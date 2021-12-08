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Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек

07.12.2021, 15:28 11179
Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек
Фото: Pinterest
В наше время ёлку украшают игрушками из самых разных материалов: пластика, металла, ткани, бумаги. Хрупкие стеклянные шары, сосульки, шишки и звери становятся редкостью, а ведь именно они дарили то самое, особое ощущение Нового года. Традиция выдувать из стекла наряд для ёлки появилась в Германии в середине прошлого века, в России мастерить такие изделия стали в начале XX века.


solek73.tourister.ru

 Наряд для зелёной

Традиция наряжать ёлку появилась в Европе в первой половине XVII века. Первые украшения представляли собой христианские символы: на верхушку водружали Вифлеемскую звезду, на ветках развешивали яблоки, обозначающие плоды с древа познания добра и зла, также укреплялись и зажигались свечи, символизирующие ангельскую чистоту.
 
Первые стеклянные ёлочные игрушки, согласно одному из преданий, появились в Саксонии в XVI веке, то есть раньше, чем распространилась традиция ставить в домах рождественское дерево.
 
По другой версии, появление игрушек связано с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Тогда в местечке Лауша в Тюрингии стеклодувы смастерили стеклянные яблоки и успешно распродали.
 
В нашей стране стеклянные украшения до конца позапрошлого века были по карману лишь богатым людям. Поэтому простые горожане чаще всего украшали рождественское дерево доступными сластями: конфетами, орехами, пряниками, яблоками, горящими свечами. Для эффекта добавляли переливающиеся украшения: мишуру, канитель (тонкие металлические нити), блёстки. Угощения с ёлки раздавали детям.
 
Прятать сладкое на ёлке было принято и в дворянских домах, но там для этого были специальные сюрпризницы — игрушки с небольшой полостью или коробочкой внутри, в которую клали конфеты или драже, а иногда — украшение, куколку или солдатика.


Татьяна Дюжая/Известия

 Клинские умельцы

Стеклянные шары завозили в русские города из Германии вплоть до начала XX века. Однако именно в нашей стране придумали украшать праздничную ель стеклянными бусами. В середине XIX века первые маленькие шарики стали выдувать в Клинском уезде на стекольном заводе в имении Александрово князя Александра Меньшикова.
 
После революции частные предприятия ликвидировали, но стеклодувный промысел сохранился. Кустари-одиночки объединились в артели, промысел окреп, и в селе Воздвиженском Клинского района даже открыли училище, где готовили стеклодувов медицинского оборудования и ёлочных украшений.
 
В Советском Союзе в 1929 году был официально введён запрет на Рождество, Новый год и ёлку. Несмотря на этот указ, многие украдкой продолжили традицию, а игрушки производили кустарным способом. Коллекционеры особенно ценят изделия того периода — они считаются самыми редкими.
 
В конце концов советские правители образумились, и в канун 1936 года в СМИ было опубликовано письмо кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Павла Постышева с предложением возобновить празднование Нового года с ёлкой.
 
Ёлочные игрушки изменились — украшать игольчатые лапы стали красноармейцы и парашютисты, пионеры и комсомолки в красных косынках, а также шары с портретами Ленина и Сталина. Появились подвески в виде дирижаблей, парашютов, самолётов, танков; покорители Севера — стеклянные полярники также стали героями. Макушку разрешалось украшать исключительно красной звездой.


tiina.livejournal.com

 Советский шик

Во время войны колючих красавиц украшали игрушками, сделанными буквально из подручных материалов. Из бинтов, погон и носков мастерили солдатиков, танки, пистолеты, собак-санитаров. Использовались отходы производства: кусочки металла, проволоки и металлическая стружка.
 
Мирная тема к новогоднему празднику вернулась после 1947 года. Ели вновь украсили сказочные герои, лесные звери, фрукты и овощи. После того как страна в 1956 году посмотрела фильм "Карнавальная ночь", появились игрушки часы — со стрелками, установленными на пять минут до полуночи.
 
В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века с развитием сельского хозяйства на ёлках начали расти стеклянные овощи и фрукты: кукуруза, виноград и лимоны, огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок. Полёт первого человека в космос вдохновил стеклодувов — появились ракеты, космонавты, спутники.
 
В 1970-е годы фабрики ёлочной игрушки — Высоковская, Решетниковская и Круговская — объединились в предприятие "Ёлочка". До конца 1980-х выпускалось множество стеклянных игрушек: колокольчики, фигурки зверей, джиннов и девочек в шубках. Одним из любимых у детей был большой шар из полистирола с вращающейся бабочкой внутри.
 
 За настроением
 
Фабрика "Ёлочка" в Клинском районе работает до сих пор. Производство сейчас находится в Высоковске. Здесь же расположен и один из лучших музеев ёлочной игрушки. Экскурсоводы, проведя вас по 12 залам, расскажут о зарождении и развитии промысла на подмосковной земле и истории ёлочной игрушки, а мастера-стеклодувы и художники продемонстрируют свои таланты.


photo-platov.ru

 Есть фабрика-музей новогодних украшений и в Москве, на территории парка "Сокольники". Фабрику-музей ёлочных игрушек открыли в 2013 году. Посетители могут ознакомиться с уникальной коллекцией игрушек, собранных со всего мира, принять участие в мастер-классе по росписи, угоститься чаем, а на память купить стеклянный сувенир.

Материал iz.ru 
 

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"Это изменит расклад сил". Пентагон успешно испытал "летающий авианосец"

23.11.2021, 09:32 150094
"Это изменит расклад сил". Пентагон успешно испытал "летающий авианосец"
Фото: РИА Новости
В США опробовали технологию будущего — в небо поднялся транспортный самолет C-130A с экспериментальными беспилотниками X-61A Gremlin на борту. Рои дронов, по мнению американцев, обеспечат господство в воздухе над любым противником. Аналогичные разработки есть и в России. О плюсах и минусах такой тактики — в материале РИА Новости.
 
Особая роль
 
Дроны, как показывают последние конфликты, стремительно вытесняют пилотируемую авиацию: ведут разведку, указывают на цели, наносят удары и выполняют роль узлов связи. Преимущества очевидны: они дешевле, и жизни летчика ничего не угрожает.
 
Но у большинства современных военных беспилотников малый радиус действия, это авиация тактического звена (исключение - американские RQ-4 Global Hawk с дальностью около тысячи километров). Поэтому пункт управления дронами, как правило, находится недалеко от зоны боевых действий. Достаточно его уничтожить, и аппараты рухнут.
 
Пентагон пытается решить эту проблему с 2014 года. В том числе с помощью проекта Gremlins - недорогие БПЛА среднего размера с полуавтономной системой управления. Главное требование: дроны должны базироваться на пилотируемом самолете и возвращаться на носитель после выполнения боевой задачи. С 2018 года технологию испытывали на базе экспериментальных X-61A - с переменным успехом.
Скриншот с видео первого полета беспилотника X-61А
 
В ноябре 2019 года проверяли аэродинамику "Гремлинов" - под крылом самолета. В январе 2020 дрон впервые отделился от носителя и отправился в свободный полет.
 
По замыслу разработчиков, после выполнения боевой задачи беспилотник стыкуется с док-станцией, которую на тросе тащит С-130А, и транспортник втягивает его в грузовой отсек. Однако все девять попыток вернуться на базу были неудачными - мешала чрезмерная тряска. Ликвидировать ее удалось лишь сейчас.
 
Собрать за полчаса
 
Тактико-технические характеристики X-61A "Гремлин" известны. Это беспилотник самолетного типа с толстым фюзеляжем, узким прямым крылом и турбореактивным двигателем. Длина - 4,2 метра, размах крыльев - около 3,5 метра. Взлетная масса - 680 килограммов, из которых 66 - полезная нагрузка.
 
Дальность - 560 километров. Малый боевой радиус нивелируется возможностью базирования на дальнемагистральном самолете - это ноу-хау проекта.
Скриншот с видео первого полета беспилотника X-61А
 

В случае успеха ВВС США получат совершенно новые боевые возможности, - рассказал журналистам менеджер программы "Гремлин" Тим Китер. - Мы сможем запускать дроны в воздух на границе зоны действия ПВО противника. Самолет-носитель остается вне зоны поражения, а рой запущенных с него дронов собирает информацию, идентифицирует цели и выполняет другие функции в опасной для летчиков зоне".

 
По словам Китера, следующий этап - тестовый запуск сразу четырех дронов. Самолет должен потом собрать их за полчаса.
 
Независимо от результатов наблюдатели уже заговорили о тактике войн будущего: применении целых роев недорогих беспилотников. Расчет Пентагона, по мнению экспертов, прост. В случае вооруженного противостояния с равным или близким по силе противником американцы задействуют прежде всего авиацию. В авангарде пойдут БПЛА, которые не только укажут на цели и прикроют от радиоэлектронного противодействия, но и смогут заправлять пилотируемые самолеты топливом.
 
