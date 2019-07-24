Глубокие корни дают обильную листву, устойчивое развитие обеспечивает перспективы

Перед завершением своей дипломатической миссии генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй дал нашему изданию (каналу, агентству) интервью. Он поделился своими впечатлениями о работе и жизни в Казахстане на протяжении более чем четырех лет и взглядами касательно индустриально-инвестиционного сотрудничества Китая и Казахстана, взаимосвязанности инфраструктур, культурно-гуманитарного обмена, достижений сотрудничества, актуальных проблем и будущего развития. Вот, о чем мы говорили.

Г-н Чжан Вэй, Вы занимаете пост генконсула КНР уже больше четырех лет, начиная с января 2015 года по сегодняшний день. Будучи представителями СМИ, мы часто видели Вас на разных площадках, а также участвовали и писали о многих мероприятиях Генконсульства с Вашим участием. Нас глубоко впечатлило Ваше дружелюбие, разумность, бессуетность (прагматичность), трудолюбие и знания о Казахстане. Скажите, пожалуйста, какие Ваши самые сильные впечатления о Казахстане за 4 с лишним года работы и жизни здесь?

Спасибо за Вашу высокую оценку. В первую очередь, хочу выразить искреннюю благодарность всем СМИ, которые постоянно оказывают поддержку работе Генконсульства и моей лично. Спасибо Вам за то, что Вы, придерживаясь принципов объективности и справедливости, освещаете реальный Китай и китайско-казахстанские отношения, и тем самым поддерживаете своей работой дружбу двух стран. За 4 с лишним года работы в Казахстане я испытал много эмоций (ощущений), хотел бы их обобщить в следующие: "счастье, благодарность, давление (нагрузка) и стимул". "Счастье" от того, что мои четыре года на посту Генконсула совпали с исторической возможностью ускоренного развития китайско-казахстанских отношений и стремительного прогресса сотрудничества. Казахстан имеет давнюю историю и яркую культуру, которые занимает свое место в истории мировой цивилизации. Сегодня Казахстан является дружественным соседом и всесторонним стратегическим партнером Китая, местом, где была выдвинута инициатива "Экономический пояс Шелкового пути", самой первой страной, которая начала совместное строительство "Пояса и пути", успешно продвинулась в этом и добилась самых больших результатов. Четыре области и два города республиканского значения консульского округа Генконсульства, которые находятся недалеко от Синьцзяна, имеют географические преимущества и потребность взаимодополнения, наполнены энергией и большим потенциалом. "Благодарность" от того, что гостеприимные казахстанцы и друзья из разных кругов общества оказывали постоянную заботу, поддержку и помощь Генконсульству и мне лично. Пользуясь случаем, хочу выразить им искреннюю благодарность. Я сохраню эту драгоценную дружбу, ставшую большим богатством в моей жизни. "Давление (нагрузка)" от миссии и ответственности, которые я несу на своих плечах. Генконсульство прилагает большие усилия для содействия межрегиональному сотрудничеству Китая и Казахстана, вся работа сделана с дружественными намерениями. Консульский округ - это место, где продвигается китайско-казахстанское сотрудничество и проживают много китайских эмигрантов. Он занимает важное место в двусторонних отношениях, поэтому есть очень много работы, которую нужно выполнить. Сейчас сотрудничество Китая и Казахстана в разных сферах активно развивается, я часто чувствую, что время не ждет. "Стимул" от того, что являюсь свидетелем выдающихся результатов взаимовыгодного сотрудничества Китая и Казахстана и верю в прекрасные перспективы отношений двух стран, которые во всем мире уже стали образцом добрососедства и дружбы государств. Сотрудничество двух стран по-прежнему имеет большое пространство для развития, которое также очень ждут народы двух стран.

Как Вы только что сказали, китайско-казахстанские отношения являются образцом добрососедства и дружбы во всем мире. Будучи представителями СМИ, мы также глубоко понимаем важность поддержания дружественных отношений двух государств. Вы не могли бы вкратце рассказать о состоянии китайско-казахстанского индустриально-инвестиционного сотрудничества и взаимосвязанности инфраструктур?

