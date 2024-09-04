Резолюция 2758 ГА ООН не должна быть оспорена, а принцип "одного Китая" непоколебим

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

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В последнее время некоторые силы, такие как Соединенные Штаты, намеренно исказили и бросили вызов резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1971 года которая "постановляет восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и признать представителей ее правительства единственными законными представителями Китая в Организации Объединенных Наций, а также немедленно лишить представителей Чан Кайши места", раздувая так называемый "неопределенный статус Тайваня" и выступая за поддержку участия Тайваня в заседаниях и мероприятиях ООН. Это попытка отрицать резолюцию 2758 ГА ООН и принцип "одного Китая", который поворачивает время истории вспять. Они не только бросают вызов суверенитету и территориальной целостности Китая, но также бросают вызов международному правосудию и совести, а также бросают вызов послевоенному международному порядку. Это одновременно абсурдно и несправедливо.





Прежде всего, это исторический факт и международный консенсус, что Тайвань принадлежит Китаю. Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с древних времен. До принятия резолюции 2758 ГА ООН уже давно считалось историческим фактом и международным консенсусом, что Тайвань принадлежал Китаю. Это было важной политической предпосылкой для принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 2758. "Каирская декларация" 1943 года и "Потсдамская декларация" 1945 года четко предусматривали, что все территории, которые Япония отторгла у китайцев, включая Тайвань, должны быть возвращены Китаю. В октябре 1945 года китайское правительство объявило, что "восстановит суверенитет над Тайванем". Через ряд документов, имеющих международно-правовую силу, Китай юридически и де-факто вернул себе Тайвань.





В 1949 году было провозглашено создание Центрального народного правительства Китайской Народной Республики, которое заменило правительство Китайской Республики и стало единственным законным правительством Китая и единственным законным представителем Китая на международной арене. По сути дела произошла замена старой власти новой при сохранении одного и того же субъекта международного права. Такая замена не влечет изменения государственного суверенитета и территории Китая, поэтому вполне естественно, что правительство КНР обладает всеми суверенными правами Китая, включая суверенные права на Тайвань, и осуществляет их. Из-за продолжения гражданской войны в Китае и вмешательства внешних сил, между двумя берегами Тайваньского пролива оказались в особом состоянии вражды. Однако суверенитет и территория Китая никогда не были разделены, а статус Тайваня как части территории Китая никогда не менялся.





Во-вторых, Резолюция 2758 ГА ООН раз и навсегда разрешила вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН. Она также четко определила, что Китай в ООН может представлять только одно место - Китайская Народная Республика. Признание Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай в ООН, означает одновременно отказ в праве власти Тайваня на представительство в ООН. Резолюция с политической, юридической и процедурной точек зрения окончательно решила вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН. В ней четко указано, что в мире существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая, а не отдельной страной. Документ также предусматривает, что Китай обладает только одним местом в ООН, а представитель правительства КНР является единственным законным представителем Китая в ООН, что исключает возможность существования "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня".





На протяжении более 50 лет членские взносы Китая в ООН и многих других международных организациях учитывали ВВП Тайваня. Некоторые лица в США и других странах злонамеренно распространяют заблуждения, что резолюция 2758 ГА ООН "не решает вопрос о статусе Тайваня" и "не упоминается выражение "Тайвань". Такое поведение по сути несостоятельно и отвергнуто подавляющим большинством государств-членов ООН. Теперь, снова поднимая тот же старый вопрос, США, по сути, потворствовали и поддерживали сепаратистскую деятельность "независимости Тайваня".





В-третьих, принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и является внутренним смыслом соблюдения основных норм международных отношений. Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН - это решение, принятое ГА ООН для выполнения своих обязанностей в соответствии с Уставом ООН. Нет сомнений в том, что все государства-члены должны соблюдать ее. Это требование Устава ООН, обязательство, взятое на себя в письменной форме всеми странами при вступлении в ООН, и обязательство, которое должны выполнять государства-члены ООН. Принцип "одного Китая" также является фундаментальной предпосылкой и политической основой для установления и развития Китаем отношений со всеми странами. Тайвань является провинцией Китая, а не суверенной страной. У него нет оснований, причин и права участвовать в международных организациях и договорных органах, таких как ООН, в которых могут участвовать только суверенные страны, или участвовать в деятельности таких организаций и органов без согласия центрального правительства.





В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, это наиболее полное и точное выражение принципа "одного Китая", а также единственное выражение. Для "кастомизации" нет никаких причин и места. Раз придерживаются принципа "одного Китая", то должны реализовать это в конкретной политике и практических действиях, и не должны относиться к Тайваню как к независимой стране или политическому образованию, и не могут быть никаких официальных контактов или обменов с Тайванем. В противном случае это будет грубое вмешательство во внутренние дела Китая, что неизбежно подорвет политическое взаимное доверие с Китаем и пошатнет политическую основу двусторонних отношений.





Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. Обе стороны всегда твердо поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы друг друга, такие как суверенитет, независимость и территориальная целостность. Казахстанская сторона четко и публично заявила о своей торжественной позиции твердой поддержки принципа "одного Китая" и противодействия "независимости Тайваня". В июле этого года Председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан. Главы двух государств подписали и опубликовали "Совместное заявление Китайской Народной Республики и Республики Казахстан", в котором еще раз подчеркнули, что "Казахстан твердо поддерживает принцип "одного Китая", то есть в мире существует только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Казахстан выступает против любой формы "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил, подтверждает, что не будет участвовать в каких-либо официальных обменах с Тайванем, и поддерживает все усилия, предпринимаемые китайским правительством по достижению национального воссоединения".





Находясь на новой исторической отправной точке, китайско-казахстанские отношения вступили в очередное "золотое тридцатилетие", и сотрудничество в различных областях продолжает добиваться нового и значительного прогресса, постоянно принося пользу двум народам. Обе стороны будут продолжать в полной мере использовать стратегическое руководство дипломатии глав государств, углублять политическое взаимодоверие и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, твердо поддерживать основные интересы друг друга и работать вместе над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, делиться общими благами, горестями и общим процветанием, а также способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.





Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо





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