Сила "роя"
 
Такие технологии развивают не только в США. В частности, российская компания "Кронштадт" работает над системой применения роя дронов на основе искусственного интеллекта.
 

Основной упор - на автономизацию бортов, повышение их интеллекта, информационной осведомленности беспилотников, - объясняет генеральный директор предприятия Сергей Богатиков. - Это наделяет их способностью самостоятельно принимать правильные решения при минимальном участии человека".

 
Как ожидается, перспективное соединение будет самостоятельно распределять функции - ударные, разведывательные. В перспективе беспилотная "орда" сможет автономно искать и поражать заданные цели, передавая информацию о них союзным силам.
 
"Существенный минус"
 
Не исключено, что умные рои и "летающие авианосцы" станут обязательными в операциях с участием наземных, воздушных и морских войск.
 

Самолет военно-транспортной авиации способен взять на борт достаточно много небольших БПЛА и выполнять при них функции крылатого штаба, - говорит главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - Дроны смогут возвращаться на носитель (например, для дозаправки) и вновь отправляться на задание. К примеру, "Гремлины" допустимо задействовать в качестве барражирующих боеприпасов. Если же они не обнаружат достойную цель - вернутся обратно".

Скриншот с видео первого полета беспилотника X-61А
 
Впрочем, по его словам, у технологии есть и недостатки. Главный - уязвимость самолета-носителя.
 

Чтобы потопить авианосец, нужно прорвать противовоздушные и противоракетные рубежи его эскорта. Для уничтожения самолета-транспортника достаточно одной зенитной ракеты, - уточняет Мураховский. - А российские ЗРС С-400 поражают цели на удалении до 400 километров".

 
Таким способом, считает эксперт, можно воевать лишь с противником без развитой системы ПВО - например, террористами. Однако в том же Афганистане американские беспилотники мало повлияли на ситуацию в целом.
 

По колено в воде. Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?

16.11.2021, 13:27 195157
Фото: Jane Barlow
Человечество находится на грани катастрофы — температура на планете повышается, наводнения сносят города, пожары уничтожают сотни тысяч гектаров, а качество воздуха с каждым годом ухудшается. Мировые лидеры должны были найти решение проблемы с экологией на 26-м климатическом саммите ООН в Шотландии, но две недели обсуждений выбросов метана и исчезновения лесных массивов фактически закончились ничем — отказаться от дипломатических колкостей в пользу человечества политикам не удалось, а время на поиск сложнейших решений стремительно уходит. Увядающие шансы на спасение — в материале "Ленты.ру".
 
Рады не всем
 
Климатический саммит COP26 (United Nations Climate Change Conference) под предводительством ООН должен был состояться в ноябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. Мероприятие стартовало 31 октября в шотландском Глазго и продолжалось на протяжении почти двух недель. Обсудить проблему глобального потепления и вредных выбросов со всего мира приехали 120 лидеров государств и 25 тысяч делегатов из 200 стран. Среди наиболее видных деятелей на мероприятие прибыли принц Уэльский Чарльз, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Джо Байден, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие. Кроме глав государств и представителей королевской семьи в Глазго приехали основатель Amazon Джефф Безоc, крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс, а также голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который ведет активную деятельность по борьбе с изменением климата.
 
Некоторые мировые лидеры отказались от визита — мероприятие пропустили китайский лидер Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, королева Великобритании Елизавета II. Глава КНР подготовил для конференции письмо, в котором изложил свою позицию по климату, а российский президент записал для саммита видеообращение. Лидеры не назвали причины, из-за которых не приехали на саммит лично. В свою очередь, Елизавета II планировала приехать в Глазго 1 ноября, но поменяла планы по состоянию здоровья — в конце октября королеве пришлось лечь в больницу и пройти обследования. Свой визит в Глазго отменил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Отмену визита лидера объяснили отказом британских властей обеспечить политику высокий протокол безопасности, как у президента США Джо Байдена.
 

Больше никакой эксплуатации людей, природы и планеты! Больше никакого бла-бла-бла!", - Грета Тунберг шведская экоактивистка.