Китай и Казахстан являются дружественными соседями, объединенными общими горами и реками. Китай является одной из первых стран, признавших независимость Республики Казахстан. Китай всегда рассматривал Казахстан как важного и надежного всестороннего стратегического партнера, поэтому искренне сотрудничает с Казахстаном в различных областях. В частности, по мере углубленной состыковки совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути с Новой экономической политикой "Нурлы жол" китайско-казахстанское взаимовыгодное сотрудничество поднималось на новую ступень развития, непрерывно расширялись договоренности о сотрудничестве, постоянно проявлялся потенциал для сотрудничества, был реализован ряд крупных проектов, результаты которых принесли пользу народам двух стран. Автомагистраль Западный Китай - Западная Европа, которая, начиная с западной части Китая, пересекает Казахстан и идет в Европу, играет важную роль в укреплении сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, логистики и перемещения персонала между странами Азии и Европы. База китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане, находящаяся на Востоке Китая, обеспечила для центральноазиатских стран, включая Казахстан, морской выход на Тихий океан. Общая сумма проектов индустриально-инвестиционного сотрудничества Китая и Казахстана превышает 27 млрд долларов США. Почти половина из 55 проектов реализуется на территории консульского округа, который охватывает 4 области и 2 города республиканского значения. Проекты включают в себя сферу энергетики, связи, сельского хозяйства, химической промышленности и т.д. Одним из них является проект по строительству ветровой электростанции мощностью 100 мегаватт в городе Жанатас, о котором недавно писали как о крупнейшей ветровой электростанции в Центральной Азии. В консульском округе насчитывается около тысячи китайских компаний и организаций, китайско-казахстанский нефтегазопровод, Мойнакская ГЭС, Актогайский горно-обогатительный комбинат, Алматинский завод по производству стальных труб широкого диаметра, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, завод по производству сухого верблюжьего и кобыльего молока "Golden Camel Group" в городе Туркестан и другие проекты получили одобрение со стороны казахстанского народа. Они также внесли достойный вклад в ускорение модернизации промышленности, повышение качества и эффективности, стимулирование социально-экономического развития и увеличения рабочих мест. Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", 5 открытых друг другу КПП, более 10 маршрутов поездов Китай - Центральная Азия - Европа, 6 прямых рейсов между городами представляют собой трехмерную модель взаимосвязанности инфраструктур между двумя странами.

Китайская поговорка гласит, что главное в отношениях между странами - это сближение души их народов. На сегодняшний день важность укрепления гуманитарного сотрудничества и сближения чаяний народов день ото дня становится более ясной. Как Вы оцениваете состояние китайско-казахстанского культурно-гуманитарного сотрудничества?

Как Вы уже сказали, связь между народами и сближение их чаяний имеют очень важное значение, а также являются движущей силой и гарантией быстрого и лучшего развития китайско-казахстанских отношений. Когда корни идут глубоко, тогда у деревьев может быть обильная листва. Если нет крепкой связи между народами как прочные основы, то сотрудничество между нашими странами не пойдет далеко. В настоящее время китайско-казахстанское культурно-гуманитарное сотрудничество оценивается как хорошее, непрерывно расширяются области сотрудничества, еще более богатым становится его содержание, появилось множество мероприятий высшего качества и ярких событий. Хочу привести несколько примеров и цифр. Между 12 городами и областями Китая и Казахстана установлены побратимские отношения, ежегодные перемещения между двумя странами составляют более 500 тысяч человеко-раз, число казахстанских студентов, обучающихся в Китае, достигло 15 тысяч, также растет и численность китайских студентов, обучающихся в Казахстане. За последние годы Китай и Казахстан совершили прорыв в сотрудничестве в сфере кино, перевода литературных произведений, издательства и других областях. Стороны сняли первый совместный фильм "Композитор", классические произведения известных современных китайских писателей были переведены на казахский язык и изданы в Казахстане, произведения казахстанских писателей были также переведены на китайский язык и скоро будут изданы в Китае. В этом году Китай и Казахстан совместно организовали Культурно-туристическую выставку "Прекрасный Китай. Чарующий Восточный Казахстан", Выставку "культуры и туризма Китая" и другие масштабные мероприятия, которые углубили взаимопонимание народов двух стран, а также способствовали созданию совместных проектов сотрудничества. Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве, нельзя не упомянуть о трогательной истории известных композиторов двух стран Сянь Синхая и Бахытжана Байкадамова, которая стала символом и воплощением традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном, добившись внимания народов двух стран. Основываясь на этой истории, наши государства совместно сняли фильм "Композитор", организовывали фотовыставку и концерты, выпустили книгу-мемуары об их дружбе; район Паньюй китайского города Гуанчжоу и Бостандыкский район города Алматы также заложили основу дружественных отношений, подписав меморандум о дружественном обмене и сотрудничестве. Уверен, что эта тема еще далеко не исчерпана, так как содержит в себе эмоциональную силу, которая сохранится на долгое время и повлияет на еще большее количество людей.

У монеты две стороны, китайско-казахстанское сотрудничество, безусловно, не может иметь только позитивную сторону. Расскажите, пожалуйста, о трудностях и проблемах, с которыми оно сталкивается.

Да, признаюсь, что нынешнее китайско-казахстанское сотрудничество сталкивается с некоторыми проблемами. Хотя они являются временными, но требуют ускоренного решения. Обе стороны должны идти навстречу друг другу, совместно трудиться, принимать разумное решение, вкладывать силы и последовательно продвигать их к решению. К примеру, в области индустриально-инвестиционного сотрудничества необходимо увеличить степень углубленной состыковки в политике, стандартах и технологиях. В области оформления виз и разрешений на работу, защиты инвестиций и торговли, а также улучшения деловой среды следует принять более льготные условия и обеспечить их неуклонное исполнение, а также создать благоприятные условия для обмена персоналом и взаимных инвестиций между нашими странами. Что касается связи между народами, я считаю, что нужно усиливать работу для улучшения взаимопонимания и знаний друг о друге. Кроме того, ввиду исторических причин и некоторых, вводящих в заблуждение, публикаций в СМИ некоторые люди в Казахстане имеют определенные предубеждения и недопонимания в отношении Китая и сомневаются в китайско-казахстанском сотрудничестве. Мы также заметили некоторые попытки очернить и разрушить китайско-казахстанские отношения. Если мы сможем повысить бдительность, сохранять здравомыслие и трезвость ума, совместно реагировать, то все их попытки не увенчаются успехом.

Перед завершением своей дипломатической миссии в Казахстане что бы Вы хотели сказать напоследок нашим читателям? Каковы Ваши ожидания от китайско-казахстанских отношений в будущем?

Мой карьерный путь, начиная с Бишкека до Ташкента и Алматы, наполнен прекрасными воспоминаниями о Центральной Азии. Я испытываю особые чувства к Центральной Азии и Казахстану, где я проработал много лет. Уверен, что китайско-казахстанские отношения обязательно будут только улучшаться. Я рассчитываю на дальнейшее укрепление политического взаимодействия между Китаем и Казахстаном и создание больших льготных условий для более успешной реализации проектов сотрудничества во благо народов двух стран. Я очень жду, что жители наших государств смогут часто бывать друг у друга, становиться еще ближе и роднее, и дружба между нашими странами глубоко укоренится в сердцах людей и будет передаваться из поколения в поколение. Молодежь - это будущее страны, в связи с этим хотел бы высказать три своих ожидания по поводу молодежи. Первое - нужно научиться мыслить самостоятельно. В эпоху Интернета можно запутаться в информации, поэтому нужно соблюдать разумность, научиться отсеивать ненужное, нельзя становиться жертвой информации. Второе - нужно формировать многостороннюю и снисходительную точку зрения. Мир - это не только развитый Запад, но и глубокая и богатая китайская культура и быстро развивающийся прекрасный Китай. Я надеюсь, что они будут многое изучать, набираться всеобъемлющих знаний и брать для себя самое лучшее, принося пользу для своей жизни. Третье - молодежь Китая и Казахстана должна укреплять контакты между собой. "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" - нужно чаще ездить друг к другу, погулять, посмотреть. Уверен, что они будут рады достижениям друг друга, наполнятся верой в развитие отношений двух государств. Это именно то, в чем у каждого есть шанс.

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