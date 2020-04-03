Алматы.1 сәуір. Kazakhstan Today - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәлімдемесі:



"Құрметті отандастар!



Қазір бүкіл әлем бұрын-соңды болмаған күрделі жағдаймен бетпе-бет келіп отыр.



Коронавирус індеті дүние жүзін жайлап барады.



Бүгінде 177 мемлекетте 800 мыңға жуық адам осы дертке шалдықты.



Оны жұқтырғандар саны күннен-күнге артуда.



Біз төтенше жағдай жариялап, Қазақстанда вирустың жаппай таралуына жол бермедік.



Соның арқасында ахуалды бақылауда ұстап отырмыз.



Халқы Қазақстанмен шамалас кейбір елдерде коронавирусқа шалдыққандар ондаған есе көп.



Мен елорда мен Алматыда ғана емес, еліміздің барлық өңірінде карантинді күшейтуді тапсырдым.



Барша қазақстандықтарға сабыр сақтап, түсіністік танытқаны үшін алғысымды айтамын.



Біз дүрбелең тудыруға жол бермейміз.



Дәл осы кезде халық мемлекетке қолдау көрсетуі керек.



Бұл - аса маңызды.



Коронавирус - батпандап кіріп, мысқалдап шығатын қауіпті дерт.



Дегенмен, біз індетке шалдыққан адамдарға барлық қажетті көмекті көрсетеміз.



Бүгінде бүкіл еліміз дәрігерлер мен медицина қызметкерлерінің қайсарлығына тәнті болуда.



Олар - адам өміріне араша түсіп жатқан бүгінгі күннің батырлары.



Сондықтан, пандемияға қарсы күрестің алдыңғы легінде жүргендерге қосымша қолдау көрсету жөнінде шешім қабылдадым.



Дәрігерлерге және медицина қызметкерлеріне 3 ай бойы қосымша үстеме ақы төленеді.



Медицина қызметкерлерінің өмірін сақтандыру мәселесі де шешімін тапты.



Әрине, ақ халатты абзал жандар бұдан да зор қолдауға лайық.



Төтенше жағдай режимінің қашанда экономикалық және әлеуметтік салдары болады.



Біз үшін азаматтардың денсаулығымен қатар олардың өз табысынан айырылмауы да маңызды.



Мен бұған дейін Дағдарысқа қарсы алғашқы шаралар топтамасын жарияладым.



Жағдайдың ушыға түскенін ескеріп, азаматтарға және бизнеске одан әрі қолдау көрсету жөнінде мынадай қосымша шешімдер қабылдадым.



Инфляцияның артуына байланысты зейнетақы, мемлекеттік жәрдемақы және атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін 10 пайызға индексациялауды тапсырдым.



Осыған орай, аталған санаттағы азаматтардың табысын арттыру үшін мемлекет тарапынан 200 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінеді.



Табысынан айырылған азаматтарға ең төменгі жалақы мөлшерінде қолдау көрсеттік.



Енді, 42500 теңге көлеміндегі осы көмекті алатын азаматтардың санатын кеңейтуді тапсырамын.



Соған орай, бұл қолдауға өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей жұмыс істейтіндер де ие болады.



Бұл көмек белгіленген тәртіп бойынша шын мәнінде мұқтаж адамдарға ғана беріледі.



Жалпы, 3 миллионға жуық азаматымызға қолдау көрсетіледі.



Сонымен қатар, тұрмысқа қажетті заттар мен азық-түлікті тегін алатын азаматтардың қатары көбейеді.



Атап айтқанда, мұндай көмекті мүгедектер және жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар да иеленеді.



Тегін азық-түлік сегіз жүз мыңнан астам адамға беріледі.



Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша сақтандырылмаған азаматтардың медициналық көмек алу құқығын 1 сәуірден 1 шілдеге дейін ұзартуды тапсырамын.



Соған байланысты медициналық көмек азаматтарға бұрынғыдай қол жетімді болып қала береді.



Біз шағын және орта бизнеске қолдау көрсету үшін бұрын-соңды болмаған шараларды қолға алып отырмыз.



Кәсіпкерлерге көмек көрсетуіміз керек.



