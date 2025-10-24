21.10.2025, 09:54 25191
Есіл өзеніне 600 мыңнан астам сазан мен ақ амур шабақтары жіберілді
Сурет: gov.kz
Балық қорын қалпына келтіру және ұтымды пайдалану, сондай-ақ экологиялық тепе-теңдікті сақтай отырып, қала тұрғындарының демалысына қолайлы жағдай жасау мақсатында балықтандыру акциясы өткізілді, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Іс-шара ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің мемлекеттік тапсырысы бойынша жүзеге асырылуда. Балықтандырудың алғашқы кезеңінде Есіл өзеніне орташа салмағы 10 грамм болатын 367 мыңнан астам тұқы балығының шабағы жіберілді. Ал екінші кезеңінде Есілге тағы да 237 мыңнан астам ақ амур шабақтары жіберілді. Бұл балық түрі артық су өсімдіктерін тазарту қабілетімен ерекшеленеді, және судың сапасының жақсаруына және табиғи ортаның қалпына келуіне ықпал етеді.
Айта кетерлігі, балықтандыру жұмыстары жыл сайын жүргізіледі. Болашақта мұндай іс шаралардың көлемін ұлғайтып, балық саны мен түрілерін арттыру жоспарланып отыр.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.10.2025, 17:07
Қашағанда газ өңдеу зауытының құрылысы жалғасуда
Сурет: gov.kz
Қашаған кен орнында қуаттылығы 1 млрд текше метр болатын газ өңдеу зауытының құрылысы белсенді жүргізілуде. Бүгінде нысанда шамамен 2 000 маман еңбек етуде, оның ішінде 170 адам түнгі ауысымда жұмыс істейді. 340 бірлік техника тартылған, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
Қазіргі уақытта түтін мұржаларын орнату аяқталды, іргетастарды бетондау, металл құрылымдарын орнату және сырлау, технологиялық жабдықтарды монтаждау және құбыр байлау, сондай-ақ резервуарлар мен сфералық сыйымдылықтарды жинау жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар сыртқы инженерлік желілердің құрылысы да жалғасуда.
Айта кету керек, Қашағанда қуаттылығы 2,5 млрд текше метр болатын тағы бір газ өңдеу зауыты салынатын болады. Бұл Қашағанда 3,5 млрд текше метр газды өңдеуге мүмкіндік береді.
Сонымен бірге, Жаңаөзен қаласында қуаттылығы 900 млн текше метр болатын тағы бір газ өңдеу зауытының құрылысы жүргізілуде. Ал Қарашығанақтағы ГӨЗ құрылысы мәселесі - Үкіметтің стратегиялық басымдығы болып табылады және белсенді пысықталу үстінде.
Осы жобаларды іске асыру Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін арттыруға, шикізатты терең өңдеуге және ішкі газ нарығын дамытуға маңызды қадам болмақ.
22.10.2025, 16:58
Елордадағы Мемлекеттік кірістер департаментінде жаңа тағайындау
Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы болып Манзоров Серік Бағдатұлы тағайындалды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті баспасөз қызметінен.
ҚР Қаржы министрлігінің аппарат басшысы Эрнар Ержанов Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің ұжымына жаңадан тағайындалған басшыны Серік Манзоровты таныстырды.
Серік Манзоров мемлекеттік органдар мен салық қызметі жүйесінде көп жылдық еңбек өтіліне ие. Еңбек жолын 2006 жылы Алматы қаласы әкімдігінде бастаған.
Әр жылдары жетекші маманнан аудан әкімінің орынбасарына дейінгі түрлі лауазымдарда жұмыс істеген. Сондай-ақ Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті мен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінде қызмет атқарған.
Мемлекеттік кірістер жүйесінде 2010 жылдан бері еңбек етіп келеді. Осы уақыт аралығында бас маманнан Департамент басшысының орынбасарына дейінгі қызмет жолынан өткен.
2021 жылдың қыркүйегінен бастап Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментін басқарып келді.
Құқықтану, қаржы және мемлекеттік басқару салаларында білімі бар. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономика университеті және Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын тәмамдаған.
22.10.2025, 14:19
Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр
Мәжілістің жалпы отырысында ұлттық компаниялардан мемлекеттік бюджетке түсетін дивидендтерді қысқарту туралы қойған депутат сауалына жауап берген Премьер-министр Олжас Бектенов ұлттық компаниялар өңірлерде ірі инвестициялық және әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру үшін қомақты қаржы бөліп жатқанын айтты. Ал бұл қаражаттардың жұмсалуының ашықтығына қатысты, бұл мәселе бүгінде қолданыстағы заңнамамен қамтамасыз етілгенін атап өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ұлттық компаниялар жұмсайтын, яғни экономикаға құйылатын қаражаттың ашықтығы туралы мәселе барлық жағынан заңнамамен қамтамасыз етілген деп ойлаймыз. Өздеріңіз білетіндей, биыл қабылданған жаңа Бюджет кодексіне дивиденд төлеуден алынатын үлес әрбір ұлттық компаниядан кемінде 50 және 70%-ға дейін болуы тиіс деген норма енгізілген. Бұрын бұл норма жоқ еді. Бұл шектік меже Үкіметтің қаулысымен белгіленді. Біз мұны ашықтыққа, есеп беруге, ұлттық компаниялардың қаражатын жұмсауға Парламент тарапынан қадағалауды арттыруға жасалған елеулі қадам деп санаймыз.
Ұлттық компаниялардың иелігінде қалатын қаражаттар да, заңда белгіленген рәсімдерге сәйкес, ашық түрде жұмсалады - сатып алу ережелері бар және бұл ақпарат Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепке қоса беріледі. Мәжіліс депутаттары мен жұртшылықтың бұл ақпаратты зерделеуге, бақылауға, сауалдар қоюға және түзетулер енгізуге мүмкіндігі бар. Сіз айтып отырған нақты сомаларға келсек, шын мәнінде, бұл сома - мемлекеттік бюджетке түсетін дивидендтердегі айырмашылық, ол "Самұрық-Қазына" қоры есебінен қалыптасып отыр.
Мен бұл ретте бірқатар цифр келтіргім келеді. Қор, негізгі мемлекеттік даму институты ретінде, 53 трлн теңгеге бағаланатын өте ауқымды инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыруда. Бұл үлкен сома. Әрине, Қор осы инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру үшін өз қаражатын жұмсап қана қоймай, нарықтан да қарыз алуға мәжбүр, бұл қалыпты жағдай деп санаймыз.
Самұрық-Қазына" қоры инвестициялық бағдарламадан бөлек еліміздің әр өңірінде бірқатар әлеуметтік жобаны жүзеге асыруда.
Мысалы, өңірлерде тек денсаулық сақтау нысандарын салудың өзіне 550 млрд теңге бағытталып отыр, ал еліміздің барлық өңірінде жалға берілетін тұрғын үй құрылысына 272 млрд теңге бөлінген.
Бұл дегеніміз - өте маңызды инвестициялар, сондықтан да мен айтқан факторларды ескере отырып, "Самұрық-Қазына" қорының дивидендтері бойынша қабылданған шешімдер бір негізге сүйенген және жан-жақты қарастырылған деп есептейміз", - деді Премьер-министр Олжас Бектенов.
22.10.2025, 13:50
Жамбыл облысында 5 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды
Өңірде ауыл шаруашылығы мақсатындағы пайдаланылмай жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша шаралар қабылданды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетіне қарасты Жамбыл облысының жер ресурстарын басқару департаменті ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің біріне қатысты тексеру жүргізді. Тексеру барысында Меркі ауданында орналасқан жалпы ауданы 5,2 мың гектар болатын, жер телімдері нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмай отырғаны анықталды.
Тексеру нәтижесінде жер пайдаланушыға анықталған заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілді. Алайда белгіленген мерзімде талаптар орындалмағандықтан, департамент жер учаскелерін мәжбүрлеп мемлекет меншігіне қайтару туралы талап арызбен сотқа жүгінді.
Жамбыл облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты пайдаланылмай жатқан жерлерді мәжбүрлеп мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім қабылдады.
Іс кейін Жамбыл облыстық сотының апелляциялық алқасында қаралып, жауапкердің шағымы қанағаттандырылмай, бірінші сатыдағы сот шешімі өз күшінде қалды.
22.10.2025, 10:51
Қазақстан жаңа өнімнен 1,6 млн тонна астық экспорттады
Сурет: gov.kz
Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ мәліметтеріне сәйкес, 2025 жылғы 1 қыркүйектен 19 қазанға дейінгі кезеңде Қазақстан жаңа астық өнімінен 1,6 млн тонна астық экспорттады, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 14%-ға көп (2024 жылы - 1,4 млн тонна), деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Экспорт көлемі негізінен Орталық Азия және Кавказ елдері бағытында артқаны байқалады. Мәселен, Өзбекстанға экспорт көлемі 41%-ға өсіп, 568 мың тоннадан 801 мың тоннаға жетті. Ал Тәжікстанға 3,8%-ға өсті (236 мыңнан 245 мың тоннаға дейін), ал Қырғызстанға жеткізілім 2,6 есеге көбейіп, 17 мыңнан 45 мың тоннаны құрады.
Сонымен қатар, Әзербайжанға экспорт 3,4 есеге ұлғайса, (11 мыңнан 38 мың тоннаға дейін), Ауғанстанға жеткізілім 28,6%-ға өсіп, 56 мыңнан 72 мың тоннаға жетті, сондай-ақ, Түрікменстанға экспорт 66,7%-ға көбейіп, 3 мыңнан 5 мың тоннаға дейін көбейді.
Экспорт бойынша мұндай көрсеткіш қазақстандық астыққа сұраныстың жоғары екенін және өнімді көрші елдерге жеткізу үшін логистикалық бағыттардың тұрақтылығын дәлелдейді.
21.10.2025, 20:53
Жеткізу тиімділігін арттыру үшін цифрлық шешімдер енгізілуде
СҚ-Фармация дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін кешенді цифрландыруды жалғастыруда. Бірыңғай дистрибьютор логистика саласында заманауи цифрлық құралдарды енгізеді: жеткізілімдердің онлайн-мониторингінен бастап қойма операцияларын автоматтандыруға және өңірлерде жеке тарату орталықтарын құруға дейін, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінен.
Мұндай жетілдіру "СҚ-Фармация" ЖШС-нің 2025-2026 жылдарға арналған Бизнес-процестерді цифрландыру жөніндегі жол картасы аясында жүзеге асырылуда. Негізгі мақсат - логистика мен қойма операцияларын басқарудың бірыңғай цифрлық экожүйесін құру, барлық процестердің ашықтығын арттыру, әрі медициналық ұйымдарды дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен тұрақты қамтамасыз ету.
Жұмыстың негізгі бағыттарының бірі:
- жүйелер арасында деректерді автоматты түрде бөлісу үшін сыртқы арнайы интерфейстер арқылы сақтау және тасымалдау қызметтерін жеткізушілердің жүйелерімен біріктіру;
- Бірыңғай дистрибьютордың қоймаларды басқару жүйесінің (WMS) бірыңғай дерекқорын қалыптастыру;
- бағыттарды оңтайландыру және жеткізуді бақылау үшін көлік логистикасын басқару жүйесін (TMS) іске қосу;
- құрылыс аяқталғаннан кейін өз қоймаларында жеке бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу;
- Бірыңғай фармацевтикалық ақпараттық жүйені (БФАЖ) жақсарту - өнімділікті арттыруға және лицензияланатын шешімдерге тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді.
Қойма есебі мен БФАЖ жүйелерін біріктіруүшін техникалық талаптар әзірленді. Сондай-ақ, БФАЖ және логистикалық операторлар жүйелері арасында ақпараттың Автоматты және қауіпсіз синхрондалуын қамтамасыз ететін заманауи деректер алмасу интерфейсі іске қосылады. Бұл нақты уақыт режимінде деректермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді және жеткізудің барлық кезеңдерінде есепке алудың дәлдігі мен ашықтығын арттырады. Жыл соңына дейін жүйені толық пайдалануға беру және сақтау мен тасымалдауды қамтамасыз ететін серіктестерден деректерді қабылдауды бастау жоспарлануда.
Оған дейін БФАЖ басқа платформаға ауысып:
- өнімділіктің өсуі;
- логистикалық операцияларды өңдеуді жеделдетілуі;
- медициналық ұйымдардың өтінімдерін өңдеу мерзімдерін қысқартылуы;
- лицензиялар мен техникалық қолдау шығындарын азайтылуы қамтамасыз етіледі.
Сонымен қатар, сақтау және тасымалдау нарығында бәсекелестік ортаны арттыру мақсатында СҚ-Фармация логистикалық қызметтерді сатып алу тәсілін жаңартты. Бұған дейін жекелеген өңірлерде, атап айтқанда, Ұлытау, Атырау, Алматы және Ақмола облыстарында тұрақты сақтау және тасымалдау тендерлерін өткізуде қиындықтар туындады. 2025 жылдың басынан бастап бұл қызметтерді бөлек сатып алуға мүмкіндік беретін жаңа ережелер енгізілді, бұл бәсекелестікті, ашықтықты арттырып, бюджет қаражатын үнемдеу әсерін берді.
Сондай-ақ, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі мемлекеттік саясат шеңберінде және ҚР Үкіметінің тапсырмасы бойынша "СҚ-Фармация" ЖШС мен "Қазпошта" АҚ арасында бірлескен жұмыс жүзеге асырылып жатқанын атап өту қажет. Екі ұлттық оператордың күш-жігерін біріктіру - ашықтықты арттыруға, құнын төмендетуге және бүкіл ел бойынша дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды жеткізуді жеделдетуге бағытталған.
Бірлескен бастама тасымалдау және логистика, процестерді автоматтандыру және қорларды басқарудың цифрлық жүйесін енгізу саласындағы бірыңғай саясатты әзірлейді. Бұл жеткізілімдердің тұрақтылығы мен сақтаудың сенімділігін қамтамасыз ете отырып, орталық қоймалардан медициналық ұйымдарға дейін біртұтас логистикалық тізбекті құруға мүмкіндік береді.
Сатып алу процестерінің тиімділігін арттыру бойынша жүргізілген жұмыстардың арқасында Бірыңғай дистрибьютор айтарлықтай шығындарды үнемдеуге қол жеткізді.
Сауда-саттық қорытындысы бойынша бірқатар өңірлерде сақтау және тасымалдау қызметтерінің құны орта есеппен 12%-ға, ал жекелеген жағдайларда - жартысына жуық төмендеді. Дәрілік заттарды сақтау және тасымалдау жөніндегі шарттар тиісті дистрибьюторлық тәжірибестандарттарына сәйкес келетін компаниялармен ғана жасалды. Алдын ала бағалаулар бойынша 2025 жылға арналған ұзақ мерзімді сақтау және тасымалдау шарттары бойынша жалпы үнемдеу шамамен 600 млн теңгені құрайды.
