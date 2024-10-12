11.10.2024, 23:25 2086
Диалог культур и цивилизаций - путь к миру и процветанию. Представительный форум в Ашхабаде
Фото: kabar.kg
Рассказать друзьям
Международный форум высокого уровня в столице Туркменистана "Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития" приурочен к трёхсотлетию гуманиста и философа, поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Значимость конференции подчеркивает то, что в ее работе принимают участие 9 президентов, несколько делегаций возглавляют вторые и третьи лица государств, прибыли и руководители международных организаций. Вопросы сохранения и укрепления мира - основная тема представительной встречи, информирует ИАЦ "Кабар".
Сегодня, как никогда, актуален и востребован опыт наших предков, которые тысячелетиями выстраивали сложную архитектуру отношений между разными народами, от Ближнего Востока до Центральной Азии, от теплых морей на юге и до сибирских просторов на севере Евразийского континента. Несмотря на культурные и религиозные различия, они научили нас таким простым и важным вещам как дружба, уважение к традициям и умение выстраивать межцивилизационный диалог. Это наследие нужно беречь. Обратившись к истокам, мы можем найти ответы на вызовы современности.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем выступлении на форуме подчеркнул, что Махтумкули Фраги - это не просто имя в истории, это символ духа свободы, человечности и высокой морали, чьи идеи и творчество стали мостом между временами, народами и цивилизациями.
Уверен, что сегодняшний форум послужит прочной основой для укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами, которые издавна связывают глубокие исторические корни. Форумы, подобные сегодняшнему, создают уникальную платформу для обсуждения и углубления связей между нашими народами. Они помогают укрепить диалог, заложить основу для более тесного сотрудничества в будущем. Ведь именно культура и духовность являются неразрывной частью успешного международного сотрудничества и устойчивого мира. Мы живем в эпоху перемен, где мир сталкивается с новыми вызовами, будь то изменение климата, глобализация или технологическая революция. Но именно в такие моменты нам необходимо обращаться к урокам прошлого, к великим мыслителям, которые уже показывали путь к гармонии и развитию", - отметил Садыр Жапаров.
Глава нашего государства также сделал акцент на том, что творчество основателя туркменской литературы помогает нам лучше понять друг друга, преодолеть барьеры и создать прочные связи, основанные на взаимном уважении и доверии.
Смысл и значение культурного наследия заключается в том, что национальное достояние того или иного народа щедро распространять, раздавать другим, включать в себя ценности культуры других народов и тем самым способствовать процессу духовного взаимовлияния. Это тот случай, когда раздающий не теряет, а приобретает, воздающий не скудеет, а обогащается", - процитировал Садыр Жапаров строки, принадлежащие перу великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова о творчестве Махтумкули Фраги.
Президент Туркменистана подчеркнул, что Махтумкули Фраги - мастер слова, как своей эпохи, так и всех времен. Будучи великим мудрецом, в своих произведениях он призывал всё человечество к миру и единству, и благодаря своим взглядам, имеющим ценность для всего человечества, навеки занял особое место в сокровищнице мировой цивилизации.
Считаем своей священной обязанностью следовать заветам Великого Фраги", - констатировал Сердар Бердымухамедов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что поэтическое наследие выдающегося сына туркменского народа воспринимается в его стране как неотъемлемая часть общей сокровищницы тюркской культуры так же, как стихи и философия великого Абая.
Глава Российской Федерации отметил, что идеи Махтумкули о справедливости, равенстве, дружбе и добрососедстве между государствами и нациями особенно востребованы сегодня, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами и конфликтами.
Достоверно известно, что сам поэт довольно долго жил недалеко от Астрахани, в селе Фунтово, где с конца XVII века и поныне компактно проживает туркменская диаспора. В 2019 году там появилась школа имени Махтумкули Фраги, построенная по инициативе Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова", - рассказал Владимир Путин о связи туркменского карасика с Россией.
Взаимосвязь времен и цивилизаций - это та незримая материя, которая в сложные времена не позволяет миру скатиться к глобальному конфликту. В истории есть множество ответов на те вопросы, которые стоят перед человечеством сейчас. Участники международного форума выразили признательность руководству Туркменистана за высокий уровень организации встречи и вклад в сохранение мира и стабильности в регионе, а также за расширение многопланового сотрудничества и партнерства.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
09.10.2024, 14:26 6991
Мир, согласие и развитие: СНГ формирует широкое пространство взаимодействия
Фото: kabar.kg
Рассказать друзьям
Лидеры Содружества Независимых государств обозначили ориентиры, которые позволят укрепить экономические связи и создать условия для поступательного развития. На заседании Совета глав государств СНГ в Москве рассмотрен комплекс вопросов, направленных на повышение качества взаимодействия в рамках интеграционного объединения. В приоритете такие задачи, как повышение уровня жизни населения, промышленная кооперация, наращивание объемов взаимной торговли, реализация инфраструктурных проектов, сохранение исторического наследия, утверждение программ в образовательной и культурно-гуманитарной сферах, информирует ИАЦ "Кабар".
В этом году в СНГ председательствует Российская Федерация. Владимир Путин в своем выступлении отметил рад важных достижений, которые свидетельствуют о том, что экономики стран Содружества демонстрируют положительные результаты и динамику, во всех государствах отмечен рост ключевых показателей. Президент России обратил внимание на то, что во взаиморасчетах между партнерами неуклонно увеличиваются расчеты в национальных валютах, и их доля увеличилась до 85%. Это способствует наращиванию объемов торговли и делает товары более доступными на рынках дружественных государств.
Сегодня уже не раз отмечалось, что на всём пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая, да и вообще экономическая, динамика. Хорошими темпами растет ВВП участников Содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на внушительные 7,7 процента, до 63,2 миллиарда долларов США - это несмотря на волатильность глобальных рынков.
Компании наших стран реализуют взаимовыгодные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сообща осуществляют программы импортозамещения. Выстраивается независимая от внешних факторов финансовая система, ориентированная на использование национальных валют. Естественно, сотрудничество государств Содружества не ограничивается экономикой. Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стран к культуре и традициям друг друга", - заявил Владимир Путин.
Президент Кыргызстана отметил, что ключевыми показателями эффективности развития на пространстве Содружества являются фиксируемый в последние годы устойчивый рост национальных экономик, улучшение социально-экономической ситуации, а также повышение благополучия населения государств-членов СНГ. Как подчеркнул Садыр Жапаров, этому способствует значительное увеличение уровня торговли, экономического, инвестиционного, кооперационного и других направлений взаимодействия, а также накопленный запас прочности и устойчивые связи между странами.
Кыргызская Республика также нацелена на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках Содружества, увеличение взаимной торговли, развитие и совершенствование транспортно-логистических маршрутов, создание совместных проектов в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, инфраструктуре и других сферах. Мы также заинтересованы в проведении совместной работы для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также получения доступа к новым передовым технологиям и инновациям", - сказал глава нашего государства.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев так же акцентировал внимание на результатах межгосударственной кооперации, придавшей импульс развитию национальных экономик. Товарооборот Узбекистана со странами СНГ с начала года вырос на 16 процентов. Имеется множество примеров успешной промышленной кооперации.
В это связи интересные данные приводятся в статье ИА "Дунё", посвященной московскому саммиту глав государств СНГ, - "Несмотря на современные вызовы, Узбекистану удается обеспечивать положительную динамику в сотрудничестве по всем направлениям в рамках СНГ. Структурная совместимость экономик способствует успешному развитию разветвленных производственно-кооперационных и торгово-экономических связей, кооперации в машиностроении, энергетике, химической, фармацевтической, текстильной и других отраслях. Только за последние месяцы с партнерами из стран СНГ запущено более 800 новых предприятий".
Таким образом, взаимодействие выстраивается, и чтобы поддержать эту тенденцию и вывести на новый уровень, подчеркнута необходимость развития транспортных коридоров и наращивания возможности энергетики. Это важнейшие условия, без которых трудноосуществимо дальнейшее развитие промышленной кооперации, создание новых производственных мощностей и интенсификации торговли.
Сделав особый акцент на вопросах энергетической безопасности, Садыр Жапаров призвал объединить усилия для реализации совместных проектов по развитию генерации, товарообмена энергоресурсами и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что укрепит энергетическую безопасность региона и снизит зависимость от углеводородов. Он обозначил, что для повышения эффективности использования ВИЭ необходимо внедрять современные цифровые технологии и разработать общую программу внедрения "умных" сетей в странах СНГ, что позволит улучшить управление энергосистемами, оптимизировать распределение ресурсов и минимизировать потери.
В свою очередь президент Казахстана отметил важность выработки согласованных подходов к развитию транспортной инфраструктуры, которая играет все более значимую роль в интеграционных процессах.
В прошлом году мной было предложено разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств - участников СНГ. Думаю, что эту работу можно было бы завершить как можно скорее. В целом, качественная синхронизация таких глобальных проектов, как "Один пояс - Один путь", "Север - Юг", Транскаспийский маршрут и другие, позволит выстроить единую концепцию экономического, институционального и транспортного развития на евразийском континенте", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Касаясь темы экономического взаимодействия и укрепления отношений, президент Кыргызстана затронул непростые вопросы, касающиеся такой чувствительной темы как трудовая миграция. Глава государства призвал к активизации сотрудничества и подчеркнул о необходимости продолжить общую работу по укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, поиску взаимоприемлемых решений, направленных на полноформатную реализацию прав трудящихся, обеспечению свободного передвижения трудящихся в рамках СНГ, выразив обеспокоенность усилением ограничений на въезд трудящихся. В Содружестве нет неудобных или запретных тем, если есть проблемы, о них говорят открыто, для поиска совместных решений.
Отдельно на саммите в Москве была затронута тема подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи главы государств приняли совместное обращение к народам Содружества и мировой общественности.
Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Наши дети должны знать общие исторические достижения, такие как Великая Победа, трудовой подвиг послевоенного поколения, первый полет в космос и многие другие. В каждом успехе - совместный вклад наших народов", - подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.
Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона будет активно участвовать во всех мероприятиях, которые пройдут в рамках СНГ для увековечения памяти Великой Победы. Так же лидер нашей страны поддержал утверждение Положения о почетном звании Содружества Независимых Государств "Город трудовой славы 1941-1945". В те годы Победа ковалась в тылу, эвакуированные в республики Средней Азии заводы и фабрики круглосуточно в три смены работали на нужды фронта, от рассвета до заката женщины и дети трудились на полях, чтобы снабжать армию продовольствием и обмундированием. Безусловно, и наша столица Бишкек, а в те годы Фрунзе, должна войти в историю не только как город, где формировалась героическая Панфиловская дивизия, но и подвигами простых людей, которые отдавали все силы фронту трудовому.
По итогам саммита в Москве все решения Совета глав государств СНГ были утверждены единогласно. В 2025 году председательствовать в Содружестве будет Таджикистан, которому все участники встречи выразили поддержку и готовность оказывать всестороннее содействие.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.10.2024, 11:17 14376
Центральная Азия готовится шагнуть в эпоху развития мирного атома
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Казахстан на пороге принятия важного решения о строительстве АЭС. Наши северные соседи вынесли этот вопрос на всенародный референдум, чтобы демократическим путем граждане сами решили, быть или не быть атомному проекту в их стране. На самом деле Астана поступила достаточно мудро сразу по нескольким причинам.
Во-первых, резко против развития ядерных технологий выступали тамошние активисты от НПО. Заполонив весь интернет фейками о радиационной угрозе, они занялись своим излюбленным занятием, раскачивать и раскалывать общество.
Деятельность противников строительства АЭС была выстроена примерно по той же схеме, что использовалась в нашей республики, когда предпринимались попытки переврать договоренности по Кемпир-Абадскому водохранилищу и сорвать подписание договора по границе с Узбекистаном. А совсем недавно идейные иноагенты выступали против разработки титано-магниевого месторождения Кызыл-Омпол и тоже пугали население фейками и радиацией.
Во-вторых, Казахстан, как и Кыргызстан, переживает заметный экономический подъем, для запуска предприятий там тоже требуется значительно нарастить выработку электроэнергии.
И тут народу придется действительно задуматься над принятием решения, которое может стать определяющим на десятилетия, а скорее даже на века. На этом сделал акцент президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая не республиканском форуме депутатов всех уровне. По его словам, строительство атомной электростанции - долгосрочный проект, но он обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет, даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самого разного профиля.
Буквально через несколько дней на общенациональном референдуме наш народ решит, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане. Вне зависимости от результатов голосования это событие станет знаковым. Сам по себе предстоящий референдум - это еще одно свидетельство огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции "слышащего государства". Я уже неоднократно высказывал свою позицию по вопросу строительства АЭС. Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В общем, Казахстан примеряется к собственному атомному проекту весьма основательно. Как с технологической точки зрения, так и с позиции соблюдения демократических принципов. Как решит народ, так и будет.
А в Узбекистане свой атомный проект уже (есть). В Джизакской области по проекту "Росатома" к 2029 году будут сданы в эксплуатацию 6 реакторов малой мощности, по 55 МВт каждый. В Ташкенте понимают, что в условиях меняющегося климата, когда, по всем прогнозам, участятся периоды засух и воды в регионе ЦА будет становиться все меньше, для экономии гидроресурсов при растущих потребностях экономики нужно строить не только ГЭС, солнечные и ветряные станции, а иметь альтернативные устойчивые, не зависящие от погодных условий мощные источники энергии.
Соглашение о строительстве АЭС мощность 330 МВт было подписано президентами Узбекистана и России в мае этого года. И вот что тогда сказал Шавкат Мирзиёев: "Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана".
У Кыргызстана тоже есть свой ядерный проект. Пока он находится на уровне меморандума о сотрудничестве, подписанного министерство энергетики нашей страны и госкорпорацией "Росатом". Пока наше правительства осторожно присматривается к атомным технологиям и изучает их потенциальные возможности.
Известны лишь предварительные параменты станции, это может быть до шести реакторов малой мощности, то есть такая же АЭС, как строится в Узбекистане. В одном из интервью ИА "Кабар" глава "Росатом Кыргызстан" Дмитрий Константинов рассказал о том, что сейчас ядерная энергетика абсолютно безопасна и во всем мире признана ее соответствие "зеленой повестке".
Современные технологии позволяют обеспечить безопасность атомной энергетики для окружающей среды и людей, живущих в непосредственной близости от атомной станции. АЭС не будет угрожать безопасности сельскохозяйственных культур и водной среде. При нормальной работе выбросы не превышают естественный фон и не влияют на окружающую среду вблизи станции. Кроме того, экологическая обстановка вокруг атомной станции гораздо лучше, чем в других регионах, так как за этим постоянно следят специалисты различных организаций.
Как я уже говорил, срок службы малых реакторов составляет 60 лет, перезагрузка топлива требуется в среднем один раз в шесть лет. И этот процесс так же отработан, абсолютно безопасен и не причиняет никакого вреда окружающей среде. Наш подход основывается на принципах сбалансированного ядерного топливного цикла, который предполагает переработку отработавшего топлива. Таким образом, нет необходимости строительства пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов. На сегодняшний день это уникальное предложение" - отметил Дмитрий Константинов.
То есть, по сути, не только Казахстан, а все республики Центральной Азии находятся на пороге принятия важных для себя решений. Для дальнейшего развития, промышленного роста, реализации крупных инфраструктурных проектов и даже для удовлетворения нужд населения региону нужны большие объемы энергии. И с каждым годом эта потребность будет только расти.
Автор: Кирилл Степанюк, Бишкек, для КТ
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
29.09.2024, 09:09 22096
Синьцзян: передовой рубеж сотрудничества Китая с Казахстаном
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Рассказать друзьям
В июле этого года успешно прошел третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, который полностью продемонстрировал решительную приверженность Китая неуклонно расширять открытость и содействовать высококачественному развитию за счет высокоуровневого внешнего взаимодействия. Синьцзян, являющийся главными воротами открытия Китая на запад и ключевой зоной экономического пояса Шелкового пути, в полной мере использует преимущества своего географического положения, политики и ресурсов, продолжает углублять и расширять открытость на более высоком уровне, активно способствуя созданию "золотого коридора" между Азией и Европой и выступая ключевым пунктом открытия на запад. За первые семь месяцев этого года общий объем внешней торговли Синьцзяна составил 253,27 миллиарда юаней, что на 39,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя устойчивую тенденцию к улучшению. По мере того как Синьцзян продолжает высококачественное совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь", поезда Китай - Европа становятся более частыми и доступными, экономика приграничных районов процветает, а новые отрасли, виды деятельности и модели бизнеса активно развиваются. Это способствует не только улучшению благосостояния местного населения, но и открывает новые возможности для стран, находящихся вдоль маршрута.
Казахстан является местом, где впервые выдвинули инициативу "Один пояс и один путь", и первой остановкой на пути открытия Синьцзяна на запад. Более 1700 километров границы между Китаем и Казахстаном расположены в Синьцзяне, что обеспечивает естественные географические преимущества для сотрудничества между Синьцзяном и Казахстаном, а также дополняющие особенности экономики и схожие культурные основы. В последние годы обмены на всех уровнях между двумя сторонами стали более активными, сотрудничество в различных областях углубляется, и достигнуты значительные результаты.
Во-первых, укрепление "плотности" местных связей. СУАР и Казахстан наладили партнерские отношения между девятью городами. После установления побратимских отношений между СУАР и Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областями в 2023 году обе стороны активно используют свои отраслевые преимущества, делятся возможностями развития, расширяют пространство для сотрудничества и способствуют выведению развития региональных обменов на "скоростное движение". Частые взаимные визиты правительственных и деловых делегаций обеих сторон, подписание ряда соглашений в таких сферах, как торговля, транспорт, инфраструктура, трансграничная логистика, сельское хозяйство и туризм, значительно способствуют высококачественному развитию инициативы "Один пояс и один путь" и непрерывно придают региональный импульс китайско-казахстанским отношениям на высоком уровне.
Во-вторых, увеличение "скорости" практического сотрудничества. Синьцзян неизменно играет ведущую роль в сотрудничестве Китая с Казахстаном. За январь-июль этого года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном составил 13,9 миллиарда долларов, увеличившись на 33,8%, что составляет почти 55% объема двусторонней торговли. В ноябре прошлого года была официально открыта китайская зона свободной торговли, а китайско-казахстанский международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" воспользовался возможностями для расширения трансграничной торговли и инвестиций, практическими мерами и льготной политикой. По состоянию на август этого года количество посетителей центра превысило 4 миллиона человек, что на 81% больше по сравнению с прошлым годом. В первой половине этого года более 200 тысяч автомобилей китайских брендов были экспортированы через пограничные пункты "Хоргос" и "Алашанькоу" в Казахстан и другие страны мира, что придало новый импульс росту торговли между Китаем и Казахстаном и стабильности глобальных цепочек поставок. Мероприятия, такие как VIII ЭКСПО "Китай - Евразия", III форум межрегионального сотрудничества Казахстан - Китай и XIX выставка китайских товаров в Казахстане, предоставили важные площадки для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
В-третьих, улучшение "интеграции" взаимосвязанности. СУАР и Казахстан имеют семь круглогодичных пограничных пунктов пропуска, пять трансграничных нефтегазопроводов и две железнодорожные линии. По состоянию на август этого года через железнодорожные погранпереходы "Хоргос" и "Алашанькоу" прошло более 10 тысяч грузовых поездов в рамках маршрута Китай - Европа, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. На территории Казахстана идет активное строительство третьей трансграничной железной дороги между Китаем и Казахстаном Тачэн - Аягоз, в августе этого года в Урумчи был официально открыт логистический центр системы МДП, а TIR-сообщение между Алматы и Или стало двусторонним. Постепенно формируется интегрированная транспортная схема "соединения точек в линии" и "сплетения линий в сеть" между двумя странами.
В-четвертых, выявление "технологичности" промышленного сотрудничества. СУАР и Казахстан продолжают раскрывать потенциал в таких новых сферах, как современное сельское хозяйство, трансграничная электронная коммерция и возобновляемые источники энергии. Стороны активно развивают всестороннее, многоуровневое и широкомасштабное научно-техническое сотрудничество, как совместные научные исследования, академические обмены, подготовка кадров и продвижение технологий, что способствует повышению уровня инновационной активности. В июне этого года в Урумчи прошел форум научно-технического сотрудничества "Китай - Центральная Азия", на котором Синьцзян и страны Центральной Азии, включая Казахстан, достигли важного консенсуса по созданию взаимовыгодных научно-технических партнерских отношений. Кроме того, университеты двух сторон активно обмениваются студентами, создают институты Конфуция и школу Шелкового пути, способствуя подготовке кадров по программе "Китайский язык плюс профессиональные навыки", что отвечает современным потребностям социального развития Китая и Казахстана.
В-пятых, повышение уровня "открытости" общественных обменов. С ноября прошлого года действует соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Китаем и Казахстаном. В этом и следующем году стороны организуют Год туризма Казахстана в Китае и Год туризма Китая в Казахстане, что усиливает интерес к двустороннему туризму, способствует взаимопониманию между народами двух стран и укрепляет социальную основу дружбы в Китае и Казахстане. Синьцзян постоянно увеличивает интенсивность "приглашения внутрь" и "выезда наружу", активно продвигает инициативы по упрощению пограничного режима и улучшению качества туристических услуг, а также расширяет возможности туризма способом кино и телевидения для процветания трансграничного туризма между Китаем и Казахстаном. За январь-июль этого года Синьцзян принял 165 миллионов отечественных и иностранных туристов, и Казахстан занял первое место среди стран - источников въездного туризма.
В июле этого года по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Лидеры двух стран предприняли новые шаги в планировании всестороннего сотрудничества, что придало мощный импульс высококачественному развитию китайско-казахстанских отношений. Генеральное консульство готово совместно с казахстанской стороной в полной мере реализовать важные договоренности между лидерами двух стран, усилить сопряжение стратегий развития Синьцзяна и Казахстана, делиться плодами реформ и развития Синьцзяна, чтобы раскрыл "золотой эффект" Синьцзяна как "золотой коридор" между Азией и Европой для повышения "золотой ценности" китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
24.09.2024, 15:40 29781
Центральная Азия как важный логистический хаб
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Страны Центральной Азии начинают играть все большую роль в международной торговле. Развивающийся транспортный каркас Евразии меняет экономический ландшафт региона. Эксперты отмечают значительно возрастающий объем перевозок на континенте, причем значительная часть этих логистических цепочек проходит через Кыргызстан и соседние государства. Страны становятся важным связующим звеном между востоком и западом, севером и югом самого большого континента, информирует ИАЦ "Кабар".
По оценкам аналитиков Евразийского банка развития, сейчас в регионе активно развиваются хорошо зарекомендовавшие себя международные автомобильные перевозки. Они дополняют возможности железных дорог. Создаются комбинированные мультимодальные маршруты, вследствие чего торговый оборот между странами заметно возрастает.
В ЕАБР отмечают, что в Центральной Азии международные автоперевозки имеют устойчивую динамику роста. В частности, перевозки грузов из стран ЕС в государства региона за последние 5 лет увеличились на 80%, до 1,6 млн тонн. В обратном направлении через ЦА в Евросоюз грузопоток вырос в 2 раза, до 0,6 млн тонн. Это наиболее наглядный пример того, что регион выходит из транспортного тупика, а возрождение Великого шелкового пути уже не просто слова и намерения.
Более 50% грузов, перевозимых в Центральной Азии в международном сообщении, за исключением транзита, приходится на автотранспорт. Но еще более важна его фидерная роль - практически каждая международная перевозка начинает или заканчивается автомобильным плечом", - подчеркнул заместитель председателя правления, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Развитая сеть автомобильных дорог ускоряет и удешевляет перевозки на дальние расстояния. Евразийский транспортный каркас, который находится в развитии, позволяет нивелировать дисбаланс в географии торговли на континенте. Например, сейчас в значительной степени не реализован потенциал торговли между Индией и странами Центральной Азии по причине недостаточной транспортной доступности, сложной логистики и, как следствие, дороговизны перевозок. Хотя при создании удобных маршрутов объемы взаимной торговли могут быть увеличены в разы.
В Евразийском банке развития делают особый акцент на том, что улучшение транспортной связанности создает условия для раскрытия возможностей агропромышленного потенциала. Евразийский регион - одна из мировых житниц. Он сможет обеспечить продовольствием 600 млн человек, и планомерное развитие цепочек поставок, в принципе, открывает большие перспективы и для всех смежных отраслей, соприкасающихся с сельским хозяйством.
Для этого требуется комплексное развитие логистических сервисов, что позволит перейти от конкуренции транспортных коридоров и видов транспорта к их взаимодействию. За счет внедрения комплексных мультимодальных логистических технологий издержки могут быть сокращены на 15%.
