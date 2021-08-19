Акимат Алматы заключил 350 допсоглашений с МСБ на приостановление арендных платежей

АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Руководитель управления государственных активов Алматы Серик Ибраев в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций рассказал, как исполняется поручение президента о приостановлении для малого и среднего бизнеса начисления платы за аренду объектов недвижимости, находящейся в республиканской и коммунальной собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.



По итогам первого полугодия заключено 508 договоров имущественного найма. Поступления на 1 июля составляют 299,1 миллиона тенге при плане 405,6 миллиона тенге, или 73,7%.



"Причиной недопоступления послужило внесение изменения в "Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду)", в части неначисления арендных платежей в период с 20 июня 2020 года по 30 июня 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса", - объяснил Серик Ибраев.



С 1 января по 30 июня управлением госактивов Алматы заключено 350 дополнительных соглашений с субъектами малого и среднего бизнеса на приостановление арендных платежей. При этом доходная часть поступлений сократилась с годового плана 792,11 миллиона тенге до 360,8 миллиона тенге.



Ибраев подчеркнул, что касаемо возможного возврата приостановленной арендной платы меры принудительного взыскания к нанимателям госсобственности, заключившим допсоглашения к договорам аренды, применяться не будут.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства