Газопровод Бейнеу - Шымкент привлёк синдицированный заём в размере $720 млн

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - ТОО "Газопровод Бейнеу - Шымкент" привлекло синдицированный заём в размере $720 млн на рефинансирование обязательств, передает Kazakhstan Today.

При поддержке АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и АО "НК "КазМунайГаз" совместное предприятие АО "КазТрансГаз" и "Trans-Asia Gas Pipeline Co. Ltd." - ТОО "Газопровод Бейнеу - Шымкент" (ГБШ) подписало кредитное соглашение о привлечении синдицированного займа с международными банками на общую сумму $720 млн", - сообщили в пресс-службе "КазТрансГаз"

Как уточнили в компании, кредитные средства будут направлены на рефинансирование обязательств, предоставленного Банком развития Китая и Банком Китая в 2012 году.

В роли организаторов финансирования выступили ведущие банки: MUFG Bank, Ltd (Япония) и Bank of China, Ltd. (КНР). Гарантии АО НК "КазМунайГаз" и АО "КазТрансГаз" позволили привлечь заёмное финансирование для ГБШ на более привлекательных условиях по сниженной процентной ставке, в результате чего расходы по выплате вознаграждения сокращаются на $10 млн в год", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что рефинансирование займа позволит улучшить условия финансирования проекта и сократить сроки заимствования. Таким образом, высвобождаются значительные денежные средства с резервного счета и исключается необходимость заключения договора на транспортировку газа на условиях "транспортируй или плати".

Данное кредитное соглашение способствует значительному снижению долговой нагрузки национального оператора АО "КазТрансГаз". В дальнейшем планируется рефинансирование данного займа путём привлечения заёмных средств в тенге для минимизации валютного риска", - заключили в пресс-службе.

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