Производство легковых автомобилей в Казахстане за десять месяцев на 18% превысило показатели полного 2019 года

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Производство легковых автомобилей за десять месяцев уже на 18% превысило показатели полного 2019 года, передает Kazakhstan Today.

За январь - октябрь текущего года в стране произвели 51,92 тыс. легковых автомобилей - сразу в полтора раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, и на 18% больше, чем за весь прошлый год, сообщает energyprom.kz.

Драйвером роста автопрома стала Костанайская область: здесь было произведено 26,76 тыс. железных коней, плюс 46,5% за год. В регионе работает лидер отрасли - расположенный в Костанае "СарыаркаАвтоПром". На заводе в марте текущего года запустили производство Chevrolet (в том числе наиболее доступные популярные модели Cobalt и Nexia). Именно этот бренд в последние месяцы стал лидером продаж в РК.

Ещё 21,17 тыс. авто выпустили в ВКО. Здесь, в Усть-Каменогорске, работает завод "Азия Авто". Кроме того, почти 4 тыс. легковых авто произвели в Алматы: в Южной столице открыли новый завод Hyundai.

Всего же за десять месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 61,796 тыс. единиц техники, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, специальную технику, трейлеры и полуприцепы, общей стоимостью 460,9 млрд тенге. Объёмы выпуска превосходят результаты января - октября 2019 года на 58,4%. Это самый высокий показатель за всю историю казахстанского автопрома. Непосредственно в октябре 2020 года произведено 11,14 тыс. транспортных средств всех типов общей стоимостью 84,5 млрд тенге - в 2,1 раза больше, чем в октябре прошлого года.

По прогнозам Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), в количественном выражении производство в 2020 году приблизится к 85 тыс. транспортных средств всех типов.

Заметим: несмотря на мировой "коронакризис", по данным МИИР РК, в обрабатывающей промышленности Казахстана наблюдается рост на 3,2%. При этом непосредственно в машиностроении годовой рост достиг сразу 16,5%, в том числе в автомобилестроении - значительных 53,6%. Доля автопрома в общем объёме машиностроения по итогам десяти месяцев выросла до рекордных 33,4%, против лишь 26% в январе - октябре 2019 года.

Такому гигантскому росту в секторе способствовало сразу несколько факторов. Помимо открытия новых заводов и производств самими машиностроителями РК, важную роль сыграла грамотная политика Правительства страны. С одной стороны, был обеспечен платёжеспособный спрос в секторе, с другой - открытый доступ покупателям к казахстанским авто, невзирая на пандемию.

На спрос позитивно влияет действующая в стране в последнюю пятилетку программа льготного автокредитования. Напомним, в легковом автопроме, в отличие от сегмента сельхозмашиностроения, госпрограммы поддерживают исключительно местное производство, что и ведёт к таким рекордным результатам. Так, автомобили отечественных производителей в рамках льготного кредитования доступны казахстанцам по ставке в 4% годовых (ГЭСВ - не более 7,5%), с первоначальным взносом от 10% и без каких-либо комиссий банка.

Стоит упомянуть также Программу обновления автобусного парка, позитивно повлиявшую на сектор: благодаря ей автопарки РК пополнились современными экологичными автобусами Yutong и Ankai, которые производятся на мощностях "СарыаркаАвтоПром".

Что касается доступности для клиентов, здесь сыграла огромную роль ускоренная цифровизация всех сервисов в стране и своевременное появление онлайн-продуктов в секторе. Благодаря объединённым действиям дилеров и государства стали возможными онлайн-регистрация авто, онлайн-продажи в дилерских центрах, появление в дилерских центрах автоЦОНов. Таким образом, даже жёсткий режим изоляции не помешал продажам и не закрыл для казахстанцев авторынок РК.

По данным АКАБ, в октябре казахстанские дилеры продали 8,64 тыс. легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, а также 1,2 тыс. грузовиков и автобусов (+42% по сравнению с октябрём прошлого года). По итогам десяти месяцев 2020 года рынок вырос на 24%, до 73,25 тыс. проданных автомобилей (против 59,16 тыс. за январь - октябрь 2019 года). Результаты приблизились к годовым продажам прошлого года.

Доля отечественных автомобилей в продажах за 2020 год превысила 70%. Самый продаваемый бренд в октябре - Chevrolet. Самые продаваемые модели - Chevrolet Cobalt и Chevrolet Nexia.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе - августе 2020 года спрос на легковые пассажирские автомобили был обеспечен казахстанскими производителями на 60,8%, против 54,2% годом ранее. Экспорт за этот же период вырос сразу в 3,5 раза.

Согласно информации АКАБ, только в октябре текущего года на экспорт ушло 565 автомобилей, всего же в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь за январь - октябрь было отправлено 6,04 тыс. авто. Единственным предприятием-экспортёром в секторе по-прежнему остается "СарыаркаАвтоПром". Помимо Hyundai (2,91 тыс. авто), компания отправила на экспорт 2,07 тыс. Chevrolet, 1,01 тыс. кроссоверов и пикапов JAC и 59 автомобилей Ravon.

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