Bank RBK увеличил регуляторный капитал на 12%

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - АО "Bank RBK" сообщает об увеличении регуляторного капитала банка на 11 млрд тенге (в процентном выражении - на 12%).

Из указанной суммы 9,9 млрд тенге поступило в виде простых акций, а оставшиеся 1,1 млрд тенге - в виде субординированного долга, передает Kazakhstan Today.

"В результате докапитализации размер регуляторного капитала банка составил порядка 103 млрд тенге, собственного капитала - 92 млрд тенге, уставного капитала - 64 млрд тенге. Наращивание капитала позволило банку увеличить показатели достаточности капитала К1-1 и К2 с 7,5% и 9,0% до порядка 8,5% и 10,1% соответственно", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что за один только предыдущий год уставный капитал банка был увеличен на 13,3 млрд тенге за счет размещения новых акций. При этом активы банка в августе 2016 года превысили знаковую отметку в 1 трлн тенге.

Благодаря росту капитализации банк сможет упрочить конкурентоспособные позиции на рынке. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративного сектора экономики и кредитование казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса.

АО "Bank RBK" - казахстанский универсальный финансовый институт, имеющий сбалансированные показатели развития. Банк располагает достаточным капиталом, высококлассными портфелями активов и пассивов, адекватным размером провизий, демонстрирует устойчивую прибыльность на протяжении длительного периода времени.

Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "В-/С" (прогноз "Стабильный") и рейтинг по национальной шкале "kzBB-" от международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

По состоянию на 1 января 2017 года активы Банка составили 1 021 млрд тенге, ссудный портфель - 753,4 млрд тенге, средства клиентов - 782,6 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц - 210,3 млрд тенге.

Офисы Банка действуют в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Экибастуз.

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