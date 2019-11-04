В Павлодарской области построят сахарный завод

В переговорах приняли участие министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, заместитель акима Павлодарской области Алмас Батанов и руководство турецкой компании Kayseri Seker Fabrikasi, сообщили в пресс-службе МСХ.
Строительство завода позволит сократить долю импорта по сахару и производить 40% требуемого сахара именно из отечественного сырья. Также это даст импульс развитию фермерских хозяйств Павлодарской области, эффективному использованию орошаемых земель. Кроме инвестиций, реализация данного проекта принесет в Казахстан передовые знания по выращиванию сахарной свеклы, методам ее долгосрочного хранения и последующей переработки. Это позволит увеличить урожайность у отечественных фермеров", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе также сообщили, что для обеспечения сырьем будущего завода в текущем году в Павлодарской области уже проведен экспериментальный посев семян сахарной свеклы. По итогам эксперимента получен качественный урожай, соответствующий стандартам для производства сахара.
Компания Kayseri Seker Fabrikasi сегодня объединяет сахарные заводы с самой высокой производительностью в Турции и ежегодно осуществляет переработку сахарной свеклы для производства 460 тыс. тонн белого сахара и 88 тыс. тонн мелассы. По итогам 2018 года выручка Kayseri Seker Fabrikasi составила порядка $600 млн.
Ранее Казахстан провел переговоры о строительстве сахарного завода в Павлодарской области с китайскими инвесторами.
В мае 2019 года акимат Павлодарской области подписал с китайской Beijing NAALE GROUP меморандум по строительству сахарного завода.
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