Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) в 2017 году прогнозирует на автомобильном рынке цены на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба АКАБ.

В ассоциации отметили базовые тренды 2017 года: дальнейший рост казахстанских машин в структуре продаж; цены сохранятся на уровне 2016 года; рост популярности внедорожников как сегмента будет продолжен, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы АКАБ, цены на импортные автомобили будут зависеть от курса тенге в большей степени, нежели машины отечественного производства. Объективно средняя цена на импорт в 2016 году выросла с 4 млн до 7,2 млн тенге, а на локальное с 4,3 млн до 5,3 млн тенге.

Рынок и новых, и подержанных авто сохранит текущие показатели, поскольку перспектив на удешевление пока нет. Для удешевления стоимости новых машин, произведенных в Казахстане, необходимо наращивать уровень локализации, кроме этого, значительную долю рынка составляет импорт. Поскольку курс стабилизировался, и значительных колебаний на рынке не ожидается, то цены этого года на автомобили продержатся и в 2017 году, отметили в пресс-службе.

По информации АКАБ, наблюдающийся тренд увеличения сегмента внедорожников сохранится и в 2017 году. Увеличение доли в структуре официальных продаж связано с значительными продажами автомобилей Toyota LC Prado, Toyota LC200, Toyota RAV4, KIA Sportage, Nissan Qashqai, Hyundai Santa Fe, JAC S3 др.

По мнению экспертов, программа льготного кредитования будет пользоваться популярностью у населения и в 2017 году. На рост популярности повлияет начало программы сертификации утилизированных авто и повышение лимита до 15 млн тенге.

Техрегламент ТС 018/2011, вступивший в силу в январе 2015 года, требует в обязательном порядке необходимо установку систему спутниковой навигации с 2017 года для всех транспортных средств без исключения. Установкой систем спутникового мониторинга на новую автомобильную технику будут заниматься сами производители, в том числе и в Казахстане. Значительного влияния на стоимость авто не предвидится - удорожание составит порядка 100 тысяч тенге.

"Единая система быстрого реагирования однозначно нужна, поскольку нет ничего ценнее человеческих жизней. В такие моменты, когда каждая минута на счету, не думаю, что кого-то будет волновать стоимость установки. Зато со временем в лучшую сторону изменится статистика по ДТП. В сохранении жизни водителей на дорогах заинтересованы все", - сказал президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев.

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