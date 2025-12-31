Қазақстан мен Израиль "жасыл" технологиялар және қалдықтарды қайта өңдеу саласындағы ынтымақтастықты нығайтудаҚазақстан мен Израиль "жасыл" технологиялар және қалдықтарды қайта өңдеу саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда
"Заң мен тәртіп": Олжас Бектенов мереке күндері құқық бұзушылықтың алдын алу және қауіпсіздік шаралары жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысын өткізді
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысын өткізді. Жиында мереке күндеріндегі қауіпсіздік шаралары, жаңартылған тиісті заңнама нормаларын енгізу, сондай-ақ 2026 жылға арналған жоспар және Президенттің "Заң мен тәртіп" тұжырымдамасы шеңберінде атқарылған жұмыстардың нәтижелері қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Төтенше жағдайлар министрі - Шыңғыс Әрінов, оқу-ағарту министрі - Жұлдыз Сүлейменова, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі - Светлана Жақыпова, ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха, Бас прокуратура, Ұлттық қауіпсіздік комитеті және Қаржы мониторингі агенттігінің өкілдері қатысты. Сондай-ақ жиында Түркістан облысы мен Астана қаласы әкімдіктері басшылығының баяндамасы тыңдалды.
Мереке күндері Қазақстанда қоғамдық тәртіпті қорғау және өрт қауіпсіздігін бақылау күшейтіліп, резервтік күштер дайындыққа келтірілді. Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха көшелердегі полиция патрульдері тығыздығының артуы және стратегиялық нысандарда, азаматтар көп жиналатын орындарда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастыру туралы баяндады.
Ел өңірлерінде барлығы 1 мыңнан астам бұқаралық іс-шара жоспарланған, олардың басым бөлігі балалардың қатысуымен өтеді. Осыған байланысты Премьер-министр Ішкі істер министрлігіне Төтенше жағдайлар министрлігімен бірлесе отырып, жоспарланған іс-шаралардың қауіпсіз өткізілуін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдауды және тәулік бойы патрульдік және кезекші құрамның жұмысын ұйымдастыруды тапсырды.
Біздің міндет - іс-шаралар өтетін жерлерде құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу жұмыстарын қамтамасыз ету. Көшелер мен қоғамдық орындарда қылмыстардың профилактикасының тиімді жүйесін құрған жөн. Жағдайды бақылауға алып, оның ішінде бейнекамералар арқылы визуалды бақылау ұйымдастыру қажет. Қажет болған жағдайда оқиғаларға шұғыл әрекет ету шараларын қамтамасыз етіңіздер. Сондай-ақ, адамдар көп жиналатын нысандарда лаңкестік шабуылдардың алдын алу үшін кешенді профилактикалық шаралар қабылдансын. ІІМ мен ТЖМ-ға күшейтілген режимде жұмыс істеу тәртібіне көшуді тапсырамын", - деп тапсырды Премьер-министр.
Мереке күндері өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесіне де көңіл аударылды. Іс-шаралардың басым бөлігі адамдар көп жиналатын нысандарда, сондай-ақ ойын-сауық және қоғамдық орындарда өтеді. Оның ішінде пиротехникалық өнімдер де қолданылады. Бүгінде айналымнан 700 бірліктен астам және 97 қорап сертификатталмаған пиротехника алынды. Мереке қарсаңында тағы бір мәрте "Құқықтық тәртіп" профилактикалық іс-шараларын өткізу тапсырылды. Оның аясында пиротехникалық өнімдерді сақтау және сату орындарына рейдтер ұйымдастырылатын болады.
Өрт қауіпсіздігінің тиісті деңгейін қамтамасыз етуге баса назар аударылды. ТЖМ күштерімен адамдар көп жиналатын 7 мыңнан астам нысанға тексеру жүргізілді және өрт қауіпсіздігі бойынша анықталған заңбұзушылықтар жойылды. Жаңа жылдық іс-шаралар өткізілетін орындар тексеріліп, пайдалануға рұқсат берілді. Халықтың әлеуметтік осал санатындағы азаматтар тұратын тұрғын үйлерде өртке қарсы датчиктерді монтаждау жалғасуда. Қазіргі уақытта 36 мыңнан астам қорғаныс құрылғылары орнатылған.
Премьер-министр іс-шаралар өткізілетін нысандардағы қауіпсіздіктің тиісті деңгейін қамтамасыз етуді тапсырды. Осы мақсатта нысандарда алдын ала тексеру, қызметкерлерге тиісті нұсқаулар беру, оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізу қажеттігіне назар аударды. Әсіресе өрт сөндіру құралдары мен гидранттардың жарамдылығын тексеру қажет. Ауа райына қарамастан, адамдар көп жиналатын нысандарға баратын жолдар тәулік бойы ашық болуы керек. ТЖМ мен ІІМ бірлесіп, тиісті шаралар қабылдауы тиіс. Сонымен қатар адамдарды шұғыл эвакуациялау бойынша іс-қимылдарды пысықтап, қажет болса, қосымша оқу-жаттығуларын өткізу қажет.
Мереке күндері қала ішінде де, шығаберіс жолдарында да автомобиль трафигі артуына байланысты автомобиль жолдарында ерекше бақылау орнатылды. Құтқарушылар ауа-райының нашарлауына дайын: автожолдарда жылыту пункттері жабдықталған, арнайы техника мен авиация жедел ден қою режиміне ауыстырылды. ІІМ Көлік министрлігімен бірлесіп, автомобиль жолдарындағы қауіпсіздік шараларын күшейтеді. Жол қозғалысы ережелерінің сақталуын, автожолдардың жай-күйін, сондай-ақ жүктемесі үлкен және туристік бағыттарда қауіпсіз жол қозғалысын ұйымдастыруды бақылауға алады. Өңірлерде балаларды тасымалдауда міндетті түрде полиция қызметкерлері бірге еріп жүруге тиіс. Әкімдерге бұл мәселені ерекше бақылауға алу тапсырылды.
Қысқы демалыс және жаңа жылдық мереке күндері мектеп жасындағы балалардың бос уақытын қызықты шаралармен толыққанды қамтамасыз ету маңызды. Оқу-ағарту министрлігіне қауіпсіздік шаралары, соның ішінде қыс мезгіліндегі қауіпсіздік шараларын түсіндіре отырып, қосымша ата-аналар жиналыстарын өткізу тапсырылды. Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, мереке күндері қауіпсіздік шаралары туралы халықты кеңінен хабардар етуді ұйымдастыру қажет.
Өңір әкімдіктеріне алдағы мерекелерді қауіпсіз өткізу бойынша кешенді профилактикалық шараларды қабылдауды тапсырамын. Энергетика министрлігі әкімдіктермен бірлесіп, энергетикалық объектілерде қауіпсіздікті және олардың ақауларсыз жұмыс істеуін қамтамасыз етсін. Жылыту және сумен жабдықтау жүйелерінің барлық параметрлерін сақтап, жедел әрекет ету үшін жөндеу бригадаларының кезекшілік кестесін жасау қажет. Жалпы алғанда барлық мемлекеттік органдар мен құрылымдар мереке күндерін сәтті және тыныш өткізу үшін жан-жақты шаралар қабылдауы керек", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Жиын барысында тұрмыстық зорлық-зомбылық, балаларды қараусыз қалдыру және рецидивтік қылмысқа қарсы күрес жөніндегі нормаларды біріктіретін Парламент қабылдаған "Құқық бұзушылық профилактикасы туралы" жаңа бірыңғай заңды жүзеге асыруға назар аударылды.
