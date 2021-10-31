Акмолинская область привезла на ярмарку более 500 тонн сельхозпродукции

НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Сегодня в столице стартовала сельскохозяйственная ярмарка Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На площади возле торгово-развлекательного комплекса "Хан Шатыр" сельхозтоваропроизводители региона представили более 500 тонн продукции на сумму порядка 420 миллионов тенге. Жители и гости города Нур-Султана смогли приобрести свыше 50 наименований продуктов питания по ценам ниже рыночных на 10-20 процентов. Например, говядину здесь отпускали по 2000 тенге, яйца по 430 тенге, картофель по 140 тенге за килограмм. Всего акмолинские аграрии привезли на ярмарку порядка 123 тонн мясных и колбасных изделий, 50 тонн молока и молочной продукции, 8 тонн свежей рыбы, 394 тыс. штук яиц, более 13 тонн муки, 164 тонны картофеля, порядка 54 тонн овощей, более 3 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий и 3 тонны другой бакалейной продукции", - сообщили в управлении внутренней политики региона.
По словам заместителя акима Акмолинской области Галымжана Абдыкаликова, для столичных жителей продукция региона знакома.
Наши товаропроизводители регулярно поставляют на рынки столицы свою продукцию. Среди полюбившихся - молочная продукция ТОО "Гормолзавод" и ТОО "Родина", колбасные изделия ТОО "Бижан" и многие другие. Поэтому с утра к ней повышенный интерес", - подчеркнул спикер.
Постоянный посетитель ярмарки Виталий Казанцев пришел на ярмарку с самого утра, чтобы успеть купить полюбившиеся товары по приятным ценам.
Продукция Акмолинской области славится своим неповторимым вкусом. Каждый год я обязательно покупаю мясо и сливочное масло. Сегодня специально пришел пораньше. Качеством продуктов очень довольны", - поделился житель.
К слову, сельхозтоваропроизводителями региона бесперебойно ведутся поставки продовольствия на рынки столицы. Потребность столичных горожан по мясу и молоку обеспечивается на треть, по яйцам - на 90 процентов.
С начала года на рынки столицы поставлено порядка 100 тыс. тонн молочных продуктов, 23,5 тыс. тонн мясных изделий, 202 млн штук яиц.
В столице действуют специализированные магазины AQMOL, где цены на продукцию акмолинских товаропроизводителей на 10-30% ниже, чем в других магазинах.
Акмолинская область завершает цикл региональных ярмарок в столице. Мероприятие прошло с соблюдением санитарных норм.