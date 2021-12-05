Freedom Holding Corp. заключил соглашение по приобретению MKM Partners

АЛМАТЫ. 4 ДЕКАБРЯ - Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) заключил соглашение по приобретению MKM Partners, LLC, согласно которому холдинг выкупит доли участников MKM Partners наличными и обыкновенными акциями FRHC, сообщили в пресс-службе Freedom Holding Corp., передает KAZAKHSTAN TODAY.
Завершение сделки зависит от определенных условий, включая одобрение со стороны FINRA, отметили в пресс-службе холдинга.
MKM Partners - это респектабельная фирма в сфере торговли обыкновенными акциями, совершения сделок и проведения исследований. Благодаря крупнейшей в США команде дистрибуции и группе выдающихся стратегов и аналитиков MKM еще больше усилит международную команду Freedom Holding Corp. и расширит нашу деятельность по достижению роста в США", - сказал СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
После завершения сделки MKM возглавят Роберт Вотзяк (в качестве первого руководителя) и Сагар Шет, нынешний президент компании MKM Partners.
Мы видим, насколько близко совпадают бизнес-траектории MKM Partners и Freedom, что обеспечит новые возможности для роста. Мы ожидаем, что интеграция компаний пройдет гладко, учитывая, что менеджмент и сотрудники MKM Partners остаются на своих местах. Freedom Holding Corp. - это динамичная история успеха, которая обеспечит потрясающие возможности для расширения команды MKM Partners", - отметил соруководитель MKM Partners Стивен Мессина.
Freedom Holding Corp. - это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи "Тошкент" (UZSE) и Украинской биржи. Головной офис компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы - в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Германии, на Кипре, Великобритании, на Украине, в США. На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже и Украинской бирже.
MKM Partners базируется в городе Стамфорд и специализируется на трейдинге, анализе, сделках, деривативах, событийном и рисковом арбитраже, собственных исследованиях, рынках капитала, корпоративном доступе, высокой доходности/кредитовании и оценке корпоративной устойчивости. Это одна из крупнейших трейдинговых фирм в США, занимающая лидирующие позиции в исследованиях рынка ценных бумаг.