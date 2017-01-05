Баррель нефти Brent упал на $3

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Баррель нефти Brent упал на $304.01.2017
  • Фото: newdaynews.ru
Бизнес  02:48

Лондон. 4 января. Kazakhstan Today - Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 года в ходе вечерних торгов на бирже ICE отступила от дневных максимумов, потеряв на пике падения почти $3.

На минимуме цена на баррель Brent опустилась до отметки $55,39, что на $2,99 ниже максимума первых в 2017 году торгов и является худшим показателем с 27 декабря 2016 года, передает Kazakhstan Today.

Утренний рост нефтяных котировок аналитики связывали с заявлениями представителей Кувейта и Омана о сокращении добычи нефти в рамках заключенного в декабре 2016 года соглашения ОПЕК с не входящими в картель странами.

Вечернее падение нефтяных котировок эксперты объясняют резким укреплением доллара, курс которого к корзине мировых валют достиг во вторник максимума с 2002 года. В частности, курс евро к доллару снизился до $1,0341 за евро, что стало наименьшим значением с начала января 2003 года, сообщает РБК.
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