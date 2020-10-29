Президент заслушал информацию о планах по дальнейшей поддержке бизнеса

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - В ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов доложил о проделанной работе по защите прав предпринимателей и планах по дальнейшей поддержке отечественного бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Рустам Журсунов сообщил главе государства, что за 4 года рассмотрено более 25 тысяч жалоб, 43% из которых разрешены положительно, защищены имущественные права на сумму 197 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам бизнес-омбудсмена, выработаны алгоритмы проверок по соблюдению санитарных норм, разграничена ответственность между предпринимателем, его работниками и клиентами.

Президенту были представлены сведения о влиянии последствий пандемии коронавируса на отечественный бизнес и предложения по оказанию поддержки предпринимателям, в том числе по вопросам фонда оплаты труда, земельных отношений, налогообложения.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость детального изучения соответствующими государственными органами земельного вопроса, предложений по новой регуляторной политике и изменению нагрузки на фонд оплаты труда. Президент также считает важным уделить пристальное внимание эффективности и транспарентности портала "Единое окно закупок".

Глава государства дал Рустаму Журсунову ряд поручений, направленных на выявление причин роста административных правонарушений в отношении бизнеса, разработку подходов к реформированию контрольно-надзорной деятельности.

Ранее генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья доложила президенту о ходе разработки казахстанской вакцины против COVID-19.

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