ЕАБР и Алтыналмас успешно прошли очередной этап сотрудничества

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО "АК Алтыналмас" успешно прошли очередной этап сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

В рамках совместной многолетней работы реализовано 3 инвестиционных проекта, способствующих развитию золотодобывающей промышленности в Республике Казахстан, на общую сумму более $285 млн.

Как сообщили в пресс-службе банка, сотрудничество между ЕАБР и АО "АК Алтыналмас" началось в 2011 году. Тогда ЕАБР была открыта первая кредитная линия с целью финансирования реконструкции и модернизации Акбакайской золотоизвлекательной фабрики, а также сопутствующей инфраструктуры для переработки руды с месторождений Акбакайского кластера. Инвестиции банка в проект позволили увеличить мощности компании по переработке руды до 1,0 млн тонн в год.

В 2018 году ЕАБР профинансировал приобретение АО "АК Алтыналмас" золоторудного месторождения "Долинное", а в 2019 году открыл финансирование для его развития и строительства золотоизвлекательной фабрики мощностью 2,5 млн тонн руды в год. В июне 2020 года компания осуществила досрочный ввод в промышленную эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики "Долинное".

АО "АК Алтыналмас" - один из якорных клиентов банка, сотрудничество с которым началось на начальной стадии развития компании, на принципах проектного финансирования. Сегодня АО "АК Алтыналмас" является крупным производителем золота в Казахстане. За последние 10 лет компания увеличила мощности по переработке руды более чем в 20 раз, а объемы производства золота более чем в 15 раз. Компания ставит своей целью дальнейшее развитие и увеличение мощностей по добыче золота. Текущий размер бизнеса АО "АК Алтыналмас" позволяет привлечь финансирование от коммерческих банков. Мы искренне рады, что компания за годы сотрудничества с ЕАБР достигла высоких результатов, это яркий пример реализации банком стратегических задач, а именно развития бизнеса в наших странах. Не исключаю, что впереди нас ждут новые совместные проекты", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

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