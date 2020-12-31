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Евразийский банк продал в России 100% акций дочернего банка

30.12.2020 7507
Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - АО "Евразийский банк" сообщило о продаже 100% акций дочернего банка в Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.
 
29 декабря 2020 года АО "Евразийский банк" продало 100% принадлежащих ему акций дочернего банка (АО "Евразийский банк") в Российской Федерации покупателю ПАО "Совкомбанк", сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
 

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