21.10.2025, 18:09
Төтенше жағдайларға мониторинг жүргізу кезінде жасанды интеллект қолданылады - Төтенше жағдайлар министрлігі
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында жылу беру маусымындағы өрт қауіпсіздігі шаралары туралы мәселе қаралды. Онда ТЖМ және өңірлердің басшылары атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз кезегінде Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов төтенше жағдайларға жедел ден қоюды арттыру жөнінде шаралар қабылдау жұмыстары туралы баяндама жасады. Оның айтуынша, төтенше жағдайларға мониторинг жүргізіп отыру үшін жасанды интеллект арқылы талдау және геоақпараттық жүйелер енгізілген. Өрт қауіпті жағдайды бақылау мақсатында барлық өңірлерде бейнебақылау камералары іске қосылған.
Еліміздің барлық аймақтарында өрт сөндіру деполары мен құтқару станцияларын салу және оларды жаңарту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Осы кезеңде 25 өрт сөндіру депосы мен құтқару станциялары салынып, 196 объекті қайта жаңғыртылды. Жыл соңына дейін тағы 23 өрт сөндіру бөлімінің құрылысын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Төтенше жағдайлар кезінде халыққа кешенді көмек көрсету үшін өрт сөндірушілерден, құтқарушылар мен дәрігерлерден тұратын әмбебап бөлімшелер құрылды. Осындай 5 бөлімше Аршалы, Макинск, Майтөбе, Аққулы және Қарқаралы елді мекендерінде жұмыс істеп жатыр. Аталған жоба еліміздің барлық өңірлерінде іске қосылатын болады. Қосымша қаржыландыруды талап етпестен, бөлімшелердің материалдық-техникалық жабдықталуын айтарлықтай жетілдіріп жатырмыз. Барлығы 800 бірліктен астам техника мен 20 мыңнан астам жабдық сатып алынып, аудандық бөлімшелерге берілді", - деді ол.
Оның айтуынша, министрліктің маңызды бағытты - ауылдағы құтқару қызметін дамыту. Биыл жергілікті атқарушы органдардың және бизнес қауымдастықтың қолдауымен "Ауыл құтқарушылары" ведомстволық бағдарламасы өз жұмысын бастаған. Соның аясында жыл басынан бері 82 өрт сөндіру пункті ашылыпты. Жыл аяқталғанға дейін тағы 67-сін ашу жоспарланып отыр. Министрліктің тарапынан оларға техника, киім-кешек пен байланыс құралдары беріліп, оқыту курстары ұйымдастырылды. Бүгінде шалғай ауылдарда министрліктің негізгі бөлімшелері келгенге дейін өртті жоюға көмек көрсететін мыңдаған еріктілер жұмыс тобы істейді. Мемлекет басшысы жоғары бағалаған олардың белсенділігі мен жергілікті жерлерде әрекет етуге дайындығының арқасында ауыл тұрғындарының қорғалу деңгейі күшейтілді.
Өткен жылмен салыстырғанда, "Ауыл құтқарушыларының" атқарған жұмыстарының арқасында ауылдық жерлердегі өрт саны
25%-ға, адам өлімі 38%-ға азайды. Бұл тәжірибені жалғастыратын боламыз. Еліміз бойынша 6179 ауыл болса, осы жылдың соңына дейін "Ауыл құтқарушылары" деполарының санын 150-ге көбейтеміз. Ал келесі жылы 700-ге дейін жеткіземіз деген жоспарымыз бар", - деді министр.
Жылыту маусымы басталғаннан бері еліміздің тұрғын үй секторында өрт оқиғаларының 17,5%-ке азайғаны байқалады. Дегенмен, өрт қаупі сақталып отыр. Өрттің негізгі себептері - жылыту құралдарының жұмыс істемеуі, пешті пайдалану ережелерінің бұзылуы, сондай-ақ азаматтардың салғырттығы. Төтеншеліктер жылу беру маусымы басталар алдында тұрғын үйлерді аралап қарау арқылы жылыту жүйелерін, пештер мен түтін мұржаларын тексеру жұмыстарын жүргізген. Халықтың әлеуметтік осал топтарына айрықша назар аударылып, оларға қажетті қолдау көрсетілуде.
Өңірлерде газ баллон жарылу оқиғаларының орын алатынын айта кеткен жөн. Биыл қызметкерлер өрт орнынан шамамен 1,5 мың газ баллонын шығарып, адам өліміне жол бермеді. Былтыр ескірген тұрмыстық газ баллондарын пайдалану мен оларды таңбалау мәселесін көтерген болатынмын. Қазір екі қалада оларды қолданылуды бақылаудың бірыңғай есебін жүргізуге мүмкіндік беретін газ баллондарды таңбалау жөніндегі пилоттық жоба іске қосылды. Алайда, қазақстандық газ баллондар өндіру және тозығы жеткендерін жою мәселелері шешілмеген күйінде қалып отыр. Осыған байланысты, әкімдіктердің жанындағы тұрғын үй комиссиялары газ тұтыну жүйелері мен жабдықтарын қауіпсіз пайдалану талаптарының сақталуына бақылауды күшейтуі қажет. Жылыту маусымының айрықша бақылауымызда тұрғанын атап өткім келді, министрліктің бөлімшелері жоғарыда айтылған іс-шараларды жалғастыратын болады", - деді Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов Үкімет отырысында.
21.10.2025, 16:06
2027 жылға қарай халықтың 100%-ы интернетпен қамтылады
Сурет: Depositphotos
Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Оның айтуынша, соңғы үш жылда телекоммуникация саласына 1 трлн теңгеден астам инвестиция бағытталды. Бұл елдегі интернеттің орташа жылдамдығын 94 Мбит/с дейін арттыруға мүмкіндік берді.
Бүгінде 20 млн-нан астам мобильді абонент және 3,7 млн тіркелген пайдаланушы байланыс қызметтерін қолдануда. Интернеттің орташа жылдамдығы 94 Мбит/с деңгейіне жетті. Саланы дамыту 2024-2027 жылдарға арналған "Қолжетімді интернет" ұлттық жобасы аясында іске асырылуда. 2027 жылдың соңына дейін халықтың 100%-ы интернетпен қамтылады. Интернет жылдамдығы 100 Мбит/с-тан асып, оптикалық байланыс желілері ауылдық елді мекендердің 90%-ына дейін тартылады. Қазіргі уақытта Қазақстанда 6 179 ауылдық елді мекен бар. Олардың 2606-сы магистральдық талшықты-оптикалық байланыс желілеріне қосылған. 663 ауылда жергілікті желі бар", - деді Жаслан Мәдиев.
Сонымен қатар ол 2026 жылдың соңына дейін тағы 3000-нан астам ауылды магистральды талшықты-оптикалық байланыс желісіне қосу көзделгенін атап өтті. Нәтижесінде 2027 жылдың соңына қарай еліміздегі 4 786 ауылда оптикалық желі тікелей үйлерге дейін жеткізіледі. Осылайшы ауылдардың 90%-дан астамы сымды технологиялар арқылы жоғары жылдамдықты интернетке қосылады.
Вице-премьердің сөзінше осы жобаларды жүзеге асыру үшін 2027 жылдың соңына дейін жалпы көлемі 323 млрд теңгені құрайтын инвестиция қарастырылған. Ауылдардың қалған 10 пайызында ел халқының 1 пайыздан аз бөлігі тұрады. Мұндай елді мекендер интернетпен спутниктік технологиялар арқылы қамтамасыз етіледі. Қазір еліміздегі ауылдардың 84%-ында мобильді интернет бар. 2027 жылдың соңына дейін байланыс операторлары бұл көрсеткішті одан әрі арттыру үшін бірқатар ауқымды жобаны жүзеге асырады. Нәтижесінде, 4G желісі барлық елді мекендердің 92%-ына дейін жетеді. Сонымен қатар 5G желісі облыстық және республикалық маңызы бар 20 қалаға енгізіліп, қалалардың 60-75% аумағын қамтитын болады. Бұдан бөлек, 40 000 шақырым автожол бойы 4G мобильді интернетімен қамтамасыз етіледі. Бұл жоба жеке инвесторды тарта отырып жүзеге асырылады.