Развитие Евразийского транспортного каркаса ведет к формированию важного перекрестка торговых путей в Центральной Азии. Как отмечают в ЕАБР, наращивание возможностей мультимодальных транспортных и транзитных коридоров для нашего региона - безальтернативное решение в силу значительных расстояний между торговыми партнерами. По прогнозу аналитиков, объемы перевозок грузов по трем ключевым коридорам, проходящим через ЦА, к 2030 году возрастут в 1,5 раза, до 95 млн тонн. А увеличение контейнерного трафика может быть еще более существенным - почти на две трети, до 1,7 млн контейнеров.
В Кыргызстане, как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, начинается создание двух крупных торгово-логистических центров - на севере и на юге республики. Деятельность этих сухих портов будет направлена на международный экспорт агропродовольственной продукции в страны ЕАЭС и ЕС.
Развитие сети дорог для транзитных и международных перевозок становится для стран Центральной Азии одним из важнейших направлений комплексного развития и взаимодействия с экономическими партнерами. Запущен серьезный процесс переформатирования региональных связей, создания новых транспортных коридоров и повышения уровня взаимодействия. Как отмечают эксперты, транспортная доступность - это ключевой фактор развития. Регион выходит из тупика и открывает для себя новые возможности.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
03.09.2024, 10:37 52601
Резолюция 2758 ГА ООН не должна быть оспорена, а принцип "одного Китая" непоколебим
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Рассказать друзьям
В последнее время некоторые силы, такие как Соединенные Штаты, намеренно исказили и бросили вызов резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1971 года которая "постановляет восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и признать представителей ее правительства единственными законными представителями Китая в Организации Объединенных Наций, а также немедленно лишить представителей Чан Кайши места", раздувая так называемый "неопределенный статус Тайваня" и выступая за поддержку участия Тайваня в заседаниях и мероприятиях ООН. Это попытка отрицать резолюцию 2758 ГА ООН и принцип "одного Китая", который поворачивает время истории вспять. Они не только бросают вызов суверенитету и территориальной целостности Китая, но также бросают вызов международному правосудию и совести, а также бросают вызов послевоенному международному порядку. Это одновременно абсурдно и несправедливо.
Прежде всего, это исторический факт и международный консенсус, что Тайвань принадлежит Китаю. Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с древних времен. До принятия резолюции 2758 ГА ООН уже давно считалось историческим фактом и международным консенсусом, что Тайвань принадлежал Китаю. Это было важной политической предпосылкой для принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 2758. "Каирская декларация" 1943 года и "Потсдамская декларация" 1945 года четко предусматривали, что все территории, которые Япония отторгла у китайцев, включая Тайвань, должны быть возвращены Китаю. В октябре 1945 года китайское правительство объявило, что "восстановит суверенитет над Тайванем". Через ряд документов, имеющих международно-правовую силу, Китай юридически и де-факто вернул себе Тайвань.
В 1949 году было провозглашено создание Центрального народного правительства Китайской Народной Республики, которое заменило правительство Китайской Республики и стало единственным законным правительством Китая и единственным законным представителем Китая на международной арене. По сути дела произошла замена старой власти новой при сохранении одного и того же субъекта международного права. Такая замена не влечет изменения государственного суверенитета и территории Китая, поэтому вполне естественно, что правительство КНР обладает всеми суверенными правами Китая, включая суверенные права на Тайвань, и осуществляет их. Из-за продолжения гражданской войны в Китае и вмешательства внешних сил, между двумя берегами Тайваньского пролива оказались в особом состоянии вражды. Однако суверенитет и территория Китая никогда не были разделены, а статус Тайваня как части территории Китая никогда не менялся.
Во-вторых, Резолюция 2758 ГА ООН раз и навсегда разрешила вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН. Она также четко определила, что Китай в ООН может представлять только одно место - Китайская Народная Республика. Признание Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай в ООН, означает одновременно отказ в праве власти Тайваня на представительство в ООН. Резолюция с политической, юридической и процедурной точек зрения окончательно решила вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН. В ней четко указано, что в мире существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая, а не отдельной страной. Документ также предусматривает, что Китай обладает только одним местом в ООН, а представитель правительства КНР является единственным законным представителем Китая в ООН, что исключает возможность существования "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня".
На протяжении более 50 лет членские взносы Китая в ООН и многих других международных организациях учитывали ВВП Тайваня. Некоторые лица в США и других странах злонамеренно распространяют заблуждения, что резолюция 2758 ГА ООН "не решает вопрос о статусе Тайваня" и "не упоминается выражение "Тайвань". Такое поведение по сути несостоятельно и отвергнуто подавляющим большинством государств-членов ООН. Теперь, снова поднимая тот же старый вопрос, США, по сути, потворствовали и поддерживали сепаратистскую деятельность "независимости Тайваня".
В-третьих, принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и является внутренним смыслом соблюдения основных норм международных отношений. Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН - это решение, принятое ГА ООН для выполнения своих обязанностей в соответствии с Уставом ООН. Нет сомнений в том, что все государства-члены должны соблюдать ее. Это требование Устава ООН, обязательство, взятое на себя в письменной форме всеми странами при вступлении в ООН, и обязательство, которое должны выполнять государства-члены ООН. Принцип "одного Китая" также является фундаментальной предпосылкой и политической основой для установления и развития Китаем отношений со всеми странами. Тайвань является провинцией Китая, а не суверенной страной. У него нет оснований, причин и права участвовать в международных организациях и договорных органах, таких как ООН, в которых могут участвовать только суверенные страны, или участвовать в деятельности таких организаций и органов без согласия центрального правительства.
В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, это наиболее полное и точное выражение принципа "одного Китая", а также единственное выражение. Для "кастомизации" нет никаких причин и места. Раз придерживаются принципа "одного Китая", то должны реализовать это в конкретной политике и практических действиях, и не должны относиться к Тайваню как к независимой стране или политическому образованию, и не могут быть никаких официальных контактов или обменов с Тайванем. В противном случае это будет грубое вмешательство во внутренние дела Китая, что неизбежно подорвет политическое взаимное доверие с Китаем и пошатнет политическую основу двусторонних отношений.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. Обе стороны всегда твердо поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы друг друга, такие как суверенитет, независимость и территориальная целостность. Казахстанская сторона четко и публично заявила о своей торжественной позиции твердой поддержки принципа "одного Китая" и противодействия "независимости Тайваня". В июле этого года Председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан. Главы двух государств подписали и опубликовали "Совместное заявление Китайской Народной Республики и Республики Казахстан", в котором еще раз подчеркнули, что "Казахстан твердо поддерживает принцип "одного Китая", то есть в мире существует только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Казахстан выступает против любой формы "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил, подтверждает, что не будет участвовать в каких-либо официальных обменах с Тайванем, и поддерживает все усилия, предпринимаемые китайским правительством по достижению национального воссоединения".
Находясь на новой исторической отправной точке, китайско-казахстанские отношения вступили в очередное "золотое тридцатилетие", и сотрудничество в различных областях продолжает добиваться нового и значительного прогресса, постоянно принося пользу двум народам. Обе стороны будут продолжать в полной мере использовать стратегическое руководство дипломатии глав государств, углублять политическое взаимодоверие и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, твердо поддерживать основные интересы друг друга и работать вместе над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, делиться общими благами, горестями и общим процветанием, а также способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
28.08.2024, 10:52 61081
В новую эпоху Китай будет твердо придерживаться политики реформ и открытости
Фото: посольство КНР в РК
Рассказать друзьям
С начала запуска реформ и политики "открытых дверей" в 1978 году Китай достиг значительных успехов в социально-экономической сфере, обративших на себя внимание мировой общественности. Среднегодовые темпы экономического роста Китая достигли 8,9%, и масштабы экономики увеличились в 47 раз. С вступлением в новую эпоху Китай ускорил развитие новых производительных сил и нарастил новые движущие силы экономического развития, что повлияло на устойчивое и здоровое развитие экономики Китая и создало больше возможностей сотрудничества для других стран. За последние 10 лет среднегодовой вклад Китая в мировой экономический рост превысил 30%, и с 2017 года Китай на протяжении шести лет подряд сохраняет статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами. В 2022 году доля экспорта Китая на мировом рынке составила 14,7%, что позволило ему занимать первое место в мире 14 лет подряд. В первом полугодии 2024 года ВВП Китая вырос на 5,0% в годовом исчислении, став одним из лучших среди крупнейших экономик мира. Международные организации и институты, такие как Всемирный банк, повысили свои ставки относительно экономического роста Китая. Однако некие силы, исходя из собственных интересов, продолжают выдвигать странные теории, такие как "избыток производственных мощностей Китая", чтобы очернить экономику Китая. Бурное развитие экономики Китая резко контрастирует с "критическим положением", которое пытаются навязать некие люди. Как понять это явление? Я считаю, что нам следует вернуться к объективным экономическим законам и провести комплексное понимание экономики Китая в новую эпоху.
Прежде всего, нет сомнений в том, что экономические показатели Китая в первом полугодии были в целом стабильными. Так, ВВП Китая составил около 61,7 трлн юаней, увеличившись на 5,0% в годовом исчислении; средний уровень безработицы в городах составил 5,1%, снизившись на 0,2 процентных пункта в годовом исчислении; уровень цен умеренно восстановился: потребительские цены (ИПЦ) выросли на 0,1% в годовом исчислении, базовый ИПЦ остался в основном стабильным, увеличившись на 0,7% в годовом исчислении, общий объем импорта и экспорта товаров достиг 21,2 трлн юаней, что является рекордным показателем. В условиях слабой динамики глобального экономического роста, частых геополитических конфликтов, международных торговых разногласий и других проблем, Китай все еще может достичь средних и высоких темпов роста в размере около 5% и заслуженно является важным локомотивом и стабилизирующей силой мирового экономического роста.
Во-вторых, экономика Китая быстрыми темпами повышает качество и совершенствуется. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по числу патентных заявок, число высокотехнологичных предприятий увеличилось примерно до 40 тыс., инвестиции в высокотехнологичные отрасли на протяжении многих лет держат рост на уровне двузначных цифр, а такие технологии, как искусственный интеллект и квантовые коммуникации являются одними из первых в мире. Повышение уровня создания цепочки стоимости и технологического содержания помогло Китаю эффективно противостоять воздействию изменений во внешнеторговой среде. Продолжается модернизация высокотехнологичных, интеллектуальных и "зеленых" обрабатывающих отраслей, этот движущий импульс ускоряет рост, тем самым поддержка высококачественного развития экономики Китая продолжает возрастать.
В-третьих, глядя на экономику Китая, мы должны видеть не только "форму" краткосрочных колебаний, но и "тенденцию" долгосрочного развития. Все трудности и проблемы, с которыми сталкивается Китай, представляют собой проблемы роста, и в конечном итоге они будут решены посредством развития. Международная промышленная конкурентоспособность Китая повысилась гораздо быстрее, чем в других странах, его достижения в повышении научно-технического уровня и эффективности производства поразительны, а долгосрочная положительная тенденция экономики Китая имеет прочную основу и остается неизменной.
В-четвертых, Китай полон решимости дальше всесторонне углублять реформы и имеет четкое направление. Третий пленум ЦК КПК 20-го созыва принял "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации". Китай всегда придерживается основных национальных принципов политики открытости внешнему миру и построение новой открытой экономической системы более высокого уровня. Китай будет неуклонно расширять институциональную открытость, углублять реформу систем управления иностранными инвестициями и исходящими инвестициями, оптимизировать структуру региональной открытости, а также совершенствовать и продвигать высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути".
Вклад Китая в мировой экономический рост остается на уровне выше 30% в течение 11 лет подряд, а его статус крупнейшего двигателя мирового экономического роста непоколебим. Китай стал крупным торговым партнером более чем 140 стран и регионов. Китай готов придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, открытости и инклюзивности, а также стремиться улучшить свое развитие на благо стран всего мира.
Китай и Казахстан - дружественные соседи, связанные горами и реками и имеющие общую судьбу. В июле этого года председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества, наметив новый план развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также сотрудничества в различных областях. С начала этого года китайско-казахстанская торговля сохранила стремительные темпы роста. Согласно статистике Таможенной службы Китая, общий объем импорта и экспорта товаров между Китаем и Казахстаном с января по июль 2024 года составил 25,5 млрд долларов США, увеличившись на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном продолжает продвигаться с высоким качеством, а практическое сотрудничество в различных областях продолжает добиваться новых существенных успехов.
