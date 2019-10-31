В Алматы бизнесвумен на госгрант открыла производство рюкзаков

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В Алматы молодой предприниматель Шолпан Андасова начала производство рюкзаков под собственным брендом "НОМАД", передает Kazakhstan Today.

Идею создать собственный бренд Шолпан Андасова вынашивает с 2016 года. Прежде чем приступить к практической реализации бизнес-идеи девушка изучила бизнес-литературу, посетила ряд воркшопов для предпринимателей, а также прошла обучение в краткосрочной бизнес-школе.

Как рассказали в фонде "Даму", идею своего бренда девушка обдумывала два года. Она съездила в Нидерланды, страну-производителя рюкзаков, чтобы изучить их опыт продаж: местное население там отдает предпочтение отечественному производителю.

Это был очень важный шаг для Шолпан, который помог ей развеять сомнения и придал уверенности в правильности ее идеи. Вернувшись, она составила план и подала заявку на участие в конкурсе государственных грантов в рамках Государственной программы "Дорожная карта бизнеса - 2020". Шолпан выиграла грант и приобрела необходимое оборудование", - отметили в фонде.

Сейчас Шолпан создает специализированные рюкзаки и сумки: детские, школьные, горные, вело-рюкзаки, дорожные сумки, деловые папки и многое другое - всего 12 видов. В команде работают 6 человек, и, как говорит Шолпан, это только начало.

Кроме того, девушка параллельно занимается социальным проектом под названием "Я вижу руками", направленный на трудоустройство незрячих и слабовидящих дипломированных массажистов. Незрячие массажисты обладают повышенной чувствительностью рук, особыми тактильными профессиональными навыками.

С этим проектом молодой предприниматель участвовала в международном конкурсе социальных проектов Social Impact Award (SIA). SIA- это крупнейшее сообщество 22 стран мира, объединяющее молодых новаторов, меняющих мир к лучшему. Шолпан стала финалисткой, и в конце сентября выиграла грант.

Для меня был важен не сам грант, а статус и призвание моего проекта", - прокомментировала свой успех Шолпан.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства