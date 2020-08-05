Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - Freedom Holding Corp. приобретает Банк Kassa Nova, передает Kazakhstan Today.

АО "Фридом Финанс" заключило договор купли-продажи, согласно которому планирует приобретение 100% простых акций банка, принадлежащих АО "ForteBank". Сделка будет завершена после получения одобрения со стороны Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и выполнения сторонами условий сделки", - говорится в сообщении Freedom Holding Corp.

Отмечается, что после осуществления покупки актив будет входить в структуру Freedom Holding Corp. как дочерняя компания АО "Фридом Финанс".

При этом АО "Банк Kassa Nova" продолжит работать в штатном режиме, планируемые изменения в деятельности банка будут производиться после завершения сделки.

Freedom Holding Corp. уверенно движется к воплощению своей стратегии по наличию в каждой стране, где представлен холдинг, необходимых финансовых институтов для оказания широкого спектра финансовых услуг населению. Приобретение АО "Банк Kassa Nova" предоставит нам возможность делать их максимально удобными и технологичными для клиентов. Мы планируем построить в Казахстане банк с современным инвестиционно-банковским сервисом", - заявил СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp. - холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance в Восточной Европе и Центральной Азии. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи "Тошкент" (UZSE) и Украинской биржи. Головной офис компании находится в городе Алматы, а ее административные офисы - в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Германии и на Кипре. На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже и Санкт-Петербургской бирже.

Банк Kassa Nova основан в 2009 году и специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям. Банк представлен в 9 городах Республики Казахстан. Kassa Nova вошел в топ-10 стабильных казахстанских финансовых институтов по версии S&P. 14 октября 2019 года международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по международной шкале на уровне B, прогноз - "стабильный". По национальной шкале рейтинг подтвержден на уровне KZBB+.

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