Финрегулятор одобрил присоединение АТФБанка к Jusan Bank

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций выдало разрешение на добровольную реорганизацию АТФБанка путем его присоединения к Jusan Bank, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее вопрос о присоединении АТФБанка к Jusan Bank был положительно рассмотрен на совместном общем собрании акционеров двух банков , и, в соответствии с законодательными требованиями, все необходимые документы были направлены в апреле 2021 года на рассмотрение регулятору, сообщает пресс-служба Jusan Bank и АТФ Банка.

В результате присоединения Jusan Bank войдёт в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала, а его консолидированный объём активов после завершения объединения достигнет показателя в 3 трлн тенге, что будет составлять порядка 10% рыночной доли в банковском секторе Казахстана.

Присоединение АТФ Банка к Jusan создает уникальные удобства для клиентов обоих банков, открывая широкий доступ не только к объединенной сети филиалов и банкоматов, но и к новым продуктам и сервисам. Сейчас команды двух наших банков работают над комфортной миграцией клиентов АТФ Банка, которая должна завершиться до конца текущего года, - комментирует Айбек Кайып, председатель правления Jusan Bank.

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