Алыс және аз қоныстанған ауылдарды интернетпен қамту мәселесі спутниктік байланыс жобалары арқылы шешілуде. 2025 жылдың соңына дейін басқа технологиялар жете алмаған 504 ауыл спутникьік интернетке қосылады.
Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев сондай-ақ қазір ел нарығында 3 спутниктік интернет операторы жұмыс істейтінін, 2027 жылға дейін нарыққа тағы 2 компания қосылады деп күтілуде екенін, олардың пилоттық сынақтары 2026 жылы өтетінін баяндады. Қазақстан Еуропа мен Азия арасындағы интернет-трафик транзитінде стратегиялық рөл атқарады. Бүгінде бұл үдерістегі үлесіміз 1,5%-ды ғана құрайды. 2027 жылға қарай бұл көрсеткішті 5%-ға дейін өсіру көзделіп отыр. Осы мақсатта Мемлекет басшысының тапсырмасымен бірқатар ірі инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылуда. Олар халықаралық түйісу нүктелерінің өткізу қабілетін 54%-ға арттыруға бағытталған.
Бұл - Каспий теңізінің түбі арқылы талшықты-оптикалық байланыс желісін салу және жалпы ұзындығы 4 мың шақырымнан асатын "Батыс - Шығыс" гипермагистралін жүзеге асыру жобалары. Цифрлық экожүйенің маңызды бөлігі - деректерді өңдеу орталықтары. Бүгінде шамамен 4 мың серверлік тірегі бар. Оның ішінде Астана қаласында 2 мемлекеттік, өңірлерде 14 деректерді өңдеу орталықтары жұмыс істейді. Бұл инфрақұрылым мемлекеттік ақпараттық жүйелердің қазіргі сұранысын толық қамтамасыз етуде. 2030 жылға қарай серверлік тіректер санын 20 мыңға дейін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Осы мақсатта Tier III-IV деңгейіндегі кемінде 9 заманауи деректерді өңдеу орталығын іске қосамыз. Бұл жобалардың жүзеге асуы Big Tech компанияларды тартуға жол ашып, Қазақстанның өңірлік IT хаб ретінде қалыптасуына серпін береді", - деді Жаслан Мәдиев.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биыл Қазақстанда NVIDIA H200 чиптеріне негізделген "Аlem.cloud" ұлттық суперкомпьютерлік орталығы іске қосылды. Бұл өңірдегі ең ірі кластер. Суперкомпьютердің қуатын тиімді пайдалану үшін арнайы бөлу тәртібі әзірленген. Бұл тәртіп отандық стартаптар мен жоғары оқу орындарына есептеу ресурстарын тегін пайдалануға мүмкіндік береді. Мемлекеттік органдардың қажеттіліктері суперкомпьютер есебінен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар биыл қазанда "Қазақтелеком" АҚ Al-Farabium кластерін іске қосты. Бұл жүйе "Самұрық-Қазына" қоры компанияларының жоғары өнімді есептеу ресурстарына қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Алаяқтыққа қарсы күресті күшейту мақсатында Министрлік байланыс операторлары үшін жаңа талаптар енгізді. Оның ішінде абоненттерді биометриялық сәйкестендіру, фрод әрекеттерін заңсыз трафикке теңестіру, операторлардың антифрод жүйелері мен Ұлттық банк арасындағы өзара әрекеттесу тәртібін нақтылау қарастырылған. Осылайша, Қазақстан телекоммуникация саласында өңірлік көшбасшы позициясын нығайтуда. Іске асып жатқан жобалар бүкіл халық үшін сапалы интернет пен цифрлық қызметтерді қолжетімді етіп қана қоймай, еліміздің транзиттік мүмкіндіктерін арттырып, цифрлық экономиканың тұрақты дамуына негіз қалайды.