Өйткені, олар - экономикамыздың тірегі.



Әкімдіктер жергілікті кәсіпорындардың өнімін кем дегенде 6 ай бойы кепілді сатып алу тәртібін жолға қоюы керек.



Шағын және орта бизнес өкілдерін биылғы 1 қазанға дейін еңбекақы төлеу қорынан ұсталатын салықтан босатуды тапсырамын.



Мұндай қолдау сауда, көлік қызметі, қонақүй, туризм және басқа да салаларды қамтиды.



Ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге де қолдау көрсетіледі.



Атап айтқанда, бюджеттен 70 миллиард теңге бөлінеді.



Көктемгі егіс науқаны үшін "Қарапайым заттар экономикасы" бағдарламасы арқылы қосымша 100 миллиард теңге бөлуді тапсырамын.



Ең алдымен, шағын және орта шаруа қожалықтарына қолдау көрсеткен жөн.



Сонымен қатар, Үкіметке жанармайдың нарықтық бағасын он бес пайызға арзандатып, 165 теңгеге дейін төмендету міндеті жүктелді.



Осыны қамтамасыз ету үшін 390 мың тонна жанармай жеңілдікпен сатылатын болады.



Жалпы, осы айтылған шаралар қазіргідей күрделі кезеңде азаматтар мен отандық бизнесті қолдау үшін керек.



Мұның барлығы коронавирус індетінің залалын тезірек жоюға әсер етеді деп сенемін!



Дорогие соотечественники!



Положение в мире остается сложным. Инфицировано почти 800 тысяч человек в 177 странах. Динамика заболеваний растет ежедневно, по всей видимости, приближаясь к своему пику.



Вирус проверяет на прочность все государства.



Казахстан одним из первых принял необходимые меры. Благодаря введению режима чрезвычайного положения нам удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса.



Без этого количество инфицированных могло быть в разы больше.



По моему поручению усилены карантинные меры не только в столице и в Алматы, но и во всех регионах страны.



Благодарю всех казахстанцев за понимание, спокойствие и выдержку.



Мы не допустим паники, и в этом граждане должны поддержать государство. Сейчас это важно как никогда.



Сегодня вся страна восхищается мужеством и стойкостью казахстанских врачей и медработников. Они настоящие герои, которые спасают жизни.



Мной принято решение о дополнительных мерах поддержки тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией.



Думаю, сегодня это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков.



Отдельной благодарности заслуживают и сотрудники полиции, а также военнослужащие.



К сожалению, работа и жизнь в режиме ЧП всегда приводит к значительным экономическим и социальным издержкам.



Многие казахстанцы сегодня сталкиваются с большими трудностями. Мы это прекрасно понимаем.



Правительство и акимы уже приступили к реализации первого пакета антикризисных мер.



Понимая остроту ситуации, мной принято решение о дальнейших шагах по поддержке граждан и бизнеса.



Первое. Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь, на 10% в годовом выражении.



Это означает увеличение доходов соответствующих категорий наших граждан на общую сумму более 200 миллиардов тенге.



Второе. Поручаю расширить охват дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы, о чем я говорил 23 марта.



Считаю, что эти деньги - 42500 тенге - должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и зарплату. Нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и являются самозанятыми или работали неофициально.



Для этого им достаточно формализовать свой статус, после чего на весь период ЧП они начнут получать ежемесячную соцвыплату от государства.



Высказываются обоснованные опасения, что некоторые граждане, имея достаточные неофициальные доходы, все равно будут оформляться для получения этой выплаты.



С подобной ситуацией мы, если помните, уже сталкивались.



Но из-за отдельных несознательных людей мы не можем ставить под удар сотни тысяч действительно нуждающихся сограждан.



В целом, меры, высказанные мной 23 марта и сегодня, охватят порядка 3 миллионов наших граждан.



Третье. Поручаю продлить с 1 апреля до 1 июля право незастрахованных граждан получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.



На этот период обслуживание граждан в медучреждениях должно осуществляться в полном объеме, независимо от статуса участника ОСМС.



Четвертое. Необходимо расширить перечень категорий граждан, которым должны предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы.



