қабылдауды жалғастыруда, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Бағдарлама шеңберінде жіберілген өтінімдер басым тәртіппен қаралады. Өнім берушілер жедел ресімдеуге және жедел қаржыландыруды алуға үміттене алады, бұл фермерлерге көктемгі егіс жұмыстарына уақтылы дайындалуға мүмкіндік береді.
2026 жылы сатып алынатын дақылдардың тізбесі кеңейтілді. Бидай мен арпадан басқа ұлттық оператор күнбағыс, майлы зығыр және қарақұмық қабылдайды. Дақылдар желісін кеңейту агроқұрылымдардың көбірек санын қамтуға және егіс алқаптарын әртараптандыруды ынталандыруға мүмкіндік береді.
2026 жылғы 16 ақпандағы жағдай бойынша аграршылар Азық-түлік келісімшарт корпорациясының ресурстарына 114 мың тонна астық өнімін жөнелтті. Ең үлкен көлем Ақмола облысының шаруашылықтарынан - 43,7 мың тонна, Солтүстік Қазақстан облысынан - 40 мың тонна және Қостанай облысынан - 24,2 мың тонна сатып алынды.
Ұлттық оператордың және оның үлестес құрылымдарының қаржыландыру құралдары бойынша қолданыстағы немесе ұзартылған міндеттемелері жоқ фермерлер мен агроқұрылымдарға қатысуға рұқсат етіледі.
Тікелей сатып алу бағдарламасы мемлекеттік астық резервін толықтыру және жем-шөп қорын қалыптастыру үшін іске асырылады. Азық-түлік келісімшарт корпорациясының басқаруында жыл сайын 2 млн тоннаға жуық мемлекеттік және коммерциялық астық бар, оның 500 мың тоннасы - мемлекеттік резерв, 200 мың тоннасы - жемдік қор. Қорлардың болуы маусымдық және баға ауытқуларын тегістеуге, ішкі нарықтағы тапшылықтың алдын алуға және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өндіру үшін шикізаттың тұрақты жеткізілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Тікелей сатып алу тетігі ауыл шаруашылығы өнімдерін әділ бағамен кепілдендірілген өткізуді қамтамасыз етеді және делдалдарды "өндіруші - сатып алушы" тізбегінен шығарады. Осының арқасында фермерлер рентабельділікті сақтайды және одан әрі дамуды жоспарлауға мүмкіндік алады, ал мемлекет азық-түлік нарығының тұрақтылығын сақтайды.
Бағдарламаға қатысуға өтінімдерді Азық-түлік келісімшарт корпорациясының өңірлік өкілдіктері қабылдайды.
18.02.2026, 14:46
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі қосымша медициналық білім беру ұйымдарын бақылауды күшейтуде
Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық мамандықтар бойынша қосымша білім беру ұйымдарының тізбесін қалыптастырудың жаңа қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қабылданған шаралар медициналық кадрларды даярлау сапасын арттыруға және білім беру алаңдарын бақылауды күшейтуге бағытталған.
Енді ұйымдардың тізбесін уәкілетті орган: дәрігерлерді оқытуды жүзеге асыратын заңды тұлғалар үшін және орта медициналық персоналды даярлауды қамтамасыз ететін ұйымдар үшін екі бағыт бойынша бөлек қалыптастыратын болады.
Тізбеге енгізудің міндетті шарты қосымша медициналық білім беру бағдарламаларын іске асыру ұйым қызметінің түрлеріне кіретінін растайтын құқық белгілейтін құжаттардың болуы болып табылады.
Жаңа талаптар білім беру орталықтарының инфрақұрылымы мен ресурстық қамтамасыз ету өлшемшарттарын едәуір күшейтеді. Міндетті аккредиттеуден, бекітілген оқу бағдарламаларынан және халықаралық ақпараттық дерекқорларға қол жеткізуден басқа, ұйымдар қосымша шарттарға сай болуы керек.