Китайско-казахстанские отношения вступили в новое "золотое тридцатилетие" и сталкиваются с новыми историческими возможностями развития. Находясь на новой исторической отправной точке, Китай готов совместно с Казахстаном использовать июльский визит как возможность, чтобы углублять политическое взаимодоверие, совместно продвигать высококачественное строительство "Одного пояса и одного пути" и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, и совместными усилиями строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и взаимосвязанностью.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
27.08.2024, 10:42 63331
Китай продолжает всесторонне углублять реформы и продвигать модернизацию в китайском стиле
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Рассказать друзьям
С 15 по 18 июля 2024 года успешно прошло третье пленарное заседание ЦК КПК 20-го созыва. На пленуме были выработаны систематические планы и договоренности для Китая по дальнейшему всестороннему углублению реформ, что имеет чрезвычайно важное эпохальное значение. Важнейшим итогом заседания стало рассмотрение и принятие "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации". В решении, принятом на пленарном заседании, выдвинуто более 300 важных инициатив в области реформ, затрагивающих все уровни системы и механизма, и все поставленные в настоящем "Решении" задачи реформирования планируется выполнить к 2029 году, к 80-й годовщине со дня образования Китайской Народной Республики, посылая мощный сигнал о том, что реформы и открытость не остановятся. У нас есть все основания полагать, что дальнейшее всестороннее углубление Китаем реформ и продвижение модернизации в китайском стиле откроет новые возможности для развития стран всего мира, придаст мощный импульс дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений и имеет важное руководящее значение для развития двух стран. Я хотел бы поделиться некоторыми мыслями.
Во-первых, мы должны и дальше совместно способствовать высококачественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути". В "Решении" предлагается совершенствовать механизм продвижения качественной совместной реализации инициативы "Одного пояса и одного пути", создавать многомерную взаимосвязанную сеть в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути". Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь" и занимает уникальную и незаменимо важную позицию в качественном ее строительстве. Сотрудничество между Китаем и Казахстаном в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" началось рано, имеет прочную основу и достигло плодотворных результатов, задав модель и ориентир для сотрудничества в глобальном масштабе. В ходе государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан в июле этого года главы двух государств обменялись углубленными мнениями по вопросам развития стратегического сотрудничества между Китаем и Казахстаном и дальнейшего содействия высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути". Достигнув нового важного консенсуса о сотрудничестве, обе стороны определили новые планы и договоренности на следующий этап сотрудничества между двумя сторонами и указали на новое направление развития. Китай и Казахстан должны добросовестно реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, продолжить высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути", а также продолжить содействовать двустороннему сотрудничеству в таких практических областях, как экономика, торговля, производственный потенциал, связь и сельское хозяйство, чтобы постоянно достигать новых прорывов и приносить больше пользы народам двух стран.
Во-вторых, мы должны дальше укреплять гуманитарные обмены и близости между народами. В "Решении" указывается, что необходимо создать механизм реализации Инициативы глобальной цивилизации, способствовать упрощению процедур управления в практике "выхода вовне" и "приглашения извне", расширять сотрудничество в области международных гуманитарных обменов. Гуманитарное сотрудничество является важной частью китайско-казахстанских отношений и играет незаменимую и важную роль в обогащении коннотации китайско-казахстанских отношений и укреплении основы общественного мнения дружбы между двумя странами. В ходе визита председателя Си Цзиньпина в июле две страны добились плодотворных результатов сотрудничества в гуманитарной сфере. Был подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере образования, науки и технологий, культуры, средств массовой информации, местного сотрудничества и других областях, а также были успешно открыты культурные центры двух стран и казахстанский филиал Пекинского университета языка и литературы. Китай принял решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести Год туризма Китая в Казахстане в следующем году. Обе стороны будут расширять сотрудничество в средствах массовой информации, аналитических центрах, кино, телевидении и других областях, поощрять большее количество провинций и городов к установлению крепких связей, чтобы создать благоприятное общественное мнение. Однако сегодня некоторые страны стремятся к гегемонии и власти, создают небольшие кружки и занимаются подавлением и вмешательством во внутренние дела государств. В настоящее время в международном сообществе звучат бесконечные слухи, такие как "теория превосходства цивилизаций" и "теория столкновения цивилизаций". В связи с этим Китай и Казахстан должны укреплять сотрудничество и работать вместе, активно продвигать общие ценности всего человечества, активно реализовывать Инициативу глобальной цивилизации, занять четкую позицию против идеологической конфронтации, а также выступать за обмены, диалог, сотрудничество и взаимное обучение между различными цивилизациями.
В-третьих, мы должны придерживаться пути мирного развития и совместно способствовать построению Сообщества единой судьбы человечества. В "Решении" подчеркивается, что китайская модернизация осуществляется при следовании по пути мирного развития. Китай будет внедрять в практику общие для всего человечества ценности мира, развития, справедливости, правильности, демократии и свободы, добросовестно реализовывать инициативу глобального развития, инициативу глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, продвигать равноправную и упорядоченную многополярность и общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, способствовать построению сообщества единой судьбой человечества. Китай и Казахстан являются активными сторонниками, участниками и вкладчиками построения сообщества единой судьбы человечества, которые подали хороший пример сотрудничества в продвижении мировой многополярности и реформировании системы глобального управления. Визит председателя Си Цзиньпина в Казахстан в июле имеет большое значение для наследования традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном, укрепления добрососедской дружбы между двумя странами и создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и взаимосвязанностью.
Я хочу подчеркнуть, что мирное развитие является неизбежным выбором для модернизации в китайском стиле. В отличие от некоторых современных западных стран, которые встали на путь модернизации посредством войны, колонизации, грабежа и т.д., Китай записал свою приверженность пути мирного развития в Устав Коммунистической партии Китая и Конституцию, и предложил способствовать созданию международных отношений нового типа, характеризующийся взаимным уважением, беспристрастностью и справедливостью, и взаимовыгодным сотрудничеством. Он вступил на новый путь, который полностью отличается от подъема традиционных держав. Китай и Казахстан выступают за реализацию концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, стремятся к достижению мира на планете, глобального развития и справедливого миропорядка. Обе стороны должны продолжать плотно взаимодействовать в рамках ООН, ШОС, СВМДА и других многосторонних площадок, активно поддерживаем конструктивные инициативы друг друга по международному сотрудничеству, решительно отстаиваем общие стратегические интересы, интересы безопасности и развития", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо.
