Предприниматели Алматы до 30 июня смогут получить отсрочку арендных платежей

АЛМАТЫ. 19 МАЯ - О мерах поддержки МСБ в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления государственных активов Алматы Рустем Алиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, что в целях поддержки и развития малого и среднего бизнеса акиматом Алматы проводится работа по приостановлению начисления платежей по договорам аренды помещений, принадлежащих госорганам или квазигосударственному сектору, в период с 1 января по 30 июня текущего года.

Рустем Алиев сообщил, что в настоящее время повторно запущен функционал сайта, позволяющий арендаторам малого среднего бизнеса подать заявку и заключить дополнительные соглашения на приостановление арендных платежей, по аналогии в период действия ЧП на территории РК. Благодаря этой возможности предприниматели уже сэкономили до 256,4 млн тенге.

До 1 мая текущего года было принято и обработано 216 заявок на приостановление арендных платежей", - сообщил руководитель управления государственных активов Алматы Рустем Алиев.

В рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" управлением государственных активов города Алматы запущен виртуальный консультант, чат-бот gos aktivy bot в приложении Telegram, который может ответить на все вопросы по аренде государственного имущества", - отметил Рустем Алиев.

Руководитель управления сообщил, что ежегодно в аренду передается свыше 60 тыс. квадратных метров государственных площадей. В том числе 39,5% площадей приходятся на школьные столовые, 24,54% - на частные школы и детские сады, 16,32% - нотариусы, ателье, офисы и другие, 9,2% - обучающие и спортивные секции.

К слову, в прошлом году в период с 20 марта управлением государственных активов Алматы в рамках исполнения поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева заключено 1432 дополнительных соглашения с субъектами МСБ на приостановление арендных платежей. Благодаря антикризисной поддержке бизнеса предприниматели сэкономили свыше 350 млн тенге.

В завершение онлайн-брифинга Рустем Алиев призвал предпринимателей Алматы воспользоваться возможностью экономии и оформить арендные каникулы в ближайшее время.

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