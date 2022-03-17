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Танец о полку Игореве: Ансамблю Моисеева - 85

16.03.2022, 21:03 871
Танец о полку Игореве: Ансамблю Моисеева - 85
Фото: iz.ru
Русское "Яблочко" и испанские кабальеро. Мексиканское "Сапатео" и греческий "Сиртаки". Государственному академическому ансамблю народного танца (ГААНТ), известному в России как Ансамбль Моисеева, а на Западе как Балет Моисеева, исполнилось 85 лет. За это время коллектив отразил в танце жизнь десятков народностей, представил более 300 названий, сменил шесть поколений артистов (ныне танцует седьмое) и не побывал с гастролями разве что в Антарктиде, сообщает "Известия".
 
По партийной программе
 
Славную дату ансамбль празднует серией гала-концертов - очередной состоялся в Большом театре, альма-матер отца-основателя. Игорь Моисеев начинал артистом ГАБТа, в 24 года поставил там свой первый балет, делал физкультурные парады на Красной площади, спектакли в Армянской студии Рубена Симонова, давал уроки фехтования в МХТ. А в тридцать организовал Ансамбль народного танца. "Оказалось, - признавался он потом, - что созданный мною коллектив на редкость подходит к той партийной программе, которая говорит, что создает искусство народ".

Со своими артистами он ездил в фольклорные экспедиции, искал то, что впоследствии назовут фольклорной интонацией, а танцам, созданным на ее основе, придавал академический блеск и отточенность. Незадолго до войны у ансамбля появился собственный дом - недостроенный театр Всеволода Мейерхольда, нынешний Концертный зал имени Чайковского, в разгар Великой Отечественной - собственная школа. А после Победы началась миротворческая и дипломатическая миссия.
 
За свою 85-летнюю историю моисеевцы объездили более 60 стран, наращивая коллекцию танцев и не побывав разве что в Антарктиде. В каждой стране ансамбль осваивал местную хореографию, причем результат порой оказывался и народнее, и совершеннее первоисточника. Носители оригинала охотно помогали: Ким Чен Ир, восхитившись артистами, прислал в Москву корейских педагогов.

 
Праздник с тобой
 
После ухода из жизни отца-основателя авторские коллективы обычно хиреют, рано или поздно исчезают или до неузнаваемости переформатируются. Ансамбль Моисеева избежал этой участи, созданный им сценический жанр народного танца живет и процветает.

"Моисеев - гений, - сказала, открывая торжество в Большом театре, художественный руководитель и директор ГААНТ имени Игоря Моисеева Елена Щербакова. - Его Господь поцеловал, я считаю так. Он ни на кого не похож абсолютно как хореограф, как режиссер, как художник и плюс как философ, потому что Моисеев - это добро, мир и любовь для всех людей".
 
Поддержал директора народный артист СССР Владимир Васильев. 26 лет назад, в 90-й день рождения Моисеева, он, будучи директором ГАБТа, приветствовал его со сцены (в ложах также сидели президент Ельцин и премьер-министр Черномырдин с семьями). На этот раз Васильев появился на экране, но смысл его речи был примерно тем же: "Моисеев - наше детство, юность, зрелость. Моисеев - это всегда праздник".
 
После ковидных ограничений Большой выглядел непривычно многолюдным: до отказа заполненный партер и ярусы предвкушали феерическое зрелище. Моисеевцы начали с класс-концерта "Дорога к танцу" (упражнение у станка, упражнение на русскую тему, упражнение на украинскую тему). Затем пошли любимые мэтром жанры танцевальной сюиты и хореографической картины с экскурсами в Грецию, Мексику, Испанию, Аргентину, ну и конечно, любимые хиты вроде "Сицилийской тарантеллы", "Арагонской хоты" и "Гаучо". Везде ансамбль был подобен часовому механизму, заведенному на годы вперед. Техника - поразительная, обаяние - сногсшибательное, стабильность - непоколебимая. Плюс поразительное для многократно обкатанных программ ощущение свежести и новизны.

 
Талантливое нутро
 
Игорь Моисеев прожил долгую жизнь, успев отпраздновать свой сотый день рождения и 69-й - ансамбля. Домой к юбиляру тогда приехал президент Владимир Путин с букетом бордовых роз. В Кремлевском дворце вместе с моисеевцами танцевали звезды мирового балета. Присутствовал в зале и сам Игорь Александрович, поднявший бокал шампанского под звуки "Заздравной песни". Накануне он поговорил с "Известиями". Интервью, которое он дал обозревателю газеты, экс-артистке его ансамбля Лидии Шаминой стало для мэтра последним. Вот несколько выдержек из этого разговора.

Задумывались ли вы, для чего живете?
 
- Я всегда хотел создавать вещи, которые меня художественно удовлетворяют. Так бы я сказал.
 
Чаще всего в репетиционном зале звучит ваше хлеcткое, как хлыст, "плие!" Артисты от него буквально стонут. Зачем вам это нужно?
 
- Прием плие (низкое приседание для прыжка. - "Известия") - это пружина, а значит, энергия. Без плие не может быть ни движения, ни толчка для прыжка - какой тогда танец? На сцене плие дает движению необходимую широту, какой нет в народных танцах. Собственно, это основа нашей школы танца. Вы говорите "трудно"? Так я никого не держу. У нас вообще всё танцевать неудобно: слишком много сил надо тратить.
 
Вы страшно злитесь, когда кого-то из ваших артистов называют солистами ансамбля.
 
- Я выгоню любого, кто возомнит себя солистом. С 10 февраля 1937 года, когда состоялась первая репетиция ансамбля, и до сих пор у нас действует принцип: "Все учат всё". Если артист солирует в одном номере, в следующем он абсолютный кордебалет. Так построены наши программы.

Вы своих артистов называете "дрессированными кроликами"? Почему?
 
- Видите ли, очень трудно извлечь из них талантливое нутро. То ли ленивы, то ли не понимают, зачем пришли в ансамбль. Поэтому легче самому показать и крикнуть: "Делайте что вам говорят!"
 
В чем секрет вашего успеха?
 
- Я с юности усвоил одну вещь: никогда нельзя собой восхищаться. Чуть успокоился - всё, пропало.
 
Нам, зрителям, восхищаться можно и нужно. 4 апреля в Концертном зале имени Чайковского состоится еще один юбилейный концерт Ансамбля Игоря Моисеева. Время прийти и убедиться в верности его слов: "Не вижу более праздничного, жизнелюбивого вида искусства, чем народный танец… В нем таится такой заряд веселья и бодрости, который в состоянии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над человеком наших дней".

 

новости по теме

"Baroсco. Scherzi musicali di Monteverdi"

01.03.2022, 17:27 8481
"Baroсco. Scherzi musicali di Monteverdi"
Фото: Кадр с видео
Солистка оперной труппы ГАТОБ им. Абая Зарина Алтынбаева (сопрано) и приглашенный артист оперы Батыржан Смаков (контратенор) исполняют в стенах театра бессмертные сочинения истинного художника-композитора эпохи Ренессанса - Клаудио Монтеверди, а балетная труппа театра помогает усиливать ощущение стиля Барроко.

 
Исполнители:
 
Зарина Алтынбаева - сопрано. 
Батыржан Смаков - контратенор.
Александр Тхай - скрипка.
Ильяс Бекишев - клавесин.
Эльдар Айтбеков - виолончель.
Адиль Ерболат - ударные.
Дильшат Аджиев - контрабас.
Жандос Естай - гитара.
Ержан Кушанов - флейта.
Мадина Капеу (приглашенная скрипка).
 
Артисты балета:
 
Гулим Турсынгалиева, Баратова Аружан, Бахыткызы Аружан, Алпамысулы Нурсултан, Абилов Эльдар, Вербовой Богдан.
 

Звезда над Саграда Фамилия: завершающая фаза строительства

09.12.2021, 17:13 75690
Звезда над Саграда Фамилия: завершающая фаза строительства
Фото: Кадр с видео
В Барселоне официально открыта вторая по высоте башня Собора Святого Семейства, ее украсила гигантская 5-тонная 12-конечная звезда, сообщает euronews.

Торжественное событие ознаменовало завершающую фазу возведения фактически самого известного долгостроя в мире.

Новая башня Девы Марии высотой 138 метров - первый достроенный элемент храма с 1976 года.


Вместе с водруженной звездой все 800 окон башни озарились белым и синим цветами, символизирующими плащ Девы Марии.

Пусть эта звезда, сияющая с сегодняшнего дня, озарит вас, чтобы, перебирая четки в молитве, вы раз и навсегда сказали "да" милостям Господа и сказали "нет" греху", - Франциск Папа Римский.


Еще при жизни Антонио Гауди был уверен, что его главное детище не будет построено при нем.

Строительство Саграда Фамилия по его проекту начали в далеком 1882 году и планировали завершить в 2026 - к столетию со дня смерти архитектора.

Но из-за пандемии сбыться задуманному вряд ли удастся. Новая дата завершения строительства пока не определена.
 

Тина Кароль рассказала о своем новом альбоме

21.11.2021, 18:42 128421
Тина Кароль рассказала о своем новом альбоме

"Вечные" - новая попытка киновселенной Marvel завоевать мировой прокат

16.11.2021, 12:54 148185
Фото: РИА Новости
Боссы Disney мечтают вернуть времена, когда супергероические картины били рекорды по сборам. Но сейчас, чтобы очередное продолжение саги о людях со сверхспособностями окупило затраты на производство, нужно изощряться. Например, делать гибридные релизы - когда фильм за 200 миллионов долларов выходит и на широком экране, и онлайн. И привлекать мегазвезд вроде Сальмы Хайек и Анджелины Джоли. Продюсер-демиург Кевин Файги еще и лауреата "Оскара" Хлою Чжао позвал - и запустил ее первый крупнобюджетный проект. О том, что получилось, в материале РИА Новости.
 
Призрачные встречные
 
Если не закапываться в подробности киновселенского строения, то смысл выхода "Вечных" в том, чтобы как-то подменить "Мстителей", чья сюжетная арка закончилась в предыдущей фазе развития на красивом и сверхкассовом фильме "Мстители: Финал".
 
С тех пор герои понемногу расползлись по другим сериям, и пришло время ввести новых. Кевин Файги, главный по кино Marvel, ставит по-крупному: добавляет в глобальный сюжет целую новую команду. Правда, неожиданным образом.

 
Вот как это выглядит: сперва на манер кубриковской "Космической одиссеи" мимо Солнца летит некая большая геометричная штука, похожая на плоскую картонную упаковку. Это корабль из иных миров, откуда на первобытную Землю прибывают бессмертные люди со сверхспособностями и начинают учить неумелое человечество всяким премудростям. Без сторонних подсказок поголовье homo sapiens, по версии фильма "Вечные", до колеса и прочих изобретений не додумалось бы.
 
С годами межпланетные просветители обосновались на Земле, законспирировались и прикипели к нам, братьям меньшим. Один (Кумэйл Нанджиани) стал популярным актером в Болливуде, другая (Джемма Чан) выбрала путь музейного куратора. Они ловко обманывают общество, поскольку веками не стареют. И постепенно выясняют, зачем же на самом деле их направили на Землю, которую нужно защитить от немедленного уничтожения.
 
Кто складывал из ледышек заветное слово
 
По общему ощущению от картины, режиссер Хлоя Чжао куда-то не туда попала - или просто зря взяла трубку в определенный момент. Она же сейчас примерно самая перспективная постановщица в мире. За третий фильм - независимую и художественно выразительную "Землю кочевников" - она получила и несколько "Оскаров", включая главный, и "Золотого льва" в Венеции. Понятно, что ее маневр в сторону самой кассовой франшизы выглядит как попытка вовремя капитализировать успех - и монетизировать его. Зарабатывать не стыдно, да и у Чжао были причины: она надеялась снять что-то такое, чего в пределах Marvel еще не делали, например добавила куда больше натурных съемок. Получилось ли у нее - отдельный вопрос.
 
Именем Анджелины Джоли тоже заманивают на "Вечных", но вряд ли эту работу она может записать себе в актив. Героиня у нее довольно блеклая, даже не дебют в обойме Disney, ведь Анджелина отыграла две части "Малефисенты", где образ куда заметнее. И в целом надо признать, что под крыло Marvel артисты состоявшиеся приходят не вершить историю, а придать карьере запоздалый дополнительный импульс. Что Камбербэтч, что Джоли, хотя она никогда не славилась невероятными актерскими перевоплощениями.
 
Из всех артистов в проекте заметнее всего Барри Кеоган - правда, у него совсем небольшая роль Вечного, который управляет разумом. Этот поразительный актер с тяжелой судьбой ранее вытянул единолично "Убийство священного оленя" и сыграл ярчайший эпизод в "Легенде о Зеленом Рыцаре".
 
Бренное
 
Теперь о грустном. Ни Барри Кеоган, ни многочисленные натурные съемки, где приличные актеры стоят в нелепых костюмах на фоне красивых пейзажей, - ничто не спасло "Вечных" от разгрома. Первый фильм Marvel, заслуживший скорее отрицательные, а не положительные оценки у критики, которая обычно Marvel и Disney охотно перехваливает, тактическая и стратегическая ошибка - ни больше ни меньше.
 
Прежде всего возмущает антинаучная картина мира, которую нам навязывают. Раньше мейнстримная супергероика ни на что особенное не претендовала, только развлекала, а теперь утверждает, что история человечества вовсе не такая, как нам казалось. За этой конспирологической альтернативой даже иронически наблюдать неловко. По степени невменяемости это напоминает те видео, которые показывают дослужившимся до определенного уровня адептам сайентологов.
 
Фильм чудовищно затянут - "Вечные" действительно длятся вечность, почти два часа сорок минут. По идее, это должно было оправдаться тем, что новых героев в картине очень много. Но, по сути, мы даже имена их уверенно выучить не успеваем - различия бессмертных неочевидны.
 
