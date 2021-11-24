"Это изменит расклад сил". Пентагон успешно испытал "летающий авианосец"

Человечество находится на грани катастрофы — температура на планете повышается, наводнения сносят города, пожары уничтожают сотни тысяч гектаров, а качество воздуха с каждым годом ухудшается. Мировые лидеры должны были найти решение проблемы с экологией на 26-м климатическом саммите ООН в Шотландии, но две недели обсуждений выбросов метана и исчезновения лесных массивов фактически закончились ничем — отказаться от дипломатических колкостей в пользу человечества политикам не удалось, а время на поиск сложнейших решений стремительно уходит. Увядающие шансы на спасение — в материале " Ленты.ру ".

Рады не всем

Климатический саммит COP26 (United Nations Climate Change Conference) под предводительством ООН должен был состояться в ноябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. Мероприятие стартовало 31 октября в шотландском Глазго и продолжалось на протяжении почти двух недель. Обсудить проблему глобального потепления и вредных выбросов со всего мира приехали 120 лидеров государств и 25 тысяч делегатов из 200 стран. Среди наиболее видных деятелей на мероприятие прибыли принц Уэльский Чарльз, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Джо Байден, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие. Кроме глав государств и представителей королевской семьи в Глазго приехали основатель Amazon Джефф Безоc, крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс, а также голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который ведет активную деятельность по борьбе с изменением климата.

Некоторые мировые лидеры отказались от визита — мероприятие пропустили китайский лидер Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, королева Великобритании Елизавета II. Глава КНР подготовил для конференции письмо, в котором изложил свою позицию по климату, а российский президент записал для саммита видеообращение. Лидеры не назвали причины, из-за которых не приехали на саммит лично. В свою очередь, Елизавета II планировала приехать в Глазго 1 ноября, но поменяла планы по состоянию здоровья — в конце октября королеве пришлось лечь в больницу и пройти обследования. Свой визит в Глазго отменил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Отмену визита лидера объяснили отказом британских властей обеспечить политику высокий протокол безопасности, как у президента США Джо Байдена.

Больше никакой эксплуатации людей, природы и планеты! Больше никакого бла-бла-бла!", - Грета Тунберг шведская экоактивистка.

Провести конференцию мирно и спокойно не удалось — около 100 тысяч протестующих со всей Великобритании вышли на улицы Глазго, требуя более активных действий в борьбе с глобальным потеплением. В акции приняли участие представители разных профессий — серферы из графства Корнуолл привезли с собой доски, на которых написали лозунги "У нас нет запасной планеты", "Действуйте прямо сейчас", "Возродите наши океаны". Улицы в городе были частично перекрыты, машины не могли проехать. Ученые заблокировали автомобильный мост через реку Клайд — группа из 21 человека сковала себя цепями в знак протеста и не давала проехать транспорту, активистов задержала полиция.

К протестующим присоединилась и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она обвинила участников саммита в несерьезности и призвала не просто обсуждать проблему, но и предпринимать реальные действия для ее решения. "Больше никакой эксплуатации людей, природы и планеты! Больше никакого бла-бла-бла!" — заявила Тунберг. Протесты охватили не только Шотландию, активисты выступали за борьбу с изменениями климата по всему миру. Для навигации по акциям был создан специальный сайт с картой, где точками отметили места протестов. Наибольший удар взяла на себя Великобритания, протесты также прошли во Франции, Канаде, США, Мексике, Испании, Германии, Норвегии, Швеции, Грузии и на Кубе.

Водород идей

Программа саммита была расписана вплоть до 12 ноября, однако большинство выступлений мировых лидеров были сосредоточены на первой неделе. Власти должны были обсудить реальные действия, которые помогут вдвое сократить объем выбросов углерода и сдержать повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия. Главы государств обращались к коллегам с конкретными идеями, объясняя, что именно предпримут для спасения планеты. Крупную сумму денег на борьбу с изменением климата выделит Япония — в течение следующих пяти лет страна предоставит развивающимся странам до 10 миллиардов долларов, 240 миллионов из них пойдут на сохранение лесных массивов. Японцы также увеличат расходы на адаптацию к изменению климата до 14,8 миллиарда долларов — страна сосредоточится на проектах по отказу от ископаемых источников энергии, перейдя на аммиак и водород.

