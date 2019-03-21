ЕАБР профинансирует создание в Армении тепличного комплекса площадью более 55 гектаров

Ереван. 30 декабря. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР) и ООО "АРМСАНПРОДАКТ" подписали кредитный договор, предполагающий финансирование создания в Республике Армения полузакрытого тепличного комплекса для круглогодичного выращивания томата площадью 53,4 гектара и рассадного отделения площадью 6,6 гектара, передает Kazakhstan Today.



В соответствии с документом, банк предоставляет невозобновляемую кредитную линию на $67 млн сроком на 10 лет.



"Основным рынками сбыта сельскохозяйственной продукции Армении являются страны - члены нашего банка. В первую очередь Россия. Поэтому, конечно, проект с таким интеграционным потенциалом мы не могли обойти стороной. Кроме того, хотел бы напомнить, что в стратегии ЕАБР до 2022 года агропромышленный комплекс - одна из целевых отраслей", - сообщил руководитель проектного блока Евразийского банка развития Всеволод Смаков.



Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства