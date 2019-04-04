Подписан контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Женис

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - АО НК "КазМунайГаз" (КМГ), ПАО "ЛУКОЙЛ" (ЛУКОЙЛ) и Министерство энергетики Республики Казахстан заключили контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Женис, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КМГ, в соответствии с подписанным контрактом основными минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3Д. Новый проект на Каспии для обеих компаний является важным шагом в расширении ресурсной базы.

Оператором проекта является ТОО "Женис Оперейтинг" (совместное предприятие КМГ - 50% и ЛУКОЙЛа - 50%).

Участок "Женис" расположен в южной части акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Расстояние до берега составляет 80 км, ближайшим портом для судов является Актау. В ноябре 2018 года КМГ и ЛУКОЙЛ заключили Соглашение о совместной деятельности и Соглашение о финансировании по проекту Женис.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90,42% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Республики Казахстан.

ЛУКОЙЛ успешно работает в Казахстане с 1995 года. Компания участвует в разработке месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кумколь, в совместном предприятии по освоению Центрального месторождения на Каспии, а также в проекте Каспийского Трубопроводного Консорциума.

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