Жаңа профилактика жүйесі Президент мемлекет пен қоғам жұмысының мызғымас ұстанымдарының бірі ретінде айқындаған "Заң мен Тәртіп" қағидатын қамтамасыз етуге бағытталған. Заңның жаңалықтарының бірі - азаматтар мен жергілікті қоғамдастықты құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмыстарына тарту және оларды ынталандыру. Бұл дегеніміз - барлығы профилактиканы жүзеге асырады деген сөз. Мұндай тәжірибе барлық елде тиімді қолданылып келеді. Оны тиімді іске асыру қажет. Сонымен қатар заңда өскелең ұрпақты тәрбиелеу бойынша жаңа тәсілдер қаралған, бұл - қазіргі уақытта өте өзекті мәселе. Жасанды интеллектіні пайдалану құқық бұзушылықтардың профилактиасы бойынша жедел шараларды алдын ала болжауға және әзірлеуге мүмкіндік береді", - деп атап өтті Премьер-министр.
Заңда рецидивтік қылмыстың алдын алу жөніндегі нормалар, сондай-ақ барлық мемлекеттік органдар үшін жалпы құзырет көзделген. Алдын алу тек құқық қорғау органдары үшін ғана емес, бүкіл мемлекеттік аппарат үшін міндет екені атап өтілді. Барлық құрылымдар құқық бұзушылықтардың азаюы үшін жұмыс істеуі керек.
Мемлекеттік органдарға заңды жүзеге асыруға бағытталған барлық нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуді және қабылдауды жеделдету тапсырылды. Әкімдер жергілікті деңгейде құқық бұзушылықтардың алдын алу жүйесін құруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, азаматтарды құқықтық тәрбиелеуге ерекше назар аударуы тиіс.
Премьер-министр кәмелетке толмағандар жасаған құқық бұзушылықтардың санын азайту мақсатында бірқатар тапсырма берді. Ішкі істер министрлігіне түнгі уақытта патрульдер мен рейдтер жүргізу шеңберінде кәмелетке толмағандардың ересектердің қарауынсыз болу фактілерінің жолын кесу тапсырылды. Өңірлердің әкімдері - әсіресе ішкі істер органдарында есепте тұрған балаларды бос уақытымен қамтуды ұлғайту қажет.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова әлеуметтік көмек әлеуметтік тәуелділік пен құқық бұзушылықтың алдын алумен тікелей байланысты екенін айтты. "Бір терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсететін 153 отбасын қолдау орталығы жұмыс істейді. Осы жылдың басынан бері орталық мамандары 76 мың азаматқа 111 мыңнан астам қызмет көрсетті, бұл қиын өмірлік жағдайда отбасыларды кешенді сүйемелдеудің тиімділігін көрсетеді.
Бұдан бөлек, бұрын сотталған адамдар тарапынан қылмыстарға жол бермеу жөніндегі шаралар қаралды. Осылайша, жаңа заң барлық босатылған азаматтар үшін ойын-сауық орындарына баруға және түнгі уақытты өткізуге шектеулер бар әкімшілік қадағалауды енгізеді. Елімізде 2402 төсек-орынға арналған 27 әлеуметтік бейімдеу орталығы бар. Желіні кеңейту, сондай-ақ жұмыс берушілерді азаматтардың осы санатын жұмысқа орналастыруға ынталандыру жөнінде ұсыныстар енгізілді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі отбасының цифрлық картасы және FSM Social платформасы арқылы белсенді қызмет көрсету және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу бойынша жұмыс жүргізуде.
Биыл Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша уәкілетті мемлекеттік органдар өңірлік комиссиялардың жұмысына талдау жүргізді. Әкімдіктерге комиссияның жұмыс тәртібін жаңа тәсілдерді ескере отырып қайта форматтау тапсырылды.
Отырыс қорытындысы бойынша қоғамдық қауіпсіздікті, көші-қон жағдайын және тағы басқаларды қамтамасыз ету тұжырымдамасын жүзеге асыру мәселелерін қамтитын ведомствоаралық комиссияның 2026 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.