Олардың ішінде - білім беру қызметіне лицензияның және (немесе) ғылыми ұйым мәртебесінің, өзінің клиникалық базасының не тыңдаушыларды практикалық даярлау үшін аккредиттелген медициналық ұйымдармен шарттардың болуы. Сондай-ақ заманауи симуляциялық жабдықтың, зертханалық базаның, компьютерлік технологиялардың міндетті түрде болуы және мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасына қосылуы көзделген.
Денсаулық сақтау министрлігі көшпелі тексерулерді қоса алғанда, ұйымдар қызметінің жүйелі мониторингі арқылы тізбені тұрақты өзектендіруді қамтамасыз етеді.
Біз мәлімделген материалдық-техникалық база мен клиникалық ресурстардың нақты жағдайға сәйкес келетініне көз жеткізуіміз керек. Бұл медициналық мамандарды даярлаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ете алмайтын ұйымдардың тізбесінде болуын болдырмауға мүмкіндік береді", - деп атап өтті ведомствода.
Жаңа нормаларды енгізу білім беру орталықтарын іріктеудің ашық жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді және медицина қызметкерлерінің қажетті ғылыми әлеуеті, заманауи жабдықтары және толыққанды клиникалық базасы бар ұйымдарда ғана біліктілігін арттырудан өтуін қамтамасыз етеді деп күтілуде.
Қабылданған өзгерістер денсаулық сақтау жүйесінің кадрлық әлеуетін нығайтуға және халыққа медициналық көмектің сапасын арттыруға бағытталған.
18.02.2026, 11:43
Жыл басынан бері қазақстандықтарға 395 млрд теңгеден астам сомасында зейнетақы төленді
Сурет: Depositphotos
Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 395,2 млрд теңге сомасына зейнетақы төленді, оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге - 131,3 млрд теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге - 263,9 млрд теңге қарастырылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінен.
2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны - 2 млн 538 мың адам.
2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 157 843 теңгені құрады, оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері - 103 931 теңге, базалық зейнетақы - 53 912 теңге.
2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатынын еске саламыз.
Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақыты, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі - МЗЖ) төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылады.
Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на тең болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2 %-ға артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 90 %-ын құрайды. Еңбек өтілі 34 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде яғни 118% белгіленеді.
Егер бір ай ішінде міндетті зейнетақы жарналары Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйеге қатысу мерзімі бір айды құрайды.
Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады.
Өз кезегінде азаматтың жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1998 жылғы 1 қаңтардағы жұмыс өтіліне (кем дегенде 6 ай қажет) және зейнеткерлікке дейінгі кезеңдегі орташа айлық табысына байланысты болады.
18.02.2026, 09:49
Қазақстан су қоймаларында тасқын суды қабылдауға арналған бос сыйымдылық 14,3 млрд текше метрді құрайды
Сурет: Depositphotos
Су тасқыны кезеңіне дайындық аясында Су ресурстары және ирригация министрлігі Қазақстанның солтүстік, орталық, батыс және шығыс өңірлеріндегі су қоймаларында бос сыйымдылықты қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал оңтүстік аймақтардағы су қоймалары су жинау режимінде жұмыс істеуді бастап кетті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазіргі уақытта елдің солтүстігіндегі ірі су қоймалары орта есеппен 70%-ға, орталық өңірлерде - 68%-ға толған. Батыс өңірлерде бұл көрсеткіш 48%-ды, шығыс өңірлерде 86%-ды құрайды. Бүгінде республикадағы ірі су қоймаларындағы жалпы бос сыйымдылық 14,3 млрд текше метрден асады. Күтілетін су көлемі 9,1-13,9 млрд текше метр көлемінде болжанып отыр.
