Назначен председатель совета директоров страховой компании Amanat

Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - АО "Страховая компания "Amanat" сообщило об изменении в составе совета директоров компании, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением единственного акционера Идрисова Динмухамета, Аскар Канафин назначен председателем Совета директоров Акционерного общества с 9 апреля 2019 года. Ранее данную должность занимала Гульнара Назханова", - сообщили в пресс-службе компании.

Аскар Ахилбекович Канафин является проектным и портфельным управляющим с инвестиционным и управленческим опытом более 20 лет.

Имеет профессиональный опыт в разработке и внедрении корпоративной стратегии развития, кризис-менеджменте, управлении инвестиционным портфелем на всех стадиях экономического цикла, реализации моделей доверительного управления активами, в создании и построении управляющих команд.

Работал председателем Совета директоров АО "СК "Amanat" (2013-2018), АО "АЗНО", членом Совета директоров АО "Казахстанские Коммунальные Системы", АО "Группа компаний "Resmi", АО "RG Brands" и в других организациях.

Имеет опыт в качестве руководителя исполнительных структур в таких компаниях, как "Группа компаний Ordabasy", Группа компаний "Resmi", Банк "Societe Generale Kazakhstan".

АО "СК "Amanat" - универсальный страховщик, представленный во всех крупнейших городах Казахстана. Компания входит в ТОП-10 по добровольному страхованию автотранспорта, страхованию грузов, имущества, гражданско-правовой ответственности.

По данным Национального банка РК на 1 марта 2019 года, АО "СК "Amanat" занимает 7-е место по объему собранной чистой страховой премии на рынке общего страхования (non-life), объем чистых собранных премий в 2019 году составил 1,180 млрд тенге. На 1 марта АО "СК "Amanat" занимает 8 место по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, с долей рынка - 5%. При этом, по добровольному автострахованию компания занимает 4-е место, с долей рынка 7%.

Активы компании составляют 9,238 млрд тенге, собственный капитал – 4,163 млрд тенге, уставный капитал - 1,930 млрд тенге.

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