 
Провести конференцию мирно и спокойно не удалось — около 100 тысяч протестующих со всей Великобритании вышли на улицы Глазго, требуя более активных действий в борьбе с глобальным потеплением. В акции приняли участие представители разных профессий — серферы из графства Корнуолл привезли с собой доски, на которых написали лозунги "У нас нет запасной планеты", "Действуйте прямо сейчас", "Возродите наши океаны". Улицы в городе были частично перекрыты, машины не могли проехать. Ученые заблокировали автомобильный мост через реку Клайд — группа из 21 человека сковала себя цепями в знак протеста и не давала проехать транспорту, активистов задержала полиция.
 
К протестующим присоединилась и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она обвинила участников саммита в несерьезности и призвала не просто обсуждать проблему, но и предпринимать реальные действия для ее решения. "Больше никакой эксплуатации людей, природы и планеты! Больше никакого бла-бла-бла!" — заявила Тунберг. Протесты охватили не только Шотландию, активисты выступали за борьбу с изменениями климата по всему миру. Для навигации по акциям был создан специальный сайт с картой, где точками отметили места протестов. Наибольший удар взяла на себя Великобритания, протесты также прошли во Франции, Канаде, США, Мексике, Испании, Германии, Норвегии, Швеции, Грузии и на Кубе.
 
Водород идей
 
Программа саммита была расписана вплоть до 12 ноября, однако большинство выступлений мировых лидеров были сосредоточены на первой неделе. Власти должны были обсудить реальные действия, которые помогут вдвое сократить объем выбросов углерода и сдержать повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия. Главы государств обращались к коллегам с конкретными идеями, объясняя, что именно предпримут для спасения планеты. Крупную сумму денег на борьбу с изменением климата выделит Япония — в течение следующих пяти лет страна предоставит развивающимся странам до 10 миллиардов долларов, 240 миллионов из них пойдут на сохранение лесных массивов. Японцы также увеличат расходы на адаптацию к изменению климата до 14,8 миллиарда долларов — страна сосредоточится на проектах по отказу от ископаемых источников энергии, перейдя на аммиак и водород.
 
Не приехавший в Глазго глава Китая, который считается одним из крупнейших производителей выбросов во всем мире, также поделился своими планами. В письме Си Цзиньпин пообещал, что в его стране будут менять вредную для экологии инфраструктуру и перейдут на возобновляемые источники энергии с помощью ветровых ферм и солнечных панелей.
 
Владимир Путин в рамках конференции, посвященной управлению лесным хозяйством и землепользованием, заявил, что к 2060 году с помощью лесных экосистем Россия планирует достичь углеродной нейтральности — в стране уже борются с незаконными вырубками, пожарами и увеличивают площади лесовосстановления. Президент подчеркнул, что российские леса способны помочь всей планете в поглощении углекислого газа и выработке кислорода, так как составляют почти 20 процентов от мировых массивов. Позитивные онлайн-речи Путина и Си Цзиньпина не произвели впечатление на бывшего президента США Барака Обаму — политик раскритиковал лидеров за неявку на саммит, отметив, что Россия и Китай, как два крупнейших источника вредных выбросов, не хотят действовать срочно.
 
На спасение планеты пойдут и частные инвестиции, предприниматели решили действовать точечно — основатель Amazon Джефф Безос пообещал выделить на восстановление земель Африки 732 миллиона фунтов стерлингов (почти миллиард долларов). Источники утверждают, что Безос принял решение после разговора с принцем Чарльзом, в совещании также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
 
Участники саммита как один заявляли о необходимости сдержать рост температуры до 1,5 градуса Цельсия. Однако основатель Microsoft Билл Гейтс не стал разделять оптимизм собравшихся. По его мнению, достичь подобной отметки в современных условиях будет очень сложно или даже невозможно. "Я сомневаюсь, что мы сможем этого добиться", — заявил Гейтс. В свою очередь Борис Джонсон допустил более позитивный сценарий — он призвал лидеров "нажать на все рычаги", чтобы предотвратить катастрофу.
 
От души
 
Появление мировых лидеров на конференции широко обсуждалось в сети, а их речи растащили на цитаты. Одним из наиболее ярких выступлений отличился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он сравнил мировых лидеров с агентом 007 Джеймсом Бондом, привязанным к машине Судного дня с тикающей бомбой, которая может уничтожить человечество. "Дорогие коллеги, сегодня мы находимся примерно в том же положении, что и Джеймс Бонд. Вся трагедия в том, что это не фильм, а устройство Судного дня реально", — заявил Джонсон. В заключение премьер-министр призвал обезвредить бомбу.
 
