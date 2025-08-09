Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ақтөбе облысында 77 жүк көлігін заңсыз тіркеген ұйымдасқан топ ұсталды
тақырып бойынша жаңалықтар
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен "Аяла Голд" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты
Киберполицейлер 102 млн теңгеге интернет-алаяқтық ұйымдастырғандарды ұстады
Ұлытау облысында полиция тұрғыннан синтетикалық есірткі тәркіледі
ҰҚК Алматы мен 7 облыстан 45 атыс қаруы мен 400-ден астам оқ-дәрі тәркіледі
Алматы облысында заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды
Астанада полиция қызметкерлері "экстази" мен мефедрон сатушыны ұстады
Көлік вице-министрі пара алды деген күдікпен қамауға алынды
Алимент төлемей жүргендер мүлкі мен бас бостандығынан айырылады
08.08.2025, 12:59Премьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс еттіПремьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс етті 08.08.2025, 14:026656Мемлекет басшысы Кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Қанат Нұровты қабылдады 08.08.2025, 13:2644262025-2026 оқу жылына 77 мыңнан астам білім беру гранты бөлінді 08.08.2025, 10:464161Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясы қандай болады 08.08.2025, 16:083476Мемлекет басшысы Қазақстан инвесторлар қауымдастығының төрағасы Болат Ақшолақовты қабылдады 06.08.2025, 11:56Қазақстан армиясында PSY-тәуекел жүйесі енгізілуде: психоэмоционалдық ауытқулары бар әскерге шақырылушылар қызметке жіберілмейді29551Қазақстан армиясында PSY-тәуекел жүйесі енгізілуде: психоэмоционалдық ауытқулары бар әскерге шақырылушылар қызметке жіберілмейді 06.08.2025, 09:01Президент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынады29511Президент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынады 05.08.2025, 13:2128376Қазақстанда тауарды өндірушіден тұтынушыға дейін қадағалау жүйесі енгізілуде 05.08.2025, 15:0928081ҚР Оқу-ағарту министрлігі Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы тағайындалды 06.08.2025, 13:4627421Қазақстанда ЭЦҚ-ны жеңілдетілген түрде алу жүйесі енгізілді 10.07.2025, 17:09100951Алматыда алаяқтықтың алдын алу туралы меморандумдарға қол қойылды 10.07.2025, 17:0497516Ақтөбе облысында жетім балалар тұрғын үйге кезекке қойылды 18.07.2025, 14:1288906Қазақстандық су саласы мамандарының үшінші легі Қытайға оқуға аттанды 18.07.2025, 13:1988701Қазақстанда жасанды интеллект құралдары мемлекеттік органдардың қызметіне енгізілуде 11.07.2025, 09:4486476Үкімет Ақтау жылу желілерін қайта жаңартуға 3,6 млрд теңге бөлді