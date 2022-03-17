Танец о полку Игореве: Ансамблю Моисеева - 85

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Русское "Яблочко" и испанские кабальеро. Мексиканское "Сапатео" и греческий "Сиртаки". Государственному академическому ансамблю народного танца (ГААНТ), известному в России как Ансамбль Моисеева, а на Западе как Балет Моисеева, исполнилось 85 лет. За это время коллектив отразил в танце жизнь десятков народностей, представил более 300 названий, сменил шесть поколений артистов (ныне танцует седьмое) и не побывал с гастролями разве что в Антарктиде, сообщает " Известия ".

По партийной программе

Славную дату ансамбль празднует серией гала-концертов - очередной состоялся в Большом театре, альма-матер отца-основателя. Игорь Моисеев начинал артистом ГАБТа, в 24 года поставил там свой первый балет, делал физкультурные парады на Красной площади, спектакли в Армянской студии Рубена Симонова, давал уроки фехтования в МХТ. А в тридцать организовал Ансамбль народного танца. "Оказалось, - признавался он потом, - что созданный мною коллектив на редкость подходит к той партийной программе, которая говорит, что создает искусство народ".



Со своими артистами он ездил в фольклорные экспедиции, искал то, что впоследствии назовут фольклорной интонацией, а танцам, созданным на ее основе, придавал академический блеск и отточенность. Незадолго до войны у ансамбля появился собственный дом - недостроенный театр Всеволода Мейерхольда, нынешний Концертный зал имени Чайковского, в разгар Великой Отечественной - собственная школа. А после Победы началась миротворческая и дипломатическая миссия.

За свою 85-летнюю историю моисеевцы объездили более 60 стран, наращивая коллекцию танцев и не побывав разве что в Антарктиде. В каждой стране ансамбль осваивал местную хореографию, причем результат порой оказывался и народнее, и совершеннее первоисточника. Носители оригинала охотно помогали: Ким Чен Ир, восхитившись артистами, прислал в Москву корейских педагогов.





Праздник с тобой

После ухода из жизни отца-основателя авторские коллективы обычно хиреют, рано или поздно исчезают или до неузнаваемости переформатируются. Ансамбль Моисеева избежал этой участи, созданный им сценический жанр народного танца живет и процветает.



"Моисеев - гений, - сказала, открывая торжество в Большом театре, художественный руководитель и директор ГААНТ имени Игоря Моисеева Елена Щербакова. - Его Господь поцеловал, я считаю так. Он ни на кого не похож абсолютно как хореограф, как режиссер, как художник и плюс как философ, потому что Моисеев - это добро, мир и любовь для всех людей".

Поддержал директора народный артист СССР Владимир Васильев. 26 лет назад, в 90-й день рождения Моисеева, он, будучи директором ГАБТа, приветствовал его со сцены (в ложах также сидели президент Ельцин и премьер-министр Черномырдин с семьями). На этот раз Васильев появился на экране, но смысл его речи был примерно тем же: "Моисеев - наше детство, юность, зрелость. Моисеев - это всегда праздник".

После ковидных ограничений Большой выглядел непривычно многолюдным: до отказа заполненный партер и ярусы предвкушали феерическое зрелище. Моисеевцы начали с класс-концерта "Дорога к танцу" (упражнение у станка, упражнение на русскую тему, упражнение на украинскую тему). Затем пошли любимые мэтром жанры танцевальной сюиты и хореографической картины с экскурсами в Грецию, Мексику, Испанию, Аргентину, ну и конечно, любимые хиты вроде "Сицилийской тарантеллы", "Арагонской хоты" и "Гаучо". Везде ансамбль был подобен часовому механизму, заведенному на годы вперед. Техника - поразительная, обаяние - сногсшибательное, стабильность - непоколебимая. Плюс поразительное для многократно обкатанных программ ощущение свежести и новизны.





Талантливое нутро





Задумывались ли вы, для чего живете? Игорь Моисеев прожил долгую жизнь, успев отпраздновать свой сотый день рождения и 69-й - ансамбля. Домой к юбиляру тогда приехал президент Владимир Путин с букетом бордовых роз. В Кремлевском дворце вместе с моисеевцами танцевали звезды мирового балета. Присутствовал в зале и сам Игорь Александрович, поднявший бокал шампанского под звуки "Заздравной песни". Накануне он поговорил с " Известиями ". Интервью, которое он дал обозревателю газеты, экс-артистке его ансамбля Лидии Шаминой стало для мэтра последним. Вот несколько выдержек из этого разговора.

- Я всегда хотел создавать вещи, которые меня художественно удовлетворяют. Так бы я сказал.

Чаще всего в репетиционном зале звучит ваше хлеcткое, как хлыст, "плие!" Артисты от него буквально стонут. Зачем вам это нужно?

- Прием плие (низкое приседание для прыжка. - "Известия") - это пружина, а значит, энергия. Без плие не может быть ни движения, ни толчка для прыжка - какой тогда танец? На сцене плие дает движению необходимую широту, какой нет в народных танцах. Собственно, это основа нашей школы танца. Вы говорите "трудно"? Так я никого не держу. У нас вообще всё танцевать неудобно: слишком много сил надо тратить.

Вы страшно злитесь, когда кого-то из ваших артистов называют солистами ансамбля.

- Я выгоню любого, кто возомнит себя солистом. С 10 февраля 1937 года, когда состоялась первая репетиция ансамбля, и до сих пор у нас действует принцип: "Все учат всё". Если артист солирует в одном номере, в следующем он абсолютный кордебалет. Так построены наши программы.



Вы своих артистов называете "дрессированными кроликами"? Почему?

- Видите ли, очень трудно извлечь из них талантливое нутро. То ли ленивы, то ли не понимают, зачем пришли в ансамбль. Поэтому легче самому показать и крикнуть: "Делайте что вам говорят!"

В чем секрет вашего успеха?

- Я с юности усвоил одну вещь: никогда нельзя собой восхищаться. Чуть успокоился - всё, пропало.

Нам, зрителям, восхищаться можно и нужно. 4 апреля в Концертном зале имени Чайковского состоится еще один юбилейный концерт Ансамбля Игоря Моисеева. Время прийти и убедиться в верности его слов: "Не вижу более праздничного, жизнелюбивого вида искусства, чем народный танец… В нем таится такой заряд веселья и бодрости, который в состоянии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над человеком наших дней".



