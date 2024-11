Еуропалық қайта құру және даму банкі Қазақстандағы әлеуметтік жобаларды қолдауға әзір

Достарға айту

Өткен сенбі күні Алматыда Қазақстанның цифрландыру күніне арналған Qazaq IT Community Day форумы ұйымдастырылды. Іс-шараға 300-ден астам IT саласының өкілдері, оның ішінде талантты қазақстандық жастар қатысты. Форум Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, Алматы қаласы әкімдігі, Жасанды интеллект қауымдастығы, Women in Tech Kazakhstan, GDG және Women Techmakers ұйымдарының қолдауымен өтті, деп хабарлайды Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметінен.





Форумда жастар саясаты мен цифрландыруға қатысты негізгі тақырыптар талқыланды, себебі инновация мен адами капитал Қазақстанның цифрлық әлеуетін айқындайды.





Форумда айтылған басты мәселелер: Жасанды интеллект мамандарын даярлау:





2029 жылға қарай 1 миллион AI талантын дайындауымыз керек. Бұл AI мәдениетін қалыптастыру және инфрақұрылымды дамыту арқылы жүзеге асады", - деді ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің бірінші орынбасары Қаныш Тулеушин.





- Жасанды интеллектті реттеу:





Егер біз қазір жасанды интеллектті реттеумен айналыспасақ, кейін онымен келісімге келуге мәжбүр боламыз", - деп атап өтті ҚР Мәжіліс депутаты Екатерина Смышляева.





- Қаланың қауіпсіздігі:





Алматы қаласында жер сілкінісі кезінде жедел хабар беру үшін цифрлық шешімдер енгізілуде.





Бұл Алматы үшін өте маңызды", - деп мәлімдеді Алматы қаласы цифрландыру басқармасының басшысы Олжас Жанабек.





- Технологиялық кәсіпкерлік:





Венчурлық инвестор Бахт Ниязов технологиялық кәсіпкерліктің маңыздылығы туралы баяндама жасады.





Мұндай платформалар жастар үшін үлкен мүмкіндік береді. Егер бүгін қатысушылардың арасынан кем дегенде екі стартап дүниеге келсе, бұл үлкен жетістік болмақ", - деді ол.





- Өңірлік университеттердің рөлі:





Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің өкілі Махмұт Томанов жасанды интеллект инфрақұрылымын дамытудағы өңірлік жоғары оқу орындарының рөлін атап өтті.





- Жасанды интеллектті дамыту:





Жасанды интеллект қауымдастығының өкілдері Қазақстанда ИИ дамыту бойынша жобалар, тәсілдер және мәселелер туралы баяндама жасады. Қауымдастықтың құрылғаны мемлекеттің бизнес-пен тиімді диалогын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл туралы қауымдастық төрағасының орынбасары Анар Төлеубаева айтты.





- Киберқауіпсіздік:





Киберқауіпсіздік және әлеуметтік инженерияға қарсы тұру сессиясында ГТС РК басқарма төрағасы Асқар Жүнісбек, ЦАРКА, QazTech, BAKOTECH, MSSP Global және басқа да компаниялардың сарапшылары әлеуметтік желілерде өзін-өзі ұстаудың негізгі ережелері мен интернеттегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын талқылады.





Кез келген күмәнді жағдайда ең алдымен ақыл мен логикаға сүйену керек", - деп атап өтті сарапшылар.





Биыл Qazaq IT Community үздік IT жобалар мен олардың авторларын жеті номинация бойынша марапаттады: Rising Star in IT 2024, Innovation Driver 2024, Social Impact in IT 2024, Tech Advancement of the Year 2024, Mobile App Innovator 2024, Strategic Team Leader, Web Mastermind 2024.





Жеңімпаздарға Cloupard компаниясы ұсынған 350 мың теңгелік гранттар табысталды. Толығырақ ақпаратты @qazaqitcom Instagram парақшасынан оқи аласыз. Байқауға барлығы 85 өтінім келіп түскен, олардың ішінен үздіктер таңдап алынды. Қазылар алқасында АО "Қазпошта", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Қазақтелеком", Axiom Capital, Women in Tech Kazakhstan және басқа да ұйымдардың өкілдері болды.





Qazaq IT Community - Қазақстандағы ең ірі IT қауымдастық, оның құрамына 4 300-ден астам IT маманы кіреді. Қауымдастық қатысушылар үшін тегін іс-шаралар ұйымдастырады, олардың қатарында техникалық және тақырыптық митаптар, тау саяхаттары және басқа да шаралар бар.