Для Чжао было важно показать в рамках консервативной киновселенной Marvel постельную сцену - но чего мы там не видели? И глухого персонажа по имени Маккари (она очень быстро бегает, что-то в духе Флэша из DC), которую на языке жестов сыграла Лорен Ридлофф ("Ходячие мертвецы"), действительно не слышащая ничего с рождения.
 
Инклюзивность - сама по себе потрясающая возможность. Благодаря этому новомодному и гуманистичному веянию кинематографисты рассказывают такие истории, до которых быть может и не добрались бы. Но это же очень интересно - понять, чем живут люди, с которыми мы редко пересекаемся, о чьих нуждах и страстях не знаем. Это помогает нам всем сплачиваться как социуму.
 
Вот только за местной инклюзией ничего не кроется: да, иногда кто-то говорит жестами, это переводят субтитрами - и все. За Ридлофф порадоваться не получается, у нее не очень много ролей. И хорошо, что она нашла работу, но ею в данном случае нагло попользовались.
 
Третий прокатный фильм Marvel за год (еще была "Черная вдова" и "Шан-Чи") - и третий раз без планетарных успехов. Может действительно кино изменилось навсегда и теперь масштабные вселенные никому не нужны за пределами сериалов. А может это все временно и Marvel однажды снова нас удивит (что было бы, конечно, невероятно, ведь "Вечные" - 26-й релиз, поздновато разворачиваться). Но не в этот раз.
 

В Кремле с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко

19.09.2021, 13:15 454635
В Кремле с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко
МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги, оперные звезды из разных стран. Официальная стоимость билетов в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей (более миллиона тенге), уточнили в РИА Новости.
 
В концерте приняли участие Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и другие знаменитости, ранее выступавшие вместе с Анной Нетребко на лучших сценах мира.
 
Шоу в Кремле было грандиозным: и по составу исполнителей, и по выбору номеров в программе, и по атмосфере - душевной и ослепительно яркой, как сама Анна.

 
В самом начале концерта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зачитал поздравление от Владимира Путина. Далее на экраны вывели видеообращение от Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.
 
Роскошные цветы, в том числе от Владимира Путина, теплые слова и поздравления, сюрпризы от друзей, коллег и, конечно, от мужа - Юсифа Эйвазова. Он удивил именинницу двумя премьерами, новыми композициями: обе про любовь (соло и в дуэте с Валерией). Анна явно не была к этому готова и в какой-то момент растрогалась, отворачивалась от зала и пытаясь скрыть слезы.
 

Этот вечер, этот концерт, люди, которые сидят в зале с горящими глазами, - это все так достойно тебя! Ты даришь всем то, что тебе дано богом, - твой талант, - сказал Юсиф Эйвазов. - Ты даришь его щедро, не щадишь себя. Именно поэтому у тебя миллионы поклонников во всех уголках мира".


Овации и аплодисменты не смолкали: публика была в восторге от концерта. В первом отделении - лучшие оперные номера. Во втором - чего только не было: и сюрпризы, и слезы, и шутки, и совместные выступления с оперными и эстрадными звездами.
 
Самый трогательный момент: когда Анна пригласила на сцену своих подруг (в основном - из ее родного Краснодара) и сына Тьяго. Все они вместе исполнили песню "Крылатые качели" - солировала Хибла Герзмава.
 
Зал встал, когда Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели вместе. А потом восхищался - когда она пела и танцевала. И ликовал в финале - когда на сцену вышел друг Анны, Филипп Киркоров: "Это твой день! Viva la Diva!"

 

Martial Arts Today. Вьетнамское кунгфу Хонг-за-куен

16.09.2021, 21:33 409680
Martial Arts Today. Вьетнамское кунгфу Хонг-за-куен
Весьма интересное направление кунгфу из Вьетнама, которое является вьетнамским вариантом одного из самых известных стилей китайского ушу хунгар-цюань из южной провинции Гуандун (в северокитайском произношении – "хунцзя-цюань", т.е. "кулак семьи Хун"). На мой взгляд, вполне заслуживает внимания. 

Смотрите в выпуске ютуб-канала Святослава Шталя: 


Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов
 

Martial Arts Today. Crazy spinning kicking

15.09.2021, 21:37 351819
Martial Arts Today. Crazy spinning kicking

Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов
 

Martial Arts Today. Drill Smart, Drill Hard, Drill Fast

14.09.2021, 21:40 318987
Martial Arts Today. Drill Smart, Drill Hard, Drill Fast

The problem with Jiu-Jitsu drills, though, is that people do not like to do them. The moment you try rolling, you get hooked to the adrenaline rush of chaotic “fighting for your life”. Once you know that is in store, you are less likely to really focus on repetitive motions in the form of drills during training. Well, it is something you have to do, so you better try and find a way!


Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов
 

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