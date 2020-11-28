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В ВКО за 1,5 миллиарда тенге продают остров

26.11.2020 14797
В ВКО за 1,5 миллиарда тенге продают остров
Усть-Каменогорск. 26 ноября. Kazakhstan Today - Недавно в сети появилось объявление о продаже острова в Восточном Казахстане за 1,5 миллиарда тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает YK-news.kz, остров расположен на слиянии рек Иртыш и Бухтарма и равноудален от всех берегов, что делает его уникальным". Его площадь составляет 225 гектаров.
 

Эта земля находится в частной собственности. В 1990-х годах нынешний владелец взял ее в аренду, а затем выкупил в 2007 году. Ранее владелец постоянно искал инвесторов, а сейчас продает землю за большую сумму. На данный момент остров числится в базе как земля сельскохозяйственного назначения товарного производства. То есть там раньше не пахали, туда завозили и пасли скот", - рассказал руководитель отдела туризма района Алтай Вячеслав Князев.

 
Он отметил, что администрация района заинтересована в том, чтобы остров стал туристическим объектом. Поэтому представители местной власти готовы оказать поддержку собственнику земли в случае, если тот предложит интересный проект.
 
Стоит отметить, что на текущий момент объявление не актуально.
 

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