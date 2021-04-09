Ashyq в Алматы: как предпринимателям подать заявку и за что могут исключить

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - 8 апреля директор Палаты предпринимателей "Атамекен" Алматы Айтуар Кошмагамбетов на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций рассказал об алгоритмах подачи заявок на участие в пилотном проекте Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект Ashyq запущен в качестве альтернативы полного закрытия и для частичного снятия ограничений работы объектов предпринимательства: фитнес-клубов, СПА-центров, саун, бассейнов, кинотеатров, заведений общепита, компьютерных, и боулинг-клубов. Другие предприятия также могут работать по приложению Ashyq, так как оно дает возможность объектам бизнеса меньше зависеть от общей эпидемиологической ситуации.

По информации Айтуара Кошмагамбетова, которую ему предоставили разработчики мобильного приложения, по состоянию на 6 апреля Ashyq скачали 125 000 пользователей, всего выдано 374 QR-кода объектам, из них в Нур-Султане 91, Караганде - 39 участникам пилота и остальные в Алматы.

На сегодняшний день на сайте акимата Алматы в списке участников пилота по использованию приложения Ashyq 264 бизнес-объекта, заявка одного участника находится в обработке и на стадии получения QR-кода - 92 участника.

Благодаря пилотному проекту, в Алматы выявлены 19 посетителей с красным и желтым статусом. В целом с 17 января по 5 апреля выявили 273 граждан с красным статусом по всей республике, то есть в тех городах, где действует проект.

Айтуар Кошмагамбетов рассказал, какие этапы необходимо пройти предпринимателям, чтобы работать по приложению Ashyq.

Для этого необходимо подать заявку в Палату предпринимателей г. Алматы через форму на платформе Яндекс https://forms.yandex.ru/u/606c52b490a6660c706590fb/. Ссылку можно будет найти на телеграмм-канале "Бизнес-штаб Алматы".

После подачи все заявки проверяются на соответствие ОКЭД и согласовываются с районными управлениями санитарно-эпидемиологического контроля.

Далее после проверки и одобрения поданные заявки передаются на предоставление допуска для скачивания QR. После получения допуска заявители скачивают QR на сайте InfoKazakhstan.kz согласно инструкции получения QR на электронной платформе.

Первую неделю новые участники работают в тестовом режиме, проходят обучение. Через неделю работы в тестовом режиме новые участники включаются в список участников, размещенный на сайте акимата.

Передача заявок на предоставление допуска для скачивания QR производится 2 раза в день в 12.00 и 18.00. Включение в списки участников на сайте акимата производится 2 раза в неделю во вторник и четверг", - уточнил директор палаты предпринимателей Алматы.

Основаниями для отказа в участии в проекте Ashyq являются: несоответствие объекта коду ОКЭД и запрещенный вид деятельности.

К слову, очень часто обращаются владельцы кинотеатров, чтобы начать работу по приложению. По словам Кошмагамбетова, этот вопрос на рассмотрении, в случае выхода нового постановления кинотеатры могут включить в список объектов, работающих по проекту Ashyq. Спикер заявил, что к ним с просьбой начать работу уже обратились представители 15 направлений бизнеса.

Кроме того, предпринимателей, работающих в рамках проекта Ashyq, могут исключить в случае: выявления на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте (отсутствие инфоплакатов о проекте, QR на вход и выход, загрузка зала выше разрешенной согласно установленным нормам, несоблюдение социальной дистанции, масочного режима, работа в неустановленное время); если объектом не проводится check-in посетителей более 3 дней и если при снятии недельной статистики объекта выявлено отклонение от нормы более 70% среднего количества сканирований за неделю.

Со списком субъектов предпринимательства, работающих в пилотном проекте ASHYQ по Алматы, можно ознакомиться по ссылке

Напомним, 6 апреля премьер-министр РК Аскар Мамин поручил до конца апреля внедрить проект Ashyq во всех регионах Казахстана.

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