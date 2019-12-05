Fitch Ratings подтвердило рейтинг АТФБанка

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО "АТФБанк" на уровне "B-". Прогноз – стабильный, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе банка, по мнению аналитиков Fitch Ratings банк имеет "потенциально меньшие проблемы с качеством активов в отношении капитала", а также "существенные резервы младшего долга в АТФ (10% активов, взвешенных с учетом нормативных требований, на конец 3 квартала 2019 года), которые могут быть использованы для покрытия убытков в случае необходимости".

Также аналитики Fitch отметили улучшение способности АТФБанка покрывать убытки согласно отчету о прибылях и убытках. Заключение аналитиков агентства учитывает также события, которые произошли на финансовом рынке Казахстана в последние два года.

"Внешние условия для банка будут оставаться жесткими в течение ближайших нескольких лет. Это ожидаемо. Однако это нисколько не отменяет стратегических задач АТФБанка, скорее, расценивается нами как вызов, преодолев который мы еще больше прокачаем уровень своих компетенций на рынке банковских услуг. Банк полностью выполняет все требования регулятора в части пруденциальных нормативов, уровень ликвидных активов составляет более 270 млрд тенге. Это значит, что банк обладает всеми необходимыми ресурсами, которые позволят нам развиваться дальше в рамках нашей стратегии, а также исполнять свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме", - отметил Сергей Коваленко, председатель правления АТФБанка.

Напомним, что ранее международное агентство Moody’s Investors Service повысило сразу шесть рейтингов АТФБанка, а S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АТФБанка на уровне "B-/B" с прогнозом "Стабильный".

Согласно данным НБРК на 1 ноября 2019 года АТФБанк занимает 6-е место по объему активов, а также 5-е место по объему кредитного портфеля и 6-е место по объему депозитного портфеля (средства ФЛ и ЮЛ) с долями рынка 5,2%, 6,8% и 4,8%, соответственно.

АО "АТФБанк" (далее – банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. Основной акционер банка с пакетом акций в размере 99,76% – ТOO "KNG Finance". Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов.

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