Дальнейшее всестороннее углубление Китаем реформ и усилия по продвижению модернизации в китайском стиле придадут новый импульс китайско-казахстанским отношениям. Мы надеемся, что обе страны продолжат быть попутчиками на пути реформ, хорошими партнерами на пути развития и будут усердно работать для совместного создания еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений.
02.08.2024, 16:57 91491
Всесторонне углублять реформы и открытость, непрерывно продвигать развитие китайской модернизации
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Рассказать друзьям
С 15 по 18 июля в Пекине состоялся третий пленум ЦК КПК 20-го созыва. Этот пленум имеет чрезвычайно важное значение для всестороннего содействия великому делу построения могущественной державы и национального возрождения за счет китайской модернизации в ключевой период, заявляя миру о твердой решимости ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, довести дело реформ до конца, и огромное чувство ответственности за выполнение собственной миссии. На пленуме было рассмотрено и принято "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации", в котором предложено более 300 важных мер по реформам, что вселяет уверенность и мотивацию в мобилизацию всех партийных и национальных сил для стимулирования совместного мирового развития.
Пленум продемонстрировал, что всестороннее углубление реформ является неиссякаемым источником высококачественного развития экономики. КПК всегда рассматривает реформы как необходимый выбор для реализации китайской модернизации. Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил: "Перед лицом новой обстановки и новых задач, мы должны в дальнейшем продвигать всестороннее углубление реформ, продолжать совершенствовать системы и механизмы во всех областях и непрерывно и более активно использовать институциональные преимущества нашей страны для повышения эффективности государственного управления." Более сорока лет практики реформ и открытости Китая доказали, что реформы являются ключом к освобождению и развитию производительных сил общества и основным двигателем национального развития. Независимо от международных перемен, основная государственная политика реформ и открытости Китая остается неизменной.
Пленум подчеркнул, что высококачественное развитие экономики является трендом эпохи для продвижения китайской модернизации. ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, всесторонне реализовывает новую концепцию развития в новую эпоху, углубляя понимание стадийных характеристик и закономерностей экономического развития, и четко заявил, что китайская экономика перешла от стадии быстрого роста к стадии высококачественного развития, где главной темой является неуклонное продвижение высококачественного развития. Объем потребления в Китае продолжает расти. Торговля товарами остается на первом месте в мире на протяжении семи лет, а торговля услугами занимает передовые позиции, и статус страны как крупного двустороннего инвестора становится все более прочным. В первом полугодии этого года валовой внутренний продукт Китая достиг шестьдесят одного триллиона семисот миллиардов юаней, увеличившись на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохраняя лидирующую позицию среди крупнейших экономик мира, что подтверждает способность Китая к высококачественному развитию и уверенность в устойчивом и долгосрочном экономическом росте.
Пленум отметил, что китайская модернизация является неизбежным путем для достижения великого возрождения китайской нации. Путь великого возрождения китайской нации - это путь развития и процветания, и китайская модернизация - это модернизация на пути мирного развития. В решении пленума указано, что необходимо твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества,чтобы создать благоприятную внешнюю среду для продвижения китайской модернизации посредством дальнейшего всестороннего углубления реформ. Китай будет использовать этот пленум как возможность для планирования и реализации крупных мер по дальнейшему углублению реформ, активно реализовывать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. При этом следует способствовать высококачественной совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", чтобы предоставлять новые возможности для мирового развития и вносить вклад китайской мудрости и силы в поддержание мира, безопасности, стабильности и процветания в регионах и во всем мире.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. На пленуме были отмечены новые меры и инициативы по развитию производительных сил нового качества, реформе образовательной, научно-технологической и кадровой систем, а также строительству экологической цивилизации, которые во многом совпадают с целями и идеями построения "Нового Казахстана". По статистике китайской стороны, товарооборот между двумя странами в период с января по июнь 2024 года составил двадцать один миллиард семьсот миллионов долларов, увеличившись на девятнадцать и четыре десятых процента, и за год может установить новый рекорд. В ходе недавнего государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан лидеры двух государств достигли ряда консенсусов по сотрудничеству в области торговли и экономики, взаимосвязанности, энергетики, сельского хозяйства, науки и культуры, и стали свидетелями подписания ряда важных документов о сотрудничестве, что придало новый импульс всестороннему сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Мы готовы совместно с казахстанской стороной воспользоваться возможностью дальнейшего всестороннего углубления реформ в Китае для активного использования взаимодополняющих экономических преимуществ Китая и Казахстана, культивирования новых точек роста сотрудничества и продвижения высококачественной совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", чтобы создавать более тесное сообщество единой судьбы Китая и Казахстана.
Прошлое уже принесло обильные плоды, а будущее еще ознаменуется новыми достижениями. Реформы не остановятся, открытость не прекратится, и Китай будет идти по пути мирного развития к китайской модернизации, превращая стратегические меры по дальнейшему углублению реформ в мощную силу для продвижения китайской модернизации на новом походе и вместе со всеми странами создавать более светлое будущее для всего человечества.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.10.2024, 11:10В каком регионе РК больше всего курильщков 12.10.2024, 10:202906Резонансное убийство подростка в Талгаре: сгорел дом потерпевших 12.10.2024, 10:08921Восточный Казахстан открывает новые горизонты туризма 12.10.2024, 12:16146Президент Казахстана поздравил короля Испании 06.10.2024, 17:00153106Международные миссии дали оценку проходящему в Казахстане референдуму по АЭС 05.10.2024, 11:57145691В Казахстане почти 26 млрд тенге направят на льготное кредитование сахарных заводов 06.10.2024, 16:47Агитация и опрос общественного мнения: о нарушениях во время референдума рассказали в Генпрокуратуре134496Агитация и опрос общественного мнения: о нарушениях во время референдума рассказали в Генпрокуратуре 07.10.2024, 11:09133116Предварительные результаты референдума по АЭС озвучил ЦИК 05.10.2024, 13:10131026Дополнительные авиарейсы запустят из Астаны в Кызылорду 26.09.2024, 17:17255121Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43247661Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31233661До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00227696АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36218596Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?