Евразийский банк продал в России 100% акций дочернего банка

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - АО "Евразийский банк" сообщило о продаже 100% акций дочернего банка в Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

29 декабря 2020 года АО "Евразийский банк" продало 100% принадлежащих ему акций дочернего банка (АО "Евразийский банк") в Российской Федерации покупателю ПАО "Совкомбанк", сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

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