Такой пакет помощи должен быть дополнительно предоставлен инвалидам 1-й, 2-й, 3-й групп, детям-инвалидам и официально зарегистрированным безработным.



Это мера охватит более 800 тысяч человек.



Причем нужно утвердить минимальный размер таких наборов в натуральном выражении.



Важно задействовать местный малый и средний бизнес для производства и доставки.



Правительству необходимо привлечь отечественные IT-компании для разработки платформы, которая позволит обеспечить эффективный механизм мониторинга целевого расходования средств социальной поддержки.



В дальнейшем нужно постепенно перейти от натуральных наборов к перечислению средств для самостоятельного выбора и покупки.



Пятое. Крайне важно своевременно провести весенне-полевые работы.



70 миллиардов тенге будет выделено из бюджета и доведено до фермеров через АО "Аграрная кредитная корпорация". Ставка для конечных заемщиков не будет превышать 5%.



Поручаю направить дополнительно 100 миллиардов на эти цели в рамках программы "Экономика простых вещей". Конечная ставка в рамках этой программы была унифицирована по всем отраслям и составляет 6%.



В первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства.



Кроме того, ставлю Правительству задачу по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены.



Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене.



Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных получателей - фермеров.



Работа т.н. "операторов", через которых идет снабжение, должна быть абсолютно прозрачна.



Правительство и Генеральная прокуратура должны обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах.



Есть ряд проблем, которые усложняются в условиях карантина - оформление залогового имущества в ЦОНах, нотариальное заверение, приобретение запасных частей и т.п.



Поэтому вопросы весенне-полевых работ должны быть на особом контроле у Правительства и акиматов.



С точки зрения продовольственной безопасности сейчас критически важен каждый день.



Шестое. Из-за введенных карантинных мер вокруг столицы, городов Алматы и Шымкент наблюдается избыток трудоспособного населения, прежде всего, молодежи.



Правительству и акимам в рамках "Дорожной карты занятости" следует незамедлительно начать конкретные проекты именно в упомянутых регионах.



У людей должен быть источник заработка, чтобы они не сидели у закрытых шлагбаумов без средств к существованию.



Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках "Дорожной карты занятости", будут предоставлены "подъемные" в размере 2 МЗП или 85000 тенге сразу же после прибытия к месту работы.



Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате.



Будут развернуты мобильные рекрутские пункты, в рамках которых акиматы проведут разъяснительную работу, экспресс-тестирование на коронавирус, сбор и транспортировку работников до места новой работы.



И конечно, всех занятых по "Дорожной карте бизнеса" работодатели обязаны обеспечить достойными условиями труда и средствами защиты.



Седьмое. Ранее я уже обнародовал меры, направленные на поддержку МСБ. Это и налоговые преференции, и отсрочки по платежам по займам, и многое другое.



Что касается предложений представителей малого и среднего бизнеса.



Большое количество из них поддержано и уже реализуется госорганами. Это касается расширения видов деятельности, признаваемых приоритетными для целей господдержки, снижения и унификации ставки кредита, увеличения объема государственных гарантий.



Агентство по финансовому регулированию работает с банками и другими финорганизациями по вопросу отсрочки и реструктуризации платежей по кредитам МСБ.



Хочу отдельно остановиться на данном вопросе.



Многие предприниматели просят приказать банкам не начислять проценты на кредиты за период ЧП.



Следует понимать, что для банков это упущенная выгода, убыток. Банки тоже неотъемлемая часть нашей экономики.



Поэтому я вновь обращаюсь к банкам второго уровня проявить конструктивизм, гражданскую ответственность и солидарность.



В трудные для банков моменты государство оказало им значительную помощь. Сейчас от вас нужна поддержка населению и отечественному бизнесу.



Вместе с тем, при необходимости государством могут быть предприняты дополнительные директивные меры.



В целом в случае дальнейшего ухудшения ситуации Правительство и финансовые регуляторы примут меры по решению данного вопроса.



Далее. Наши предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат.



Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября т.г.) отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда.



Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и т.д.



Госкомиссия по ЧП утвердит окончательный перечень и будет актуализировать его по мере необходимости.



