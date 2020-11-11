Карагандинская компания - один из лидеров производства чулочно-носочных изделий

Караганда. 10 ноября. Kazakhstan Today -ТОО "Руми-эн" было образовано на базе Карагандинской чулочно-носочной фабрики в 2007 году. На сегодня компания имеет полный цикл производства: мотальный, красильно-отделочный, формировочный, вязальный и швейный цеха, передает Kazakhstan Today.

Есть здесь и своя лаборатория для проверки сырья и выпускаемой продукции, говорится в сообщении УВП региона.

Применяя высокотехнологическое российское, итальянское, чешское и японское оборудование, мы производим высококачественную и экологически чистую продукцию", - говорит основатель предприятия Иван Бредихин.

Все изделия изготавливаются из качественного сырья самой высокой степени очистки отечественного и иностранного производства. Используется хлопчатобумажная и полушерстяная пряжа, полиамидные нити в различном их сочетании и разных пропорциях.

На предприятии трудятся 45 человек, периодически повышая квалификацию и изучая современные методы производства носков, чулок и колготок. Выпускает ТОО "Руми-эн" весь ассортимент чулочно-носочной продукции для детей и взрослых. Ежегодно это 32 артикула изделий различных цветов и размеров, со всевозможными переплетениями и рисунками. Продукция востребована не только в Карагандинской области, но и по всему Казахстану. Часть продукции поставляется в Россию.

В 2016 году ТОО "Руми-эн" стало призёром казахстанского конкурса-выставки "Алтын сапа" в номинации "Лучший товар для населения". Премия учреждена Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Чтобы расширить деятельность, руководство компании обратилось в фонд "Даму". В рамках госпрограммы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" для ТОО "Руми-эн" была снижена ставка вознаграждения путём субсидирования и гарантирования кредита через ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)".

В планах стабильная работа и обновление оборудования. Пандемия внесла много корректив в работу. Начались проблемы с доставкой продукции, продажи упали, так как торговые центры были закрыты, да и у людей стало меньше финансовых возможностей. Надеемся, что вместе мы всё преодолеем. Будем расширять ассортимент и дальше радовать наших покупателей", - говорит Иван Бредихин.

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