К своему выступлению в рамках саммита креативно подошел и министр иностранных дел островного государства Тувалу в Океании Саймон Кофе — он записал видеообращение на острове Фонгафале, стоя за кафедрой в деловом костюме по колено в воде. Таким способом политик хотел привлечь внимание к проблеме повышения уровня Мирового океана, из-за которой Тувалу может затонуть — на данный момент самая высокая точка государства находится на высоте 4,8 метра над уровнем моря.

 
Общественность повеселил и президент Украины Владимир Зеленский. Во второй день саммита глава государства должен был принять участие в сессии о сокращении выбросов вредных веществ. Предполагалось, что Зеленский выступит после Джо Байдена и Джастина Трюдо. Однако, когда президента Украины пригласили на сцену, он не появился. Вместе с ним мероприятие пропустили еще несколько делегатов. В этот же день Зеленский уточнил в Twitter, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако неизвестно, стало ли обсуждение вопросов с американцами причиной пропуска сессии. В Глазго Зеленский также увиделся с президентом США Джо Байденом — рукопожатие лидеров запечатлели на фото.
 
Резкими высказываниями на саммите отличился президент США Джо Байден. Он раскритиковал Владимира Путина за отсутствие на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Риме, который завершился незадолго до COP26. Американский лидер подчеркнул, что Россия сталкивается с серьезными климатическими проблемами, однако не обсуждает конкретные решения. "То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", — заявил Байден. На следующий день в Сети появились кадры из Магаданской области: в 15 километрах от поселка Армань при температуре минус 20 градусов в тундре начался пожар. В ответ на заявление Байдена Кремль посоветовал не забывать, что леса горят по всему миру, включая американскую Калифорнию.
 
Земной провал
 
Результатом саммита стало подписание нескольких важных соглашений, однако странам не удалось добиться реального прорыва. Одним из первых был подписан договор о запрете вырубки и сжигании лесов ради строительства. Соглашение заключили 105 государств, включая Россию, США, Великобританию, Бразилию, Китай и Индонезию — к 2030 году они должны остановить исчезновение лесов и обратить процесс вспять. На реализацию амбициозного проекта решили выделить 14 миллиардов фунтов стерлингов (19,2 миллиарда долларов) из государственных и частных средств. Часть суммы отправят на остановку вырубки деревьев ради производства пальмового масла, какао, сои и других продуктов. Отдельно инвестиции получат тропические леса в Конго — 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов) должны их защитить. Инициатива оказалась не новой — профессор Университетского колледжа Лондона Саймон Льюис напомнил, что в 2014 году на саммите в Нью-Йорке участники подписали похожую декларацию, однако сокращение массивов не замедлилось.
 
Еще одним соглашением стало обязательство стран по сокращению выбросов метана на 30 процентов к 2030 году. Вещество считается одним из самых опасных парниковых газов, который способствует глобальному потеплению. К инициативе подключились более 80 государств: страны Европейского союза, Великобритания и США — они будут снижать объемы выбросов за счет отказа от ископаемых источников энергии. К соглашению не присоединились Китай, Россия и Индия, которые входят в топ-5 стран по загрязнению воздуха. Джо Байден назвал подписание документа поворотным моментом, так как сокращение выбросов метана благоприятно скажется на состоянии атмосферы, качестве продуктов и здоровье человечества.
 
Меры противодействия изменению климата направили не только на страны в целом, но и на отдельные корпорации. Более 450 финансовых компаний из 45 стран мира вступили в финансовый альянс. В их числе банки, страховые, аудиторские компании, фондовые биржи, рейтинговые агентства и пенсионные фонды с общей суммой активов в 130 триллионов долларов. Теперь участники соглашения будут регулярно отчитываться о разработке зеленой инфраструктуры и развитии экологически чистой энергетики.
 
Саммит в Глазго удивил участников редким соглашением между Китаем и США. Несмотря на едкие высказывания представителей делегаций в адрес друг друга, два государства, между которыми есть ряд недопониманий, договорились создать рабочую группу для активных действий в рамках борьбы с глобальным потеплением. Авторы инициативы встретятся в первой половине 2022 года. На саммите предположили, что договоренность Китая и США положит конец словесной борьбе между ними.
 