Не приехавший в Глазго глава Китая, который считается одним из крупнейших производителей выбросов во всем мире, также поделился своими планами. В письме Си Цзиньпин пообещал, что в его стране будут менять вредную для экологии инфраструктуру и перейдут на возобновляемые источники энергии с помощью ветровых ферм и солнечных панелей.

Владимир Путин в рамках конференции, посвященной управлению лесным хозяйством и землепользованием, заявил, что к 2060 году с помощью лесных экосистем Россия планирует достичь углеродной нейтральности — в стране уже борются с незаконными вырубками, пожарами и увеличивают площади лесовосстановления. Президент подчеркнул, что российские леса способны помочь всей планете в поглощении углекислого газа и выработке кислорода, так как составляют почти 20 процентов от мировых массивов. Позитивные онлайн-речи Путина и Си Цзиньпина не произвели впечатление на бывшего президента США Барака Обаму — политик раскритиковал лидеров за неявку на саммит, отметив, что Россия и Китай, как два крупнейших источника вредных выбросов, не хотят действовать срочно.

На спасение планеты пойдут и частные инвестиции, предприниматели решили действовать точечно — основатель Amazon Джефф Безос пообещал выделить на восстановление земель Африки 732 миллиона фунтов стерлингов (почти миллиард долларов). Источники утверждают, что Безос принял решение после разговора с принцем Чарльзом, в совещании также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Участники саммита как один заявляли о необходимости сдержать рост температуры до 1,5 градуса Цельсия. Однако основатель Microsoft Билл Гейтс не стал разделять оптимизм собравшихся. По его мнению, достичь подобной отметки в современных условиях будет очень сложно или даже невозможно. "Я сомневаюсь, что мы сможем этого добиться", — заявил Гейтс. В свою очередь Борис Джонсон допустил более позитивный сценарий — он призвал лидеров "нажать на все рычаги", чтобы предотвратить катастрофу.

От души

Появление мировых лидеров на конференции широко обсуждалось в сети, а их речи растащили на цитаты. Одним из наиболее ярких выступлений отличился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он сравнил мировых лидеров с агентом 007 Джеймсом Бондом, привязанным к машине Судного дня с тикающей бомбой, которая может уничтожить человечество. "Дорогие коллеги, сегодня мы находимся примерно в том же положении, что и Джеймс Бонд. Вся трагедия в том, что это не фильм, а устройство Судного дня реально", — заявил Джонсон. В заключение премьер-министр призвал обезвредить бомбу.

К своему выступлению в рамках саммита креативно подошел и министр иностранных дел островного государства Тувалу в Океании Саймон Кофе — он записал видеообращение на острове Фонгафале, стоя за кафедрой в деловом костюме по колено в воде. Таким способом политик хотел привлечь внимание к проблеме повышения уровня Мирового океана, из-за которой Тувалу может затонуть — на данный момент самая высокая точка государства находится на высоте 4,8 метра над уровнем моря.





Общественность повеселил и президент Украины Владимир Зеленский. Во второй день саммита глава государства должен был принять участие в сессии о сокращении выбросов вредных веществ. Предполагалось, что Зеленский выступит после Джо Байдена и Джастина Трюдо. Однако, когда президента Украины пригласили на сцену, он не появился. Вместе с ним мероприятие пропустили еще несколько делегатов. В этот же день Зеленский уточнил в Twitter, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако неизвестно, стало ли обсуждение вопросов с американцами причиной пропуска сессии. В Глазго Зеленский также увиделся с президентом США Джо Байденом — рукопожатие лидеров запечатлели на фото.