В обращении предпринимателей я также отметил просьбу о неначислении любых налогов на период кризисной ситуации.



По этому вопросу хотел бы отметить следующее.



Оперативное решение было принято, по моему поручению Правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца.



То есть на данный момент конструкция такова, что налоги в этот период платить не надо, но придется заплатить позднее.



Вместе с тем, мы внимательно изучаем ситуацию в экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы примем окончательное решение.



Далее. Правительством ведется работа с партнерами по Евразийскому экономическому союзу в части обнуления ввозных пошлин для наиболее важного для нас импорта.



Решение по средствам индивидуальной защиты, сырью для их производства, вакцинам, наборам для диагностики уже принято.



Продолжается работа по снижению импортных пошлин по ряду продовольственных товаров, по которым мы не являемся самодостаточными.



Правительству следует обеспечить учет запросов отечественного бизнеса и ускорить данную работу.



Крайне важно также задействовать потенциал местного малого и среднего бизнеса.



Акиматы и Правительство (через "Государственную продовольственную корпорацию") должны наладить механизм гарантированного закупа продукции у отечественных сельхоз и перерабатывающих предприятий как минимум на 6 месяцев вперед, т.е. внедрить так называемый "форвардный закуп" или "покупку под урожай".



Предстоит определить четкий механизм интеграции предприятий по всей цепочке - от поля до прилавка и обеспечить их льготным кредитованием.



Бизнес, в свою очередь, должен взять на себя встречные обязательства по обеспечению объема производства, сохранению цен, поддержанию занятости и т.д.



Восьмое. Для реализации данного пакета мер поручаю Правительству и Национальному Банку задействовать все необходимые источники средств, включая Государственный фонд социального страхования, ресурсы и инструменты Национального Банка.



Средства Национального фонда, созданного нашим Первым Президентом - Елбасы, следует расходовать рационально.



В целях оперативного и точечного доведения средств до реальной экономики не стоит исключать возможность и прямого финансирования через государственные институты развития: "Байтерек", "Аграрная кредитная корпорация" и другие.



Данный механизм, наряду с другими преференциями, должен быть нацелен на помощь средним быстрорастущим компаниям с экспортной нацеленностью. Эти компании могут выступить нашими "локомотивами" и в посткризисный период.



Далее. С учетом объема финансовых ресурсов, масштабов антикризисных мер особую важность приобретают вопросы обеспечения целевого и эффективного расходования выделяемых средств, соблюдения принципов открытости и прозрачности при оказании поддержки гражданам и бизнесу.



Эта задача возлагается на Счетный комитет. Нужно подключить также к данной работе региональные ревизионные комиссии, общественные советы.



При этом следует учитывать особые условия чрезвычайного положения.



Дорогие казахстанцы!



Я понимаю, жизнь поставила каждого из нас в непростые условия.



Но эпидемия коронавируса - временное явление, и мы обязательно его победим.



Единство и сплоченность нашего общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все трудности!



Отдельные слова поддержки адресуются больным коронавирусом. Не отчаивайтесь! При всей опасности эта болезнь не является абсолютно фатальной, от нее излечиваются. Мы, государство и общество, сделаем все возможное, чтобы помочь вам.



Құрметті отандастар!



Коронавирус індетіне байланысты баршамыз күрделі кезеңді өткеріп отырмыз.



Бірақ, бұл - уақытша қиындық.



Біз оны міндетті түрде жеңеміз!



Бүкіл әлем күресуде. Біз де бар күш-жігерімізді саламыз.



Біз, мемлекет және қоғам болып барша азаматтарымызға қолдау көрсетеміз, ешкімді көмексіз қалдырмаймыз.



Мұқтаж адамдарға қол ұшын береміз.



Бұған ешқандай күмән болмауы керек.



Ең бастысы, шыдамдылық, төзімділік және жауапкершілік танытайық.



Біз - рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік халықпыз.



Сондықтан, бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қиындықты бірге еңсереміз деп сенемін.



Басты тойларымыз әлі алда.



Төрт құбыламыз түгел болсын, ағайын!



Біз біргеміз!".



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