Несмотря на подписание соглашений и грандиозных обещаний мировых лидеров, глобального прорыва в климатической повестке не произошло — некоторые идеи обсуждались еще на предыдущих саммитах ООН, однако не сильно повлияли на ситуацию с климатом. За день до окончания саммита генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предсказал конференции провал, уточнив, что странам пока не удалось приблизиться ни к одному из установленных приоритетов в борьбе с климатическим кризисом. Результатами конференции осталась недовольна и российская сторона. Cпецпредставитель президента Руслан Эдельгериев выразил обеспокоенность, что делегаты не пришли к общему консенсусу по поводу сокращения вредных выбросов.
 
За ходом переговоров следили и церковные деятели. Папа Римский Франциск не смог лично посетить саммит, но призвал католиков помолиться, чтобы его участники смогли добиться успеха в борьбе с изменением климата. По его словам, от конференции зависит сохранение планеты — "Божьего творения, данного нам как сад, который нужно возделывать, и как общий дом для нашей человеческой семьи". Проблема изменения климата требует не только обсуждений возможных решений, но и конкретных действий — сокращения объема вредных выбросов и перехода на альтернативные источники энергии. В противном случае придется воспользоваться советом Папы Римского — человечеству останется только молиться.
 

"Активизация совместных усилий": как Россия и страны СНГ намерены взаимодействовать по афганскому вопросу

16.10.2021, 14:58 400978
"Активизация совместных усилий": как Россия и страны СНГ намерены взаимодействовать по афганскому вопросу
Фото: Флаги стран СНГ / Талибы © iacis.ru/Selcuk Samiloglu/DVM/Abaca/Sipa USA/Legion Media
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ, вызывает беспокойство. По его словам, сложившаяся обстановка требует активизации совместных усилий стран Содружества, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях. Путин также отметил необходимость поддерживать процесс межафганского примирения, призвав государства СНГ содействовать работе расширенной "тройки" и московского формата. Эксперты отмечают важность контактов РФ и стран Содружества по афганскому вопросу, а также предстоящих переговоров с другими государствами по этой теме. При этом аналитики подчёркивают, что миру приходится "расхлёбывать последствия действий США и НАТО в Афганистане", пишет RT.
 
Ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ, вызывает беспокойство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-заседания Совета глав государств Содружества.
 

Ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях", - подчеркнул российский лидер.

 
По его словам, вблизи границ СНГ отчётливо видна концентрация экстремистских и террористических группировок, включая ИГИЛ, "Исламское движение Узбекистана" и "Аль-Каиду".
 

По нашим данным, количество только игиловцев на севере Афганистана насчитывает порядка 2 тыс. Их лидеры вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию Содружества, в том числе и под видом беженцев", - сообщил президент России.

 
Затронул Путин и тему сформированного талибами переходного правительства, отметив, что оно не отражает всей палитры афганского общества.
 

Вместе с тем объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления. Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим", - сказал российский лидер, добавив, что не нужно торопиться с официальным признанием талибов, однако взаимодействовать с ними надо.

 
В частности, Путин заявил о необходимости поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к нормализации обстановки в Афганистане.
 

Мы все можем содействовать возобновлению работы расширенной "тройки" - имеется в виду России, США и Китая с участием Пакистана, - я просил бы вас это поддержать, а также московского формата, в котором участвуют ключевые страны региона, включая центральноазиатские. Ведём дело к проведению в самое ближайшее время в октябре встреч в рамках этих механизмов в Москве", - сказал российский лидер.

 
Как уточнил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, московский формат - "это все центральноазиатские страны, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, Россия и сами афганцы". 
 
По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, заседание московского формата состоится 20 октября. За день до этого пройдёт заседание расширенной "тройки" (Россия, США, КНР, Пакистан), во время которой стороны постараются выработать общую позицию в отношении меняющейся ситуации в Афганистане.
 
О том, что военно-политический кризис в этой исламской республике является серьёзной угрозой безопасности странам СНГ, заявил во время онлайн-заседания Совета глав государств Содружества и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По его словам, Душанбе рассчитывает, что предложенная им идея создания единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещённых на территории стран СНГ, будет совместно реализована.
 
Афганский вопрос
 
Напомним, ситуация в Афганистане дестабилизировалась после того, как сначала США, а затем и страны НАТО начали выводить свой контингент из исламской республики. На этом фоне ожесточилось противостояние террористической группировки "Талибан" и правительственных сил. В итоге талибам удалось получить контроль почти над всей территорией государства, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.
 
Как заявил в сентябре глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, поспешный уход войск США и других стран НАТО "осуществлялся без осмысления последствий", в результате чего в Афганистане осталось много оружия.
 

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