Резкими высказываниями на саммите отличился президент США Джо Байден. Он раскритиковал Владимира Путина за отсутствие на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Риме, который завершился незадолго до COP26. Американский лидер подчеркнул, что Россия сталкивается с серьезными климатическими проблемами, однако не обсуждает конкретные решения. "То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", — заявил Байден. На следующий день в Сети появились кадры из Магаданской области: в 15 километрах от поселка Армань при температуре минус 20 градусов в тундре начался пожар. В ответ на заявление Байдена Кремль посоветовал не забывать, что леса горят по всему миру, включая американскую Калифорнию.

Земной провал

Результатом саммита стало подписание нескольких важных соглашений, однако странам не удалось добиться реального прорыва. Одним из первых был подписан договор о запрете вырубки и сжигании лесов ради строительства. Соглашение заключили 105 государств, включая Россию, США, Великобританию, Бразилию, Китай и Индонезию — к 2030 году они должны остановить исчезновение лесов и обратить процесс вспять. На реализацию амбициозного проекта решили выделить 14 миллиардов фунтов стерлингов (19,2 миллиарда долларов) из государственных и частных средств. Часть суммы отправят на остановку вырубки деревьев ради производства пальмового масла, какао, сои и других продуктов. Отдельно инвестиции получат тропические леса в Конго — 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов) должны их защитить. Инициатива оказалась не новой — профессор Университетского колледжа Лондона Саймон Льюис напомнил, что в 2014 году на саммите в Нью-Йорке участники подписали похожую декларацию, однако сокращение массивов не замедлилось.

Еще одним соглашением стало обязательство стран по сокращению выбросов метана на 30 процентов к 2030 году. Вещество считается одним из самых опасных парниковых газов, который способствует глобальному потеплению. К инициативе подключились более 80 государств: страны Европейского союза, Великобритания и США — они будут снижать объемы выбросов за счет отказа от ископаемых источников энергии. К соглашению не присоединились Китай, Россия и Индия, которые входят в топ-5 стран по загрязнению воздуха. Джо Байден назвал подписание документа поворотным моментом, так как сокращение выбросов метана благоприятно скажется на состоянии атмосферы, качестве продуктов и здоровье человечества.

Меры противодействия изменению климата направили не только на страны в целом, но и на отдельные корпорации. Более 450 финансовых компаний из 45 стран мира вступили в финансовый альянс. В их числе банки, страховые, аудиторские компании, фондовые биржи, рейтинговые агентства и пенсионные фонды с общей суммой активов в 130 триллионов долларов. Теперь участники соглашения будут регулярно отчитываться о разработке зеленой инфраструктуры и развитии экологически чистой энергетики.

Саммит в Глазго удивил участников редким соглашением между Китаем и США. Несмотря на едкие высказывания представителей делегаций в адрес друг друга, два государства, между которыми есть ряд недопониманий, договорились создать рабочую группу для активных действий в рамках борьбы с глобальным потеплением. Авторы инициативы встретятся в первой половине 2022 года. На саммите предположили, что договоренность Китая и США положит конец словесной борьбе между ними.

Несмотря на подписание соглашений и грандиозных обещаний мировых лидеров, глобального прорыва в климатической повестке не произошло — некоторые идеи обсуждались еще на предыдущих саммитах ООН, однако не сильно повлияли на ситуацию с климатом. За день до окончания саммита генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предсказал конференции провал, уточнив, что странам пока не удалось приблизиться ни к одному из установленных приоритетов в борьбе с климатическим кризисом. Результатами конференции осталась недовольна и российская сторона. Cпецпредставитель президента Руслан Эдельгериев выразил обеспокоенность, что делегаты не пришли к общему консенсусу по поводу сокращения вредных выбросов.

За ходом переговоров следили и церковные деятели. Папа Римский Франциск не смог лично посетить саммит, но призвал католиков помолиться, чтобы его участники смогли добиться успеха в борьбе с изменением климата. По его словам, от конференции зависит сохранение планеты — "Божьего творения, данного нам как сад, который нужно возделывать, и как общий дом для нашей человеческой семьи". Проблема изменения климата требует не только обсуждений возможных решений, но и конкретных действий — сокращения объема вредных выбросов и перехода на альтернативные источники энергии. В противном случае придется воспользоваться советом Папы Римского — человечеству останется только молиться.