Сонымен қатар шекаралас мемлекеттермен бірлескен жұмыс жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда, Ресей Федерациясымен бірлесіп су тасқыны кезінде өзара іс-қимыл жасау үшін 2025 жылы арнайы жұмыс тобы құрылды. Осы айдың басында жұмыс тобының төртінші отырысына дайындық мәселелері талқыланған жиын өтті. Жайық өзені бассейніндегі су көлеміне қатысты нақты болжам наурыз айының басында ұсынылады. Ресей тарапының алдын ала деректеріне сәйкес, тасқын кезеңінде Ирикла су қоймасынан секундына 200 текше метрден аспайтын көлемде су жіберу жоспарланып отыр.
Қытай Халық Республикасымен бірлесіп трансшекаралық судың сапасын бақылау және жедел ақпарат алмасу жүйесі жұмыс істейді. Бұл жүйе белгілі гидрологиялық бекеттер бойынша оқу-жаттығулар өткізуді және байланыс арналарының жұмысын тексеруді қамтиды.
Гидротехникалық құрылысжайларға тексеру жүргізілді. Пайдаланушы ұйымдарға тасқын суды қауіпсіз өткізу бойынша ұсынымдар берілді. Осы ұсынымдарға сәйкес, 39 гидротехникалық нысанда жөндеу жұмыстары жүргізілді. Абай облысындағы Шар су қоймасында, Шымкент қаласындағы "Ақжар" су қоймасында, Ақтөбе облысындағы "Шолақ" бөгетінде күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Сонымен қатар Қостанай облысының Степное ауылындағы бөгетке реконструкция жүргізілді.
Гидротехникалық құрылысжайлардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі негізгі талаптардың бірі - көпфакторлы тексерулер жүргізу. 2025 жылы осындай тексерулер 56 гидротехникалық нысанда өткізілді.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, елдің 10 облысында коммуналдық гидротехникалық нысандарды пайдалану және басқару жөніндегі мамандандырылған ұйымдар құрылып, олардың жалпы саны 16-ға жетті. Қазіргі таңда бұл мекемелерде 1193 адам жұмыс істейді, 846 нысанға қызмет көрсетіледі.
Өзен арналарының су көлемі артатын кезеңге дайындалуы үшін 2025-2027 жылдарға арналған елді мекендерге жақын орналасқан өзен учаскелерін қалпына келтіру жөніндегі Жол картасы әзірленді. Бүгінге дейін өзен арналарының 166,98 шақырымы тазартылып, тереңдетілді. Оның ішінде 15 шақырым - Абай облысында, 126,6 шақырым - Атырау облысында, 17,8 шақырым - Ақмола облысында, 4,4 шақырым - Қарағанды облысында, 2,1 шақырым - Қостанай облысында, 1,08 шақырым - Солтүстік Қазақстан облысында. Биыл 6 облыста жалпы ұзындығы 192,55 шақырымды құрайтын учаскелерде санация жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланып отыр.
Көктемгі су тасқынына дайындық белсенді түрде жүргізіліп жатыр. Арнайы техника мен инертті материалдар әзірленіп, шекаралас елдермен деректер алмасу жолға қойылды. Әр 10 күн сайын су қоймаларының оңтайлы жұмыс режимі есептеледі. Қабылданған шаралар су шаруашылығы нысандарының тасқын суды қабылдауға және қауіпсіз өткізуге дайындығын қамтамасыз етеді. Министрлік су шаруашылығы жағдайына күнделікті мониторинг жүргізіп отыр. Әкімдіктермен бірлесіп, тасқын қаупін азайту және халық пен инфрақұрылым қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмыс жалғасуда", - деді Су ресурстары және ирригация бірінші вице-министрі Нұрлан Алдамжаров.
17.02.2026, 15:33
ІІМ өкілі балалардың жолдағы қауіпсіздігін күшейту қажеттігін еске салды
Сурет: Depositphotos
Балалар - жол қозғалысына қатысушылардың ең осал санаттарының бірі. Жыл сайын жүргізілетін түсіндіру жұмыстарына қарамастан, балалардың қатысуымен болатын жол-көлік оқиғалары мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. Бұл туралы ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Ғалым Сарғұлов мәлімдеді, деп хабарлайды ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз қызметінен.
Оның айтуынша, өткен жылы жол-көлік оқиғалары салдарынан 285 бала қаза тапты.
Зардап шеккен кәмелетке толмағандардың жартысынан астамы көлік құралдарының жолаушылары болған. Қалғандары - жаяу жүргіншілер, оның ішінде велосипедшілер, самокат пайдаланушылар және мопед жүргізушілері. Көп жағдайда зардап шеккен балалар ересектер тарапынан тасымалдау қағидаларының бұзылуымен, яғни арнайы балалар құрылғыларынсыз немесе қауіпсіздік белдігін тақпай тасымалданған", - деді спикер ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында.
Ведомство өкілінің сөзінше, жаяу жүргіншілер қауіпсіздігіне ерекше назар аудару қажет. Алайда жол-көлік оқиғаларының себептері ретінде кәмелетке толмағандардың белгіленбеген жерден немесе тыйым салынған бағдаршам белгісінде жолды кесіп өтуі жиі тіркеледі. Қараңғы уақытта жүргізушілерге жаяу жүргіншілерді байқау қиынырақ, әсіресе киімінде жарық шағылыстыратын элементтер болмаған жағдайда.
Балалардың қауіпсіздігі туралы неғұрлым көп ақпарат берілсе, соғұрлым біз оларды қорғай аламыз. Қалай әрекет ету керек, кімге сенуге болады, қиын жағдайда кімнен көмек сұрау қажет - осының бәрін түсіндіру баланың игілігіне қызмет етеді. Тек бірлесіп әрекет ету арқылы ғана балалар үшін қауіпсіз орта қалыптастыра аламыз", - деді Комитет төрағасының орынбасары.
17.02.2026, 14:39
Олжас Бектенов өңдеу өнеркәсібін дамыту мақсатында қолдау шараларын кеңейтуді тапсырды
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында экономиканы әртараптандыру жөніндегі одан арғы тәсілдер қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өнімділікті арттырудың негізгі тәсілдері және өнеркәсіп нысандарын технологиялық жарақтандыру туралы ҚР Премьер-министрінің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин, ҚР өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев, ҚР ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров, энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев, "Бәйтерек" ҰИХ басқарма төрағасы Рустам Қарағойшин, KazFoodProduckts компаниясының бас директоры Әлихан Талғатбек, шыны өндіретін OrdaGlass компаниясының өкілі Ғалымжан Қуатов баяндады.
Мемлекет басшысы біздің алдымызға өнімділікті арттыру және технологиялық жаңару есебінен өсімді қамтамасыз ету міндетін қойды. Бұл экономикалық саясатты түпкі нәтижеге, яғни халықтың табысын ұлғайту және экономикалық дербестікті нығайтуға қарай бағыттауға мүмкіндік береді. Дәл осы тұста өңдеу саласын әртараптандыру және оны белсенді дамыту маңызды рөл атқарады", - деп атап өтті Премьер-министр.
Мемлекет басшысы Үкіметтің кеңейтілген отырысында заманауи өнеркәсіптің негізін қалыптастыру және өңдеу өнеркәсібін дамыту қажеттігін атап көрсетті. Жалпы ішкі өнім құрылымында өңдеу өнеркәсібінің үлесі кен өндіруші сектордан асып түсті. Биыл өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 4,4%-ға артты. Бұл - өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда біршама жоғары көрсеткіш (2025 жылдың қаңтар айында - 3,7%).
Премьер-министр осы қарқынды сақтап қана қоймай, одан әрі еселей түсу керектігін атап өтті. Жаңа кластерлерді құру өнімді жоғары деңгейде өңдеу жүйесіне көшуге мүмкіндік береді. Экономиканы әртараптандыру және өсім жоспарларын орындау үшін өндірістік қуаттарды арттырып, шикізаттық емес секторда терең өңдеуді дамытатын нақты іс-шаралар қажет.
Осыған байланысты Олжас Бектенов жауапты мемлекеттік органдарға ең перспективті бағыттарды айқындап, мол өнім беретін әрі экспортқа бағдарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды тапсырды. Аталған шаралар сыртқы факторлардың әсеріне қарамастан экономиканың тұрақтылығын күшейтіп, экспорттық әлеуетті арттырады. Сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын құруға және ұзақмерзімді ұлттық мүдделерге сай келетін заманауи индустриялық базаны қалыптастыруға мүмкіндік береді
Премьер-министр Олжас Бектенов Үкіметтің кеңейтілген отырысында Мемлекет басшысы нақты өндірісті қолдау, инвесторларды тарту және озық цифрлық технологияларды іске қосу бағытында шаралар қабылдау қажеттігін айтқанын атап өтті.
Өнеркәсіп министрлігіне өңдеу өнеркәсібінің құрылымын өзгерту тапсырылды. Кейбір бағыттар бойынша әлі де болса төмен деңгейде өңделген өнімдердің үлесі басым. Яғни, бұл қосылған құнның негізгі бөлігі экономикамыздың аясынан тыс қалыптасып жатқанын білдіреді.
Премьер-министр жоғары деңгейде өңделген әрі технологиялық жағынан озық өнімдер шығару ісін жолға қоюды тапсырды. Бұл орайда жинақтаушы бөлшектер шығару, локализация деңгейін арттыру, заманауи технологияларды қолдану, өндірісті автоматтандыру мен еңбек өнімділігін арттыру мәселесіне баса назар аудару керек
Сонымен қатар Өнеркәсіп, Энергетика, Ауыл шаруашылығы, Ұлттық экономика министрліктері мен "Бәйтерек" холдингіне бір ай мерзімде қайта өңдеу саласында қосылған құны және экспорттық әлеуеті жоғары өнімдер шығаратын жаңа өнеркәсіптік жобалардың нақты тізбесін ұсыну тапсырылды.
Іске қосылатын әр жоба өз алдына бөлек емес, экономикаға мультипликативті әсері тұрғысынан кешенді түрде қарастырылуға тиіс. Салалық мемлекеттік органдар мен әкімдіктер перспективті инвестициялық жобаларды қажетті инфрақұрылымиен, ресурстармен, мемлекеттік қолдау шараларымен қамтамасыз етуі керек.
Kazakh Invest компаниясына мемлекеттік органдармен, әкімдіктермен, "Самұрық-Қазына" қорымен және "Бәйтерек" холдингімен бірге осы жылдың 1-ші сәуіріне дейін ақпараттың толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз ете отырып, Ұлттық цифрлық инвестициялық платформада жобалардың өзекті пулын қалыптастыру тапсырылды.
Бұл қолданыстағы жобаларға қолдау шараларын көрсету барысында жедел шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.
Мемлекет басшысы Үкіметтің кеңейтілген отырысында елімізде мұнай-газ химиясы өнімдерін өңдеу деңгейі төмен екенін атап өтті. Аталған сала өңдеу өнеркәсібіндегі жаңа бағыттарды дамытуға негіз болуға тиіс. Энергетика және Өнеркәсіп министрліктері "Самұрық-Қазына" қорымен бірлесіп, кейін отандық компаниялардың өңдеуіне қажетті ішкі нарыққа қолжетімді полимер шикізатын жеткізудің ашық әрі тұрақты шарттарын қамтамасыз етуі керек. Өнеркәсіп министрлігі полимер өнімдерін одан әрі өңдеуге арналған жобалардың нақты пулын ұсынуы қажет", - деді Олжас Бектенов.
Құрылыс саласы дәстүрлі түрде өнеркәсіптің дамуына айтарлықтай үлес қосып келетіні, алайда, бұл салада, әсіресе нысандарды жеке қаржы көздерінің есебінен салу кезінде импорттық құрылыс материалдарының үлесі жоғары болып отырғаны атап өтілді. Өнеркәсіп министрлігі өңір әкімдіктерімен бірлесіп, ірі нысандарды, соның ішінде жеке инвестициялар есебінен жүргізілетін құрылыс жұмыстарында отандық материалдардың үлесін тұрақты түрде қадағалап отыруы тиіс.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты құрылымында әлі күнге дейін астық пен ет сияқты шикізат түрлері басым. Мемлекет басшысы бұл мәселеге бірнеше рет назар аударды. Олжас Бектенов терең өңделген өнімдер шығаруға күш салу қажеттігін айтты. Қазірдің өзінде мұндай жобалар бар және олар тиімділігін көрсетіп отыр. Премьер-министр Ауыл шаруашылығы министрлігіне әкімдіктермен және "Бәйтерек" холдингімен бірлесіп, жоғары деңгейде өңделген өнім шығаратын бизнесті қолдау құралдарын кеңейтуді тапсырды.
Қаржы және Ауыл шаруашылығы министрліктері айналым қаражатын несиелеу мерзімін екі жылға дейін ұзарту мәселесін шешуі қажет. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу үлесін биыл 70%-ға дейін жеткізу тиістігі атап өтілді.
Жалпы қабылданған шаралар кешені шикізат экспортына тәуелділікті төмендетуге ықпал етеді деп күтілуде, ал өсудің жаңа нүктелерін қалыптастыру экономиканың ұзақмерзімді орнықты дамуы үшін негіз болады.
17.02.2026, 13:31
ҚР ІІМ: жасөспірімдер қылмысы 30% төмендеді
ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Ғалым Сарғұлов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары туралы баяндады. Атап айтқанда, 2026-2030 жылдарға арналған "Қазақстан балалары" тұжырымдамасы әзірленіп, бекітілді, акциялар, тұрғылықты жері бойынша бару, мектептерде дәрістер, "Түнгі қаладағы балалар", "Жасөспірім" және т. б. жедел-профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылады, деп хабарлайды ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз қызметінен.
Әрбір мектепке полиция қызметкерлері бекітілген. Бұл бұзушылықтарды уақытылы анықтауға мүмкіндік береді. Құқықтық түсіндіру сабақтары ұйымдастырылып, "Ерлік сабағы" және жеке қауіпсіздік бойынша дәрістер өткізіледі. Осы шаралардың нәтижесінде жыл басынан бері жасөспірімдер қылмысы 30%, ал олардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы қылмыстар 2,1%-ға төмендеді", - деді спикер.
17.02.2026, 11:25
2026 жылы Қазақстанда қандай энергия нысандары іске қосылады
Биыл Қазақстанда дәстүрлі және жаңартылатын энергия көздерінен 2,64 ГВт қуатты пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бұл жобаларды іске асыру 2027 жылдың бірінші тоқсанының соңына қарай елдегі энергия тапшылығы мәселесін толық шешуге, ал 2029 жылға қарай электр энергиясының тұрақты профицитіне шығуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы Үкіметтің кеңейтілген отырысында өткен жылы 3,7 млрд киловатт-сағат энергия импортталғанын атап өтіп, жаңа қуаттарды іске қосу жұмысын күшейтуді тапсырды. Биыл 4 бу-газ қондырғысы (БГҚ), 2 жел электр станциясы, 4 күн электр станциясы іске қосылады және екі электр станциясын кеңейту жоспарлануда. Аталған энергия нысандары жылына шамамен 16 млрд киловатт-сағат энергия өндіреді.
Энергия қауіпсіздігін нығайтуға қуаты 2,4 ГВт болатын ірі бу-газ қондырғылары (БГҚ) негізгі үлес қосады. Биыл оңтүстік өңірлерді электр қуатымен және жылумен қамтамасыз ететін 4 бу-газ қондырғысы пайдалануға беріледі. Атап айтқанда, Қызылорда облысында қуаты 240 МВт болатын БГҚ іске қосу-реттеу жұмыстары жүргізілуде, ал Түркістан облысында қуаты 1 ГВт болатын қуатты БГҚ құрылысы жалғасуда.
Ауқымды жаңғырту жұмыстары елдің ең ірі мегаполисін де қамтыды: Алматы ЖЭО-2 және ЖЭО-3 алаңдарында жиынтық қуаты 1,1 ГВт болатын заманауи бу-газ қондырғылары салынып жатыр, бұл қаланы сенімді әрі экологиялық таза энергиямен қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, "Текелі энергия кешені" (17 МВт) нысандарында және Атырау ЖЭО-да өңірлік генерацияны нүктелі нығайту жұмыстары жүргізілуде, онда жалпы қуаты 60 МВт болатын жаңа турбоагрегат пен қазандық іске қосылады.
Энергия теңгерімін "жасыл" технологиялар есебінен әртараптандыруға ерекше көңіл бөлінуде. 2026 жылы жаңартылатын энергия көздерінің (ЖЭК) пулы қуаты 245 мегаватт болатын бірқатар маңызды нысандармен толығады.
Қостанай облысында 2 жел электр станциясы іске қосылады: 50 мегаваттық "Aspan Energo" және 100 мегаваттық "Гиперборея". Маңғыстау, Жамбыл, Қостанай және Жетісу облыстарында жиынтық қуаты 92 мегаватт болатын 4 күн электр станциясын іске қосу күтілуде. Сонымен қатар, Түркістан облысында "ТАУЭНЕРГО" компаниясының шағын ГЭС-і жұмысын бастайды.
17.02.2026, 09:45
Қазақстанда жылына 10 мың тонна қуаттылықтағы тағамдық желатин өндіру зауыты салынады
Мал шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу саласындағы инвестициялық жобаны іске асыру мәселелері Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлының "KAZGELATIN" ЖШС өкілдерімен кездесуі барысында талқыланды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Жоба Алматы облысында тағамдық желатин өндіретін және мал шаруашылығының жанама өнімдерін - тері, сүйек және басқа да коллаген құрамды шикізатты терең өңдейтін зауыт салуды көздейді.
Кәсіпорынның жобалық қуаттылығы жылына шамамен 10 мың тонна тағамдық желатинді құрайды. Негізгі өнімнен бөлек, коллаген компоненттерін, жемдік ақуыздар мен техникалық майларды өндіру жоспарлануда. Инвестициялардың жалпы көлемі 58 млрд теңге көлемінде бағаланады.
Қазіргі уақытта ішкі нарықтағы тағамдық желатинге деген сұраныс толықтай импорт есебінен қамтамасыз етіледі, бұл ретте елімізде жеткілікті шикізат базасы бар. Қазақстанда мал шаруашылығының жанама өнімдерінің айтарлықтай көлемі қалыптасады, оларды тиімді өңдеу жоғары қосылған құны бар өнім өндіруге мүмкіндік береді. Отандық өндірісті іске қосу импортқа тәуелділікті төмендетуге, ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу деңгейін арттыруға және азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға ықпал етеді.
Ермек Кенжеханұлы жоба агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың стратегиялық басымдықтарына сәйкес келетінін және экспортқа бағдарланған өндірісті, оның ішінде Halal өнімдерін қалыптастыруға бағытталғанын атап өтті. Сондай-ақ Министрлік қолданыстағы мемлекеттік қолдау құралдары аясында жан-жақты қолдау көрсететінін жеткізді.
Өңірлерде ауыл шаруашылығы жануарларының терісі мен сүйектерін қабылдау үшін дайындау ұйымдарының желісін құру мәселесіне де